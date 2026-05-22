Enfermedades similares al Parkinson: cuáles son, cómo diferenciarlas y claves para acompañar a pacientes

Más allá del temblor, los parkinsonismos incluyen alteraciones del sueño, olfato, equilibrio y deterioro cognitivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

*Grupo INECO es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales. A través de su Fundación INECO, investiga el cerebro humano.

Cuando se habla de la enfermedad de Parkinson, la imagen que suele aparecer de inmediato es la del temblor en las manos. Sin embargo, los especialistas advierten que el cuadro va mucho más allá de ese síntoma y que existen otras enfermedades neurodegenerativas que pueden parecerse al Parkinson en sus primeras etapas, pero que tienen características y evolución diferentes. A estos cuadros se los conoce como “parkinsonismos atípicos”.

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“Muchas personas asocian el Parkinson únicamente con el temblor, pero tanto esta enfermedad como los parkinsonismos pueden incluir alteraciones del sueño, cambios en el olfato, constipación, problemas de equilibrio, caídas, depresión y deterioro cognitivo”, explica el doctor Blas Couto (MN 136266), miembro del Departamento de Neurología Cognitiva de INECO.

Según los especialistas, el principal desafío es que estos cuadros suelen confundirse inicialmente con la enfermedad de Parkinson clásica. “En las primeras etapas pueden presentarse con lentitud o rigidez, y recién con el tiempo aparecen señales que orientan hacia un parkinsonismo atípico”, agrega el profesional.

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Un grupo de enfermedades poco conocidas

Un diagnóstico temprano de parkinsonismos atípicos permite anticipar complicaciones y ajustar terapias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los parkinsonismos atípicos reúnen diferentes enfermedades neurodegenerativas que comparten síntomas motores con el Parkinson, pero presentan características distintivas. Entre las principales se encuentran:

Parálisis supranuclear progresiva (PSP): Se caracteriza por problemas tempranos de equilibrio y caídas frecuentes, además de dificultades para mover los ojos , especialmente hacia arriba y hacia abajo. Con el tiempo pueden aparecer alteraciones en el habla, la deglución y funciones cognitivas.

Atrofia multisistémica (AMS): Afecta especialmente al sistema nervioso autónomo y puede generar desmayos por baja presión, alteraciones urinarias o problemas en el control de esfínteres, además de síntomas de parkinsonismo.

Demencia con cuerpos de Lewy (DCL): Además de las alteraciones motoras, suele presentar alucinaciones visuales muy detalladas, fluctuaciones en el estado de alerta y deterioro cognitivo desde etapas tempranas.

Degeneración corticobasal (DCB): Es una de las formas menos frecuentes y suele afectar inicialmente un solo lado del cuerpo, con rigidez, lentitud y movimientos involuntarios complejos. En algunos casos aparece el fenómeno conocido como “miembro ajeno”, donde la persona siente que una extremidad actúa por voluntad propia.

Por qué es importante llegar a un diagnóstico preciso

El abordaje interdisciplinario es clave e involucra médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogos y terapistas ocupacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque actualmente no existe una cura definitiva para estas enfermedades, los especialistas destacan que un diagnóstico temprano permite mejorar significativamente el abordaje y la calidad de vida de los pacientes.

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“Identificar un parkinsonismo atípico de forma temprana ayuda a anticipar complicaciones, ajustar terapias físicas, del habla, cognitivas y acompañar mejor tanto al paciente como a la familia”, señala el doctor Gabriel Mizraji (MN 100897), neurólogo del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro – INECO.

Qué se sabe sobre sus causas

Las causas de los parkinsonismos atípicos incluyen factores genéticos y ambientales, sin una causa única identificada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente se sabe que estas enfermedades están relacionadas con múltiples factores genéticos y ambientales, aunque todavía no existe una causa única identificada. La doctora Elena Avale, bióloga molecular e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería Genética y Biología Molecular (INGEBI), explica “que en estas patologías ocurren alteraciones celulares complejas, vinculadas con la producción y eliminación de proteínas, el funcionamiento energético de las neuronas y otros mecanismos fundamentales para la salud cerebral.”

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En muchos casos, los investigadores encuentran acumulación anormal de proteínas como tau o alfa-sinucleína, que normalmente forman parte de las células pero que, al alterarse, dejan de cumplir correctamente su función.

Investigación argentina y búsqueda de tratamientos

Los parkinsonismos atípicos pueden confundirse con Parkinson clásico por síntomas motores similares en etapas iniciales

Uno de los grandes desafíos actuales es lograr detectar estas enfermedades antes de que los síntomas sean evidentes. Para eso, la investigación se enfoca en biomarcadores y técnicas de neuroimagen avanzadas que permitan identificar la acumulación de proteínas anormales en etapas tempranas.

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En este contexto, desde 2023 funciona el Consorcio Argentino de Investigación en Taupatías Primarias (CAITauP), una iniciativa integrada por médicos e investigadores argentinos que busca profundizar el conocimiento sobre estas enfermedades, sus factores de riesgo y posibles tratamientos futuros.

Recomendaciones para pacientes y familias

Los especialistas destacan algunas estrategias fundamentales para el acompañamiento de quienes viven con parkinsonismos atípicos:

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Jornada para familiares y cuidadores

En el marco de las actividades de concientización y acompañamiento, INECO realizará la “Jornada para Familiares y Cuidadores de PSP”, un espacio destinado a brindar información, herramientas y contención para quienes acompañan a personas con Parálisis Supranuclear Progresiva. La actividad, gratuita y abierta a la comunidad, se llevará a cabo el viernes 29 de mayo, de 16:30 a 19 hs, en el Centro CITES INECO. Quienes deseen participar pueden inscribirse completando el siguiente formulario: INSCRIPCIÓN