Cinco alimentos que regulan tu tiroides y adelgazan de forma natural (Imagen Ilustrativa Infobae)

La glándula tiroides es un órgano pequeño situado en la base del cuello, responsable de la producción de hormonas que regulan el metabolismo, la temperatura corporal y otras funciones vitales.

Cuando la tiroides no funciona correctamente, puede presentarse hipotiroidismo, una condición en la que se reduce la producción de hormonas tiroideas.

Este trastorno puede provocar síntomas como fatiga, caída excesiva de cabello y dificultad para perder peso, aun siguiendo dietas o rutinas de ejercicio. El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México y la American Thyroid Association coinciden en que un abordaje integral incluye dieta equilibrada, manejo del estrés y actividad física regular para favorecer la función tiroidea y el control del peso.

Nueces de Brasil: reactivan tus hormonas tiroideas

Las nueces de Brasil destacan como fuente natural de selenio, un mineral esencial para el funcionamiento de la tiroides y la activación de sus hormonas. El selenio contribuye a proteger la glándula contra el daño oxidativo y apoya la conversión de la hormona T4 (tiroxina) en T3 (triyodotironina), que es la forma activa en el organismo.

Nueces de Brasil: reactivan tus hormonas tiroideas (Tue Saudé)

Un par de nueces de Brasil cubren la ingesta diaria recomendada de selenio, según reportó el portal de salud de Continental Hospitals y la American Thyroid Association. “Incorporar nueces de Brasil como refrigerio diario es una forma eficiente de fortalecer la función tiroidea”, señala la guía de alimentación de la American Thyroid Association.

Salmón: desinflama y bloquea procesos negativos

El salmón, junto con otros pescados grasos como la caballa y las sardinas, se recomienda por su aporte de ácidos grasos omega-3 y vitamina D.

Los omega-3 ayudan a reducir la inflamación sistémica, un factor que puede agravar los síntomas del hipotiroidismo y dificultar la pérdida de peso. Además, la vitamina D es necesaria para un sistema inmunológico sano y se ha relacionado con mejoría en la función tiroidea.

Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el consumo de pescado azul dos o tres veces por semana favorece el metabolismo y apoya el control del peso en personas con trastornos tiroideos.

Salmón: desinflama y bloquea procesos negativos (Freepik)

Semillas de calabaza: fuente de zinc para la activación hormonal

Las semillas de calabaza son ricas en zinc, un mineral indispensable para la síntesis y activación de las hormonas tiroideas. El zinc contribuye a regular la función de la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y su deficiencia puede asociarse a síntomas del hipotiroidismo, como fatiga y tendencia a ganar peso.

De acuerdo con la American Thyroid Association, “el consumo regular de semillas de calabaza puede ser una estrategia sencilla para mantener niveles óptimos de zinc y prevenir alteraciones en la función tiroidea”.

Semillas de calabaza: fuente de zinc para la activación hormonal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Caldo de huesos: sana el intestino y activa la tiroides

El caldo de huesos se ha popularizado como una preparación que aporta colágeno, aminoácidos y minerales como magnesio y calcio.

Estos nutrientes favorecen la salud intestinal, un factor cada vez más vinculado con el buen funcionamiento de la tiroides y la regulación del peso.

La British Thyroid Foundation y diferentes portales de salud mexicanos recomiendan una dieta que incorpore caldos naturales y alimentos integrales para apoyar tanto la digestión como la absorción de micronutrientes esenciales para la tiroides.

Caldo de huesos: sana el intestino y activa la tiroides (AdobeStock)

Té de manzanilla: regula el cortisol y equilibra el sistema endocrino

El té de manzanilla se utiliza tradicionalmente para reducir el estrés y promover la relajación. Según el Instituto Nacional de Salud Pública, el estrés crónico eleva los niveles de cortisol, una hormona que puede interferir con la función tiroidea y dificultar la pérdida de peso.

El consumo de infusiones como la manzanilla forma parte de las recomendaciones para equilibrar el sistema endocrino y favorecer el bienestar general en personas con alteraciones tiroideas.

Entre los síntomas más frecuentes del hipotiroidismo se encuentran el aumento de peso inexplicable, fatiga persistente y caída de cabello. La integración de alimentos como nueces de Brasil, salmón, semillas de calabaza, caldo de huesos y té de manzanilla puede apoyar el tratamiento médico y contribuir a mejorar el metabolismo.

Té de manzanilla: regula el cortisol y equilibra el sistema endocrino (Imagen ilustrativa IA Infobae México)

Las fuentes de salud insisten en que el consumo de estos alimentos debe formar parte de una dieta equilibrada y bajo seguimiento profesional.