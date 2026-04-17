Por qué el efecto placebo puede reducir el dolor y qué mecanismos usa el cerebro para conseguirlo

El estudio revela que el efecto placebo activa un circuito cerebral responsable de liberar endorfinas y bloquear el dolor (Imagen ilustrativa Infobae)

El cerebro puede reducir el dolor sin necesidad de medicamentos. Esa capacidad, conocida como efecto placebo, acaba de ser explicada con mayor precisión por un grupo de investigadores que logró identificar el circuito neuronal responsable de este fenómeno.

El estudio, liderado por la Universidad de California en San Diego, demuestra que esta respuesta no es simplemente psicológica. Por el contrario, se trata de un mecanismo biológico concreto en el que el cerebro libera sus propios analgésicos naturales.

Mecanismos cerebrales que generan alivio

El efecto placebo ocurre cuando una persona experimenta mejoría tras recibir un tratamiento sin principios activos, como una pastilla inerte. La clave está en la expectativa: creer que algo va a aliviar el dolor puede activar respuestas reales en el organismo.

Según el estudio, esa expectativa pone en marcha un circuito específico que conecta distintas áreas del cerebro con regiones más profundas del sistema nervioso. Este circuito permite liberar endorfinas, sustancias producidas por el propio cuerpo que actúan de manera similar a los opioides, es decir, bloquean la sensación de dolor. En términos simples, el cerebro no “imagina” el alivio: lo genera.

Investigadores comprueban que la expectativa de alivio desencadena mecanismos físicos en el cerebro, más allá de lo psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo mejor, pensemos en alguien que va al médico con dolor y recibe un tratamiento en el que confía. Incluso antes de que el medicamento haga efecto, puede empezar a sentirse mejor. En ese caso, la expectativa de alivio ya activó en el cerebro los mecanismos que reducen el dolor.

Ruta neuronal del placebo: del pensamiento al control del dolor

El equipo encabezado por Matthew Banghart logró trazar por primera vez la ruta completa de este proceso. Identificaron cómo la corteza cerebral —la zona vinculada al pensamiento y la toma de decisiones— se comunica con el tronco encefálico y la médula espinal.

Esta conexión es fundamental porque permite que la señal de alivio descienda hasta el lugar donde se procesan las señales dolorosas, reduciendo su intensidad antes de que lleguen a la percepción consciente.

Uno de los puntos clave del circuito es la sustancia gris periacueductal ventrolateral, una región del cerebro que actúa como centro de control del dolor y que regula la liberación de endorfinas.

Cómo se comprobó el mecanismo

Para estudiar este fenómeno en detalle, los investigadores utilizaron modelos experimentales con ratones. Adaptaron métodos previamente empleados en humanos para observar cómo se activa el efecto placebo en condiciones controladas.

Los animales fueron entrenados para asociar ciertos estímulos con el alivio del dolor. Por ejemplo, se los expuso a situaciones donde anticipaban que una molestia térmica sería reducida. Con el tiempo, esa expectativa generó una respuesta analgésica real.

La Universidad de California en San Diego lidera la identificación de la ruta neuronal que conecta la corteza cerebral con el control del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir lo que ocurría en el cerebro, los científicos utilizaron sensores capaces de detectar péptidos opioides, es decir, las moléculas relacionadas con las endorfinas. Esta tecnología permitió observar en tiempo real cómo se activaba el sistema analgésico interno.

Además, emplearon una herramienta experimental llamada PhNX, un compuesto fotoactivable que permite bloquear de manera precisa la acción de las endorfinas mediante luz. Gracias a este recurso, pudieron comprobar que tanto el alivio inducido por placebo como el generado por fármacos como la morfina dependen de la misma vía cerebral.

Generalización y memoria del alivio en el sistema nervioso

Uno de los hallazgos más llamativos fue que el entrenamiento no solo funcionaba para un tipo de dolor. Los ratones que habían aprendido a anticipar alivio frente a un estímulo específico también mostraban menor sensibilidad ante otras formas de dolor, como lesiones.

Esto sugiere que el cerebro puede desarrollar una especie de “memoria del alivio”, que luego se aplica a distintas situaciones.

La memoria del alivio permite que el cerebro reduzca la sensibilidad al dolor ante diferentes estímulos, según muestran los experimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, implica que el sistema nervioso puede ser entrenado para responder de manera más eficiente frente al dolor.

Implicancias clínicas y potenciales aplicaciones terapéuticas

El descubrimiento abre nuevas posibilidades en el campo de la medicina, especialmente en el manejo del dolor crónico y postoperatorio.

Una de las aplicaciones más prometedoras es la posibilidad de preparar a los pacientes antes de una cirugía. A través de técnicas de condicionamiento, se podría entrenar al cerebro para que active sus propios analgésicos durante la recuperación.

Esto permitiría reducir el uso de opioides, medicamentos eficaces pero asociados a riesgos importantes, como la dependencia y los efectos secundarios.

La técnica PhNX demuestra que placebo y medicamentos como la morfina emplean la misma vía cerebral para generar analgesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Banghart, los protocolos desarrollados en animales podrían adaptarse en el futuro a humanos, con el objetivo de mejorar la tolerancia al dolor sin recurrir exclusivamente a fármacos.

Este avance también ayuda a aclarar un malentendido frecuente. El efecto placebo no significa que el dolor “no sea real” o que la mejora sea imaginaria. Lo que ocurre es que la expectativa desencadena una respuesta física en el cerebro. Esa respuesta activa la liberación de endorfinas, que viajan a través de la médula espinal y bloquean las señales dolorosas.

Sin embargo, esto no implica que el placebo pueda reemplazar automáticamente a tratamientos médicos convencionales. Más bien, se trata de una herramienta adicional que podría potenciar otras terapias.

Innovación neurocientífica frente al desafío del dolor crónico

El manejo del dolor, especialmente en su forma crónica, es uno de los grandes desafíos de la medicina actual. La dependencia de opioides ha generado problemas de salud pública en distintos países, lo que impulsa la búsqueda de alternativas más seguras.

En este contexto, comprender cómo el cerebro puede activar sus propios mecanismos analgésicos representa un avance significativo.

El avance en neurociencia abre posibilidades para entrenar el sistema nervioso y reducir el uso de fármacos en el tratamiento del dolor crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de California en San Diego no solo valida el efecto placebo como un fenómeno biológico real, sino que también abre una vía innovadora: enseñar al cerebro a aliviar el dolor desde adentro.

A medida que la investigación avance, este enfoque podría transformar la manera en que se tratan distintas formas de dolor, combinando conocimiento neurocientífico con estrategias no farmacológicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.