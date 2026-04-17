Ciencia

Por qué el efecto placebo puede reducir el dolor y qué mecanismos usa el cerebro para conseguirlo

Investigadores identificaron la ruta neuronal que permite a la mente generar sus propios analgésicos naturales cuando la persona cree que va a mejorar tras un tratamiento

Guardar
Cerebro, radiografía, radiólogo,. corteza cerebral visualesIA
El estudio revela que el efecto placebo activa un circuito cerebral responsable de liberar endorfinas y bloquear el dolor (Imagen ilustrativa Infobae)

El cerebro puede reducir el dolor sin necesidad de medicamentos. Esa capacidad, conocida como efecto placebo, acaba de ser explicada con mayor precisión por un grupo de investigadores que logró identificar el circuito neuronal responsable de este fenómeno.

El estudio, liderado por la Universidad de California en San Diego, demuestra que esta respuesta no es simplemente psicológica. Por el contrario, se trata de un mecanismo biológico concreto en el que el cerebro libera sus propios analgésicos naturales.

Mecanismos cerebrales que generan alivio

El efecto placebo ocurre cuando una persona experimenta mejoría tras recibir un tratamiento sin principios activos, como una pastilla inerte. La clave está en la expectativa: creer que algo va a aliviar el dolor puede activar respuestas reales en el organismo.

Según el estudio, esa expectativa pone en marcha un circuito específico que conecta distintas áreas del cerebro con regiones más profundas del sistema nervioso. Este circuito permite liberar endorfinas, sustancias producidas por el propio cuerpo que actúan de manera similar a los opioides, es decir, bloquean la sensación de dolor. En términos simples, el cerebro no “imagina” el alivio: lo genera.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Investigadores comprueban que la expectativa de alivio desencadena mecanismos físicos en el cerebro, más allá de lo psicológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo mejor, pensemos en alguien que va al médico con dolor y recibe un tratamiento en el que confía. Incluso antes de que el medicamento haga efecto, puede empezar a sentirse mejor. En ese caso, la expectativa de alivio ya activó en el cerebro los mecanismos que reducen el dolor.

Ruta neuronal del placebo: del pensamiento al control del dolor

El equipo encabezado por Matthew Banghart logró trazar por primera vez la ruta completa de este proceso. Identificaron cómo la corteza cerebral —la zona vinculada al pensamiento y la toma de decisiones— se comunica con el tronco encefálico y la médula espinal.

Esta conexión es fundamental porque permite que la señal de alivio descienda hasta el lugar donde se procesan las señales dolorosas, reduciendo su intensidad antes de que lleguen a la percepción consciente.

Uno de los puntos clave del circuito es la sustancia gris periacueductal ventrolateral, una región del cerebro que actúa como centro de control del dolor y que regula la liberación de endorfinas.

Cómo se comprobó el mecanismo

Para estudiar este fenómeno en detalle, los investigadores utilizaron modelos experimentales con ratones. Adaptaron métodos previamente empleados en humanos para observar cómo se activa el efecto placebo en condiciones controladas.

Los animales fueron entrenados para asociar ciertos estímulos con el alivio del dolor. Por ejemplo, se los expuso a situaciones donde anticipaban que una molestia térmica sería reducida. Con el tiempo, esa expectativa generó una respuesta analgésica real.

Ilustración 3D de un cerebro humano en corte sagital, mostrando rutas neuronales iluminadas en rojo, naranja y violeta, con partículas tau brillantes.
La Universidad de California en San Diego lidera la identificación de la ruta neuronal que conecta la corteza cerebral con el control del dolor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir lo que ocurría en el cerebro, los científicos utilizaron sensores capaces de detectar péptidos opioides, es decir, las moléculas relacionadas con las endorfinas. Esta tecnología permitió observar en tiempo real cómo se activaba el sistema analgésico interno.

Además, emplearon una herramienta experimental llamada PhNX, un compuesto fotoactivable que permite bloquear de manera precisa la acción de las endorfinas mediante luz. Gracias a este recurso, pudieron comprobar que tanto el alivio inducido por placebo como el generado por fármacos como la morfina dependen de la misma vía cerebral.

Generalización y memoria del alivio en el sistema nervioso

Uno de los hallazgos más llamativos fue que el entrenamiento no solo funcionaba para un tipo de dolor. Los ratones que habían aprendido a anticipar alivio frente a un estímulo específico también mostraban menor sensibilidad ante otras formas de dolor, como lesiones.

Esto sugiere que el cerebro puede desarrollar una especie de “memoria del alivio”, que luego se aplica a distintas situaciones.

Persona en laboratorio usando microscopio con red de capilares cerebrales en pantalla, tubos de ensayo y material científico.
La memoria del alivio permite que el cerebro reduzca la sensibilidad al dolor ante diferentes estímulos, según muestran los experimentos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos prácticos, implica que el sistema nervioso puede ser entrenado para responder de manera más eficiente frente al dolor.

Implicancias clínicas y potenciales aplicaciones terapéuticas

El descubrimiento abre nuevas posibilidades en el campo de la medicina, especialmente en el manejo del dolor crónico y postoperatorio.

Una de las aplicaciones más prometedoras es la posibilidad de preparar a los pacientes antes de una cirugía. A través de técnicas de condicionamiento, se podría entrenar al cerebro para que active sus propios analgésicos durante la recuperación.

Esto permitiría reducir el uso de opioides, medicamentos eficaces pero asociados a riesgos importantes, como la dependencia y los efectos secundarios.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La técnica PhNX demuestra que placebo y medicamentos como la morfina emplean la misma vía cerebral para generar analgesia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Banghart, los protocolos desarrollados en animales podrían adaptarse en el futuro a humanos, con el objetivo de mejorar la tolerancia al dolor sin recurrir exclusivamente a fármacos.

Este avance también ayuda a aclarar un malentendido frecuente. El efecto placebo no significa que el dolor “no sea real” o que la mejora sea imaginaria. Lo que ocurre es que la expectativa desencadena una respuesta física en el cerebro. Esa respuesta activa la liberación de endorfinas, que viajan a través de la médula espinal y bloquean las señales dolorosas.

Sin embargo, esto no implica que el placebo pueda reemplazar automáticamente a tratamientos médicos convencionales. Más bien, se trata de una herramienta adicional que podría potenciar otras terapias.

Innovación neurocientífica frente al desafío del dolor crónico

El manejo del dolor, especialmente en su forma crónica, es uno de los grandes desafíos de la medicina actual. La dependencia de opioides ha generado problemas de salud pública en distintos países, lo que impulsa la búsqueda de alternativas más seguras.

En este contexto, comprender cómo el cerebro puede activar sus propios mecanismos analgésicos representa un avance significativo.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El avance en neurociencia abre posibilidades para entrenar el sistema nervioso y reducir el uso de fármacos en el tratamiento del dolor crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de la Universidad de California en San Diego no solo valida el efecto placebo como un fenómeno biológico real, sino que también abre una vía innovadora: enseñar al cerebro a aliviar el dolor desde adentro.

A medida que la investigación avance, este enfoque podría transformar la manera en que se tratan distintas formas de dolor, combinando conocimiento neurocientífico con estrategias no farmacológicas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Temas Relacionados

Efecto PlaceboOpioidesCerebroNewsroom BUEActualidad en Neurociencia

Últimas Noticias

Cómo una innovadora técnica podría revolucionar la detección de una demencia difícil de diagnosticar

Investigadores de la Facultad de Medicina de Yale desarrollaron un método con neuroimagen capaz de medir el daño en las conexiones cerebrales, permitiendo distinguir el deterioro cerebral en etapas tempranas. Los detalles del estudio publicado en Alzheimer’s & Dementia

Cómo una innovadora técnica podría revolucionar la detección de una demencia difícil de diagnosticar

Cómo funciona la crioablación, la técnica que promete tratar el cáncer de mama con menos dolor y sin cicatrices visibles

Autorizada en Estados Unidos para casos específicos y con evidencia clínica que respalda su uso en mujeres mayores de 70 años, este método minimizaría los riesgos y acortaría la recuperación, al tiempo que mantiene altos índices de satisfacción en pacientes y profesionales

Cómo funciona la crioablación, la técnica que promete tratar el cáncer de mama con menos dolor y sin cicatrices visibles

Cómo se diferencian la ansiedad y el TOC, según la psicología: claves para identificar síntomas y abordajes

La frecuencia, el impacto en la vida cotidiana y el tipo de conductas asociadas ayudan a diferenciar estos cuadros y orientar el tratamiento

Cómo se diferencian la ansiedad y el TOC, según la psicología: claves para identificar síntomas y abordajes

Descubren cómo el cáncer “aprende” a resistir medicamentos y terapias avanzadas

Un estudio publicado en Nature revela que los tumores ajustan su comportamiento ante los fármacos para evadir su acción. Los detalles de un avance que podría brindar nuevas terapias y mejorar los resultados

Descubren cómo el cáncer “aprende” a resistir medicamentos y terapias avanzadas

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos

Expertos de Argentina, Estados Unidos y otros países contaron a Infobae cómo combinaron modelos computacionales, análisis de fósiles y registros geológicos para reconstruir este fenómeno

¿Las cenizas de los Andes impulsaron la evolución de ballenas gigantes? Esto explican los científicos
DEPORTES
Unión de Santa Fe recibe a Newell’s en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

Unión de Santa Fe recibe a Newell’s en el inicio de la fecha 15 del Torneo Apertura

La especial dedicatoria de Barco a Panichelli tras la clasificación de Racing de Estrasburgo en la Conference League

La patinadora argentina que se consagró campeona del mundo con 10 años: “Me siento super feliz”

Los grandes elogios de un rival directo de Alpine en la Fórmula 1 por su rendimiento: “No creo que sea una sorpresa”

Dolor en el deporte: murió Oscar Schmidt, leyenda del básquet y máximo anotador de la historia en los Juegos Olímpicos

TELESHOW
Andrea del Boca habló por primera vez desde su salida de la casa de Gran Hermano: “Tengo ganas de curarme”

Andrea del Boca habló por primera vez desde su salida de la casa de Gran Hermano: “Tengo ganas de curarme”

Floppy Tesouro terminó con su tratamiento y está un paso más cerca de su recuperación: “Última intervención”

El rotundo cambio de look de Juanita Tinelli

El divertido intercambio de Wanda Nara y Martín Migueles durante el rodaje de la novela vertical

Sabrina Rojas contó cómo fue la primera cita con Pepe Chatruc: "Es ahora o nunca"

INFOBAE AMÉRICA

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

Extraditan desde Panamá a ciudadano iraní requerido por autoridades de Estados Unidos

El Salvador reporta la aplicación de 80 mil dosis de la vacuna contra el VPH en una semana

Más eficiente y con menor impacto ambiental: cómo el plasma frío puede transformar gas natural en metanol

Gobierno panameño extiende control de precios de medicamentos por seis meses

Hallan en Chubut una nueva especie de dinosaurio herbívoro y de cuello largo: cómo lo descubrieron