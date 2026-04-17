Ciencia

Escasez de vacunas en varias provincias: “El Gobierno debe comprar y distribuir en tiempo y forma”, advirtió un infectólogo

Municipios reportaron faltantes de dosis clave y demoras en la entrega, en un contexto que afecta la cobertura en niños, adultos mayores y grupos de riesgo, mientras las autoridades anticipan una normalización en los próximos días

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Municipios de las provincias de Buenos Aires y Córdoba registran faltantes de vacunas y demoras en la entrega por parte del Gobierno Nacional. Las dosis más comprometidas incluyen la vacuna antigripal, la BCG, la de hepatitis B y la de la varicela, entre otras. En Infobae en Vivo Al Amanecer, el infectólogo Eduardo López indicó que el escenario afecta tanto a niños como a adultos y genera preocupación en centros de salud. Desde el Ministerio de Salud aseguraron a este medio que la semana que viene empezará a regularizarse.

“En primer lugar, los funcionarios deben entender que la vacunación es una inversión, no un gasto”, dijo a Infobae en Vivo, López. En este sentido destacó que “todas las vacunas son sumamente importantes, pero algunas son críticas. Estamos empezando la temporada de gripe y necesitamos vacunar a la mayor cantidad de gente posible”.

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Según precisó la cartera de Salud a Infobae, las demoras se deben a la logística por parte de la Organización Panamericana de La Salud (OPS). Desde el organismo informaron que hay demoras en la región debido a la crisis de Medio Oriente. Estos se debe al cierre de espacios aéreos, puertos y centros estratégicos junto a limitaciones en los suministros de combustible, lo que redujo la capacidad de transporte. Al mismo tiempo, el Ministerio a cargo de Mario Lugones afirmó que la próxima semana se regularizará la entrega de vacunas.

El Ministerio de Salud atribuye las demoras en la entrega de vacunas a problemas logísticos derivados de la crisis en Medio Oriente (Visuales IA)
El Ministerio de Salud atribuye las demoras en la entrega de vacunas a problemas logísticos derivados de la crisis en Medio Oriente (Visuales IA)

Dónde se registran los faltantes y qué dosis escasean

En la provincia de Buenos Aires, el personal de salud reporta que la vacuna de la varicela no tiene stock suficiente para su distribución en regiones, municipios y hospitales. En cuanto a la BCG, informan que el stock solo alcanza para cubrir el 30% de la demanda, mientras que el de hepatitis B puede responder al 60%. Las autoridades confirman también la falta de triple viral, fiebre amarilla y vacunas contra COVID-19 para menores de 12 años.

Las demoras y faltantes impactan tanto en la protección contra enfermedades habituales como en la prevención de complicaciones asociadas. La vacuna antigripal es especialmente sensible en el actual contexto, debido al inicio del período estacional del virus. La escasez afecta la inmunización de los grupos de riesgo, como los adultos mayores de 65 años, niños pequeños, embarazadas y personal de salud.

López amplió: “A los mayores de 75 años se da gratis junto con los chicos de 6 a 24 meses. Así también a mujeres embarazadas, personal de salud y todo individuo que tiene factor de riesgo.. Si uno demora y el virus está circulando, está el riesgo de que un grupo de personas, especialmente los adultos mayores, que habitualmente tienen algún factor de riesgo, tenga una enfermedad. Y la gripe, en ese sentido, es una enfermedad grave”.

Primer plano de un bebé con un apósito de dibujos animados en el brazo tras recibir una vacuna, mientras un profesional de la salud sostiene un algodón
Una encuesta relevó que el 66% de las familias no logró vacunar a sus hijos en tiempo y forma por horarios reducidos, faltantes y largas esperas (Freepik)

Por qué las demoras pueden producir retrocesos sanitarios

El retraso en la administración de vacunas provoca efectos negativos para la salud pública, no solo por el riesgo de enfermedades prevenibles sino por el aumento en la ocupación hospitalaria y los costos del sistema sanitario.

López advirtió: “Otra de las vacunas que puede tener problema es la vacuna que se le da a la mujer embarazada para proteger al niño cuando nace, que es la vacuna de virus sincitial respiratorio, que también está en forma gratuita en el calendario. Esa vacuna es clave darla en tiempo y en forma”.

Y explicó: “Tenemos nada más que un mes de embarazo para dársela. La ventana es corta. Se está estudiando a nivel mundial si se puede agrandar, pero hoy por hoy es eso lo que hay. Y date cuenta que si la vacuna se retrasa quince días, un grupo grande va a dejar de vacunarse”.

El infectólogo enfatizó que la logística de provisión eficiente es central: “Esa es otra vacuna que una tiene que entregarla en tiempo y en forma. Y después, están vacunas que previenen la meningitis, la parálisis infantil, el sarampión, que también si uno las demora, el riesgo de que la población deje de vacunarse no es chico”.

El infectólogo Eduardo López insta al Gobierno Nacional a priorizar la compra y distribución oportuna de vacunas para evitar retrocesos sanitarios (Cortesía: Ministerio de Salud)
El infectólogo Eduardo López insta al Gobierno Nacional a priorizar la compra y distribución oportuna de vacunas para evitar retrocesos sanitarios (Cortesía: Ministerio de Salud)

Acceso y funcionamiento del sistema de vacunación

López describió un escenario preocupante que surge de las encuestas recientes: “Una encuesta que hizo la Fundación Argentina de Infectología Pediátrica y la Fundación Munghí Borg reveló que el 66% de la gente no pudo vacunar a su hijo en tiempo y en forma”.

El infectólogo detalló los motivos: “Primero, porque los vacunatorios tienen horario restringido y no abren el sábado y domingo, en el cual las madres que trabajan o los padres que trabajan o ambos quedan sin vacunas. La segunda, si van a vacunarse y no está la vacuna que necesitaban los hijos. Y el tercero, si me hicieron esperar más de una hora y perdí el presentismo. Y esto no es un tema menor”.

El especialista consideró que el “66% de la gente que no se vacuna en forma adecuada o deja de vacunarse, es justamente porque no le ofrecemos la facilidad para ir a vacunarse”. López remarcó: “El Gobierno Nacional tiene que comprar en tiempo y en forma, tiene que distribuirlo en tiempo y en forma”.

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