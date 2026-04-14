Segundas dosis de vacuna contra la meningitis ofrecidas tras el brote en el Reino Unido

LUNES, 13 DE ABRIL DE 2026 (HealthDay News) -- Casi 12.000 personas en el Reino Unido que recibieron la primera dosis de la vacuna MenB ahora recibirán una segunda dosis a partir de la próxima semana, tras un brote mortal de meningitis vinculado a una universidad en Kent.

El brote provocó dos muertes y 19 casos confirmados en un corto periodo, según NHS Kent.

Un estudiante universitario de 21 años y un estudiante más joven de secundaria murieron tras contraer la infección, informó la BBC .

Las autoridades sanitarias describieron la situación como "sin precedentes" porque mucha gente enfermaba tan rápido.

La campaña de vacunación se ha centrado en personas que podrían haber estado expuestas, incluyendo:

Estudiantes que viven en residencias Personas que visitaron una discoteca vinculada al brote Algunos estudiantes adicionales de colegios y colegios

Se abrirán clínicas en Canterbury, Faversham y Ashford, y las personas elegibles podrán reservar citas online, según informó la BBC .

La vacuna MenB requiere dos dosis para una protección completa.

La segunda inyección se administra al menos cuatro semanas después de la primera, aunque puede aplicarse más adelante.

La vacuna protege contra la mayoría de los tipos de bacterias meningocócicas del grupo B en el Reino Unido, según la BBC .

El brote provocó una respuesta nacional, con la intervención de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido para apoyar iniciativas como la distribución de antibióticos.

Las autoridades también están revisando si en el futuro se debería ofrecer la vacuna MenB a más adolescentes.

Más información

La Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre la meningitis.

FUENTE: BBC, 12 de abril de 2026