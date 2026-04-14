No es correr ni nadar: el ejercicio que sorprende a la ciencia por su impacto en la longevidad

La ciencia identifica caminar a paso rápido como el mejor ejercicio cardiovascular para vivir más años y reducir el riesgo de enfermedades (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciencia y los expertos en longevidad advierten que el ejercicio cardiovascular ideal para vivir más años no es correr ni nadar. Aunque desarrollar fuerza muscular resulta relevante para envejecer con salud, investigaciones recientes citadas por la revista de salud y bienestar Vogue señalan que existe una alternativa aún más eficaz y fácil de adoptar.

Caminar a paso rápido se posiciona como el ejercicio cardiovascular más recomendado por la evidencia científica actualmente disponible para quienes desean prolongar su vida. Esta práctica ofrece menor riesgo de lesión en comparación con correr o nadar, es apta para todas las edades y reporta mayores beneficios sobre la calidad y esperanza de vida.

Especialistas y datos recopilados por Vogue coinciden en que el entrenamiento de fuerza redujo el protagonismo de los ejercicios cardiovasculares, pero los cardiólogos y expertos en longevidad insisten en la importancia de moverse más allá de levantar pesas, especialmente en sociedades con hábitos sedentarios.

Beneficios comprobados del ejercicio cardiovascular

Caminar a paso ligero destaca sobre correr o nadar al ofrecer menores riesgos de lesión y mayores beneficios para todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos estudios recientes subrayan la importancia del ejercicio cardiovascular en la reducción de la mortalidad causada por enfermedades del corazón. Un trabajo citado por Vogue y publicado en el Journal of the American College of Cardiology concluye que las mujeres experimentan hasta un 36 % de reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, frente al 14 % en hombres, cuando practican ejercicio aeróbico con regularidad.

El médico Vicente Mera, autor de Joven a cualquier edad, recomienda dedicar el 10 % del tiempo despierto—aproximadamente una hora y media diaria—a la actividad física, dando prioridad al ejercicio aeróbico distribuido a lo largo del día y no solo concentrado en sesiones de gimnasio. Se demostró que estos hábitos pueden traducirse en una ganancia de longevidad de hasta un 20 % en diez años.

Integrar el ejercicio aeróbico como base, junto con la alimentación, el control emocional y un buen descanso, según Vogue, contribuye a prolongar la vida y mejorar el bienestar general.

Cómo caminar a paso rápido prolonga la vida

Estudios recientes muestran que el ejercicio aeróbico regular disminuye la mortalidad cardiovascular en un 36% en mujeres y un 14% en hombres (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el análisis de Vogue, caminar a paso rápido supera los beneficios de correr o nadar en cuanto a fomento de la longevidad. Mera puntualiza que la clave está en la intensidad: “No se trata de correr pero sí de ir a un paso ligero”.

Este tipo de ejercicio resulta accesible y seguro para la mayoría de las personas. Santiago Veiga, director técnico de la Real Federación Española de Natación, explica que “los riesgos de lesión son prácticamente inexistentes”, lo que convierte a caminar a paso rápido en una de las rutinas más apropiadas para cualquier edad.

Hay opciones adicionales como andar en bicicleta o bailar. El baile, según una revisión publicada en la revista médica The BMJ y citada por Vogue, destaca por sus efectos positivos sobre el bienestar emocional: la combinación de música, movimiento e interacción social favorece la producción de dopamina, endorfinas y oxitocina.

Claves para integrar el ejercicio en la vida cotidiana

Grupos de caminata y la convivencia con animales activos ayudan a mantener la motivación y la constancia en la práctica del ejercicio cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

La principal ventaja de caminar a paso rápido, o de actividades similares, consiste en la facilidad para incorporarlas a la rutina diaria. Los expertos recomiendan introducir pequeños cambios para aumentar el movimiento cotidiano: optar por trayectos a pie más largos, sustituir desplazamientos en vehículo por caminatas ágiles o elegir rutas que exijan mayor esfuerzo, prescindiendo del gimnasio.

Este enfoque aporta protección a la salud cardiovascular, reduce el riesgo de lesiones y promueve un bienestar emocional más estable. Vogue subraya que la constancia y la elección de actividades acorde al estilo de vida de cada persona son determinantes.

Buscar estímulos externos puede facilitar el compromiso con la práctica. La convivencia con animales activos o integrarse en grupos de caminata aporta el impulso necesario para mantener el ritmo adecuado y hacer del ejercicio cardiovascular parte de la vida diaria.