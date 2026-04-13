Cómo decide el cerebro qué experiencias repetir: descubren el puente entre la memoria y la motivación

El estudio de la University of Maryland identifica cómo el cerebro une la memoria espacial y la motivación en una misma región cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elegir un café favorito o regresar a un lugar agradable no es una casualidad. Son decisiones que dependen de un mecanismo cerebral que une lo que se recuerda con lo que se desea. Ahora, una investigación de la University of Maryland logró describir con precisión cómo ocurre ese proceso en el cerebro, al identificar el punto donde se combinan la memoria espacial y la motivación.

El trabajo, publicado en el Journal of Neuroscience y liderado por la neurocientífica Tara LeGates, aporta evidencia sobre un mecanismo biológico que transforma un recuerdo en impulso de acción.

Este hallazgo no solo amplía la comprensión del comportamiento humano, sino que también abre nuevas perspectivas para estudiar trastornos como la depresión o la adicción.

Cómo interactúan la memoria y la motivación en el cerebro

El cerebro no funciona como un bloque único, sino como una red de áreas especializadas que intercambian información. En este caso, los investigadores se enfocaron en dos regiones del hipocampo, una estructura esencial para formar recuerdos.

Por un lado, el hipocampo dorsal participa en la memoria espacial, es decir, permite recordar lugares y orientarse en el entorno. Por otro, el hipocampo ventral está relacionado con las emociones y la motivación. Aunque estas funciones suelen explicarse por separado, el estudio muestra que ambas convergen en una misma región: el núcleo accumbens.

La integración neuronal ocurre en el núcleo accumbens, centro clave de recompensa que combina información sobre lugares y emociones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sector del cerebro es conocido como uno de los principañes centros de recompensa del cerebro. Allí se procesan señales vinculadas al placer, el deseo y la motivación. Según los resultados, recibe información de las dos partes del hipocampo, lo que le permite integrar datos sobre “dónde” ocurre algo con “por qué” resulta valioso.

La convergencia neuronal y su impacto en la conducta

Durante años, la ciencia consideró que estos circuitos funcionaban de manera independiente. Sin embargo, la investigación demuestra que las señales provenientes del hipocampo dorsal y ventral llegan a las mismas neuronas dentro del núcleo accumbens.

Además, lo hacen en puntos extremadamente cercanos entre sí. Las conexiones sinápticas —los lugares donde las neuronas se comunican— están separadas por apenas unos micrones, una distancia ínfima a escala celular. Esta proximidad permite que ambas señales interactúen de forma casi inmediata.

Cuando la información espacial y la motivacional se activan al mismo tiempo, la respuesta neuronal no es simplemente la suma de ambas. Es mayor. Este fenómeno, conocido como potenciación sináptica, intensifica la señal y refuerza la motivación para actuar.

Las señales del hipocampo dorsal y ventral llegan a neuronas adyacentes en el núcleo accumbens, permitiendo decisiones orientadas a objetivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En términos simples, el cerebro no solo recuerda un lugar agradable: también aumenta el impulso por volver a él.

Para demostrar este mecanismo, el equipo utilizó una técnica llamada optogenética de doble color. Este método permite controlar la actividad de neuronas específicas mediante luz. En este caso, emplearon haces de luz roja y azul para estimular de manera independiente cada una de las rutas del hipocampo.

Así pudieron observar en tiempo real cómo ambas señales convergen en una misma célula. Además, combinaron esta técnica con registros electrofisiológicos —que miden la actividad eléctrica neuronal— y microscopía avanzada.

Las imágenes obtenidas, con reconstrucciones tridimensionales de altísima resolución, mostraron con claridad la cercanía entre las sinapsis responsables de integrar la información. Cada sección analizada tenía un espesor de apenas 0,2 micrones —equivalente a unas 250 a 500 veces menos que el grosor de un cabello humano—, lo que permitió confirmar el nivel de detalle del fenómeno.

El mecanismo de integración memoria-motivación es fundamental para el placer y la toma de decisiones, con implicancias en salud mental y trastornos como depresión y adicción (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque experimental permitió, por primera vez, visualizar cómo una neurona puede recibir simultáneamente señales de distinta naturaleza y combinarlas en una respuesta unificada.

Implicancias para la salud mental y la evolución

Los resultados tienen implicancias directas en el estudio de la salud mental. La capacidad de vincular recuerdos con motivación es fundamental para experimentar placer y tomar decisiones orientadas a objetivos.

Cuando este mecanismo funciona correctamente, una persona puede recordar experiencias positivas y sentir el impulso de repetirlas. Pero si la integración se altera, ese circuito puede debilitarse.

En ese contexto aparece la anhedonia, un síntoma caracterizado por la pérdida de interés o disfrute. Quien la padece puede reconocer situaciones agradables del pasado, pero sin sentir deseo de volver a vivirlas.

Este tipo de alteraciones es frecuente en trastornos como la depresión, ciertas formas de ansiedad o la adicción. Por eso, comprender cómo se combinan estas señales en el cerebro podría ser clave para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

La alteración en el circuito de memoria y motivación puede provocar anhedonia, un síntoma frecuente en problemas como la depresión y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también destacan que este sistema presenta una alta conservación evolutiva en mamíferos. Esto sugiere que la capacidad de integrar memoria y motivación ha sido fundamental para la supervivencia.

Recordar dónde encontrar alimento o refugio y, al mismo tiempo, sentir el impulso de dirigirse hacia esos lugares, es una ventaja adaptativa clara. Este circuito permite transformar información del entorno en conductas dirigidas a metas.

Hacia nuevas líneas de investigación

El equipo de la University of Maryland ya trabaja en explorar cómo distintos factores pueden influir en este circuito. Entre ellos, el estrés, la alimentación o el consumo de sustancias.

El siguiente paso consiste en estudiar la actividad de estas neuronas durante comportamientos reales, no solo en condiciones experimentales. Esto permitirá entender con mayor precisión cómo se traduce este mecanismo en acciones concretas.

El hallazgo aporta una pieza clave para comprender cómo el cerebro convierte los recuerdos en decisiones. Al revelar el punto donde se encuentran la experiencia pasada y el impulso por actuar, la investigación abre una nueva puerta para estudiar la conducta humana y sus alteraciones desde una perspectiva más integrada.