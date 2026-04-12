La mayoría de las mujeres en Reino Unido desconoce el impacto de la menopausia en la salud mental

La Organización Mundial de la Salud estima que más de mil millones de mujeres en el mundo experimentan síntomas psicológicos por la menopausia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayoría de las mujeres en el Reino Unido desconoce que la menopausia puede afectar gravemente la salud mental: solo el 28% sabe que puede causar depresión o ansiedad, según una encuesta de YouGov para el Royal College of Psychiatrists publicada por Euronews Health. Este déficit de información, advierte el organismo, deja a miles sin la atención psicológica que necesitan durante esta etapa crítica.

Diversos medios internacionales y organismos de salud advierten que tanto la menopausia como la perimenopausia pueden provocar síntomas psicológicos graves, entre ellos alteraciones del ánimo, ansiedad, depresión y pensamientos suicidas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la menopausia afecta a más de mil millones de mujeres en el mundo, y los síntomas mentales suelen ser subestimados por los sistemas sanitarios.

Según The Guardian, un estudio publicado en 2026 por la Liverpool John Moores University y la Newson Clinic reportó que una de cada seis mujeres (16,6%) experimenta ideas suicidas durante la perimenopausia o la menopausia, un dato que muchos médicos aún no tienen en cuenta en la consulta diaria.

El medio estadounidense The New York Times señala que las fluctuaciones hormonales durante la perimenopausia pueden incrementar hasta un 30% el riesgo de episodios depresivos mayores y aumentar la probabilidad de síntomas de ansiedad o manía en mujeres con antecedentes psiquiátricos.

Un estudio europeo citado por BBC News reveló que el 55% de las mujeres experimenta alteraciones psicológicas durante esta transición y, en países como Suecia, el 60% reporta síntomas menopáusicos moderados o graves.

¿Por qué los síntomas psicológicos de la menopausia suelen pasar desapercibidos?

La discriminación laboral por menopausia afecta a una de cada doce mujeres, provocando temor a hablar del tema y caída en la productividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Royal College of Psychiatrists, los síntomas pueden comenzar años antes de la última menstruación, en la fase conocida como perimenopausia, lo que dificulta su identificación y tratamiento temprano.

Un informe de la University College London, publicado en Post Reproductive Health, destaca que el 88% de las mujeres afrodescendientes en el Reino Unido nunca recibió formación sobre menopausia en la escuela y más de la mitad se sentía desinformada antes de los 40 años.

El caso de Sonja Rincón, fundadora de la aplicación Menotracker, es ilustrativo: relató a Euronews Health que recibió tratamiento para la depresión durante años, sin que ningún profesional considerara la influencia hormonal de la perimenopausia.

En ese sentido, Rincón subrayó ante el medio británico la necesidad de capacitar a los equipos médicos y promover una mayor conciencia pública para evitar diagnósticos erróneos y tratamientos inadecuados.

El impacto laboral y la brecha en la atención médica

Un estudio reporta que el 16,6% de las mujeres sufre ideas suicidas durante la perimenopausia o la menopausia, frecuente en consultas médicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación internacional realizada en 2025 por la farmacéutica Astellas Pharma, citada por The Guardian, incluyó a 13.800 personas en seis países y reveló que casi una de cada doce mujeres ha sentido discriminación laboral a causa de la menopausia.

Más de un tercio reportó efectos negativos como disminución de la productividad y temor a hablar del tema con sus superiores, un fenómeno también descrito por BBC News en su cobertura sobre el impacto social de la menopausia.

La profesora Pooja Saini, experta en prevención del suicidio en la Liverpool John Moores University, explicó a Euronews Health que las herramientas de diagnóstico actuales no consideran adecuadamente los factores hormonales de esta etapa, lo que contribuye a que los riesgos para la salud mental permanezcan subdiagnosticados.

Tanto el Royal College of Psychiatrists como la Organización Mundial de la Salud han instado a los gobiernos europeos, según reporta The New York Times, a implementar formación médica obligatoria y políticas laborales específicas que contemplen el impacto psicológico de la menopausia.

El consenso internacional es contundente: la menopausia representa un desafío de salud pública que sigue sin resolverse, y su dimensión psicológica exige una respuesta urgente e integral tanto de los sistemas de salud como de la sociedad.