Ciencia

El consumo regular de sardinas favorece parámetros metabólicos en personas con diabetes tipo 2

Un ensayo clínico mostró mejoría en lípidos, composición de la microbiota y perfil inflamatorio, sin cambios significativos en el control glucémico

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Una tabla de madera con sardinas a la parrilla decoradas con perejil y un limón, junto a un tazón de ensalada de quinua, espárragos y pan integral.
El consumo regular de sardinas mejora parámetros metabólicos y reduce inflamación en personas con diabetes tipo 2 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incorporar sardinas de forma habitual en la dieta puede traducirse en ventajas metabólicas y antiinflamatorias. Así lo sugieren tanto la información de la revista especializada en salud Men’s Health España como los resultados de un ensayo clínico realizado por el Hospital Clínic de Barcelona, el centro de investigación biomédica CIBERDEM y el instituto IDIBAPS.

En este estudio, 35 personas con diabetes tipo 2 ingirieron cien gramos de sardinas cinco días a la semana durante seis meses, período en el cual experimentaron un aumento en el índice omega-3, así como en los niveles de adiponectina, una proteína vinculada a la sensibilidad a la insulina y la reducción de la inflamación. También se observaron mejoras en la composición de la microbiota intestinal y en el perfil inflamatorio general.

Las sardinas aportan proteínas de alto valor biológico, ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA), calcio, vitamina D y selenio. Estos nutrientes, destacados tanto por la revista como por la literatura científica, favorecen la salud cardiovascular y metabólica.

Aunque el ensayo clínico no encontró diferencias significativas en el control de glucosa respecto al grupo control, documentó mejoras objetivas en parámetros lipídicos y antiinflamatorios.

Desde la perspectiva nutricional, el consumo regular de sardinas puede contribuir a la prevención de enfermedades metabólicas, especialmente en personas con riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Las sardinas aportan proteínas de alto valor biológico, omega-3, calcio, vitamina D y selenio, favoreciendo la salud cardiovascular (REUTERS/Cathal McNaughton)
Las sardinas aportan proteínas de alto valor biológico, omega-3, calcio, vitamina D y selenio, favoreciendo la salud cardiovascular (REUTERS/Cathal McNaughton)

Resultados del experimento con sardinas

La propuesta de consumir tres latas de sardinas al día durante cinco días surgió como un experimento personal motivado por la curiosidad respecto a los posibles efectos de una ingesta elevada de este pescado.

El protocolo consistió en elegir sardinas en aceite de oliva y consumirlas en todas las comidas principales. Se priorizó la variedad en la preparación, alternando entre tomarlas solas, en ensalada, con tomate o integradas en guisos, pero siempre respetando la cantidad diaria establecida.

El objetivo era comprobar si esta pauta podía producir cambios rápidos y visibles en marcadores de salud y bienestar físico. También se buscaba explorar la tolerancia digestiva tras una ingesta tan elevada de un solo alimento. El seguimiento incluyó la evaluación diaria de parámetros subjetivos y objetivos relacionados con la salud general.

Sardinas al horno (Adobe Stock)
Durante el protocolo de cinco días no se detectaron efectos adversos significativos en presión arterial ni glucosa (Adobe Stock)

Efectos metabólicos y fisiológicos observados

Durante los cinco días de consumo intensivo, se registraron modificaciones en parámetros como el peso corporal, la sensación de saciedad, la energía y la digestión. El elevado consumo de proteínas y grasas generó un efecto saciante prolongado, lo que redujo el apetito entre horas. Además, se observaron cambios en el tránsito intestinal, incluyendo un aumento de la frecuencia y la consistencia de las deposiciones.

Se experimentó una ligera pérdida de peso, atribuida en parte al efecto saciante y a la reducción del consumo de otros alimentos más calóricos. A nivel digestivo, no se presentaron molestias graves, aunque sí cierta monotonía gustativa y una sensación de saturación hacia el final del protocolo.

Asimismo, destaca que no se detectaron efectos adversos relevantes en parámetros clínicos básicos como la presión arterial o la glucosa, según el seguimiento realizado.

Las sardinas presentan bajos niveles de mercurio, siendo una alternativa segura frente a pescados como el atún o el pez espada (Daniel Rodrigues/The New York Times)
Las sardinas presentan bajos niveles de mercurio, siendo una alternativa segura frente a pescados como el atún o el pez espada (Daniel Rodrigues/The New York Times)

Riesgos y recomendaciones para el consumo de sardinas

Uno de los riesgos frecuentemente asociados al consumo de pescado es la presencia de mercurio. Sin embargo, las sardinas, al ser un pez pequeño y de ciclo corto, presentan un contenido muy bajo en comparación con especies como el atún o el pez espada. Esta característica las convierte en una opción segura incluso para un consumo frecuente o elevado.

Se recomienda optar por sardinas enlatadas en aceite de oliva en lugar de aceites refinados, y priorizar las versiones sin aditivos ni conservadores artificiales. Es preferible variar la dieta y no prolongar protocolos de consumo intensivo más allá de unos pocos días para evitar posibles deficiencias o excesos de otros nutrientes.

sardinas enlatadas
El consumo elevado de sardinas generó sensación de autocontrol, reducción de antojos y mayor ligereza física (Freepik)

Impacto psicológico y conclusiones tras el experimento

Tras completar los cinco días del protocolo, se observó un efecto psicológico de autocontrol y disciplina por haber mantenido una pauta alimentaria estricta. Se registró una disminución de los antojos y una sensación de ligereza física, atribuida tanto al efecto saciante como a la composición nutricional de las sardinas.

Además, la experiencia permitió identificar el impacto que puede tener la monotonía alimentaria en la percepción del placer al comer. La repetición constante del mismo alimento llevó a una menor motivación por las comidas y a una relación más funcional y menos emocional con la alimentación diaria.

Este fenómeno evidenció cómo una dieta restrictiva puede modificar el vínculo psicológico con la comida, fomentando la reflexión sobre la importancia de la variedad y el equilibrio nutricional a largo plazo.

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