Ciencia

Un biomarcador en sangre podría anticipar el riesgo de cáncer en síndrome de Lynch

Analizar la huella inmunológica sanguíneo permitiría a los médicos identificar antes a los pacientes en riesgo, optimizando el seguimiento y evitando estudios innecesarios en quienes presentan baja probabilidad de desarrollar cáncer próximamente

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Primer plano de mano enguantada sosteniendo tubo de ensayo con sangre. Cadenas de ADN y estructuras moleculares brillan sobre la muestra. Silueta de colon en fondo desenfocado.
Un biomarcador en sangre anticipa el riesgo de cáncer en personas con síndrome de Lynch mediante la detección de respuesta inmune temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar el cáncer antes de que aparezca es uno de los grandes objetivos de la medicina preventiva. En personas con predisposición genética, ese desafío es aún mayor. Un nuevo estudio propone una herramienta que podría cambiar ese escenario: un biomarcador en sangre capaz de anticipar el riesgo de desarrollar tumores en quienes tienen síndrome de Lynch.

El avance fue desarrollado por investigadores del University of Texas MD Anderson Cancer Center y se basa en analizar la “huella” del sistema inmunológico. En lugar de buscar directamente células tumorales, el método detecta señales tempranas de que el organismo ya está reaccionando frente a cambios que podrían derivar en cáncer. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature Communications.

Qué es el síndrome de Lynch y por qué implica mayor riesgo

El síndrome de Lynch es una condición hereditaria causada por mutaciones en genes encargados de reparar el ADN. Cuando este sistema falla, se acumulan errores en las células, lo que aumenta significativamente la probabilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer, especialmente colorrectal y endometrial.

Ilustración 3D de colon y recto dentro de un torso transparente. Los órganos son rojizos, con zonas moradas y puntos blancos indicando anomalías.
El análisis de sangre permite identificar patrones inmunológicos en portadores del síndrome de Lynch antes de que el cáncer sea detectable por otros métodos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal desafío en estos pacientes es determinar quiénes desarrollarán la enfermedad y en qué momento. Aunque existen protocolos de control, no todos los portadores tienen el mismo nivel de riesgo, lo que dificulta ajustar la frecuencia de los estudios de seguimiento.

Detección anticipada a través de la respuesta inmune

El nuevo enfoque se centra en los receptores de células T, estructuras presentes en la superficie de ciertas células del sistema inmunológico. Su función es reconocer señales de alerta, como proteínas anómalas que pueden aparecer cuando una célula comienza a transformarse.

Esas proteínas, llamadas neoantígenos, surgen a partir de mutaciones y actúan como una especie de “bandera” que el sistema inmune puede detectar.

Cuando esto ocurre, las células T se activan y dejan una firma característica. El estudio propone que esa señal puede identificarse en una muestra de sangre, incluso antes de que el tumor sea detectable por otros métodos.

Se trata de un análisis de laboratorio convencional. Se realiza a partir de una muestra de sangre extraída de una vena, sin necesidad de procedimientos invasivos.

Laboratorio moderno con científico trabajando. En primer plano, tubos de ensayo coloridos, un microscopio y un monitor con gráficos de biomarcadores y riesgo oncológico.
Investigadores del MD Anderson Cancer Center desarrollan un método no invasivo basado en receptores de células T para personalizar el seguimiento médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

A partir de esa muestra, los investigadores utilizan técnicas de secuenciación avanzada para analizar los receptores de células T presentes en la sangre. Esto permite identificar patrones asociados a una respuesta inmune activa frente a posibles células tumorales.

En términos simples, en lugar de buscar directamente el problema, el estudio detecta cómo el organismo está reaccionando ante él.

La investigación incluyó a 277 personas, divididas en tres grupos: portadores del síndrome sin síntomas, pacientes que ya habían desarrollado cáncer y un grupo control sin la condición genética.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El biomarcador facilita la detección de señales tumorales hasta en un 41% de los portadores del síndrome de Lynch sin diagnóstico de cáncer previo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que ciertos receptores de células T asociados a procesos tumorales estaban presentes en una proporción significativamente mayor en los portadores del síndrome, incluso en aquellos que no tenían diagnóstico de cáncer.

En algunos casos, estos receptores representaban hasta el 41% de las señales detectadas, mientras que en personas sin predisposición genética eran escasos.

Este patrón permitió diferenciar entre individuos con mayor probabilidad de desarrollar la enfermedad y aquellos con menor riesgo a corto plazo.

Implicancias clínicas y perspectivas para la medicina personalizada

Uno de los principales aportes del estudio es la posibilidad de personalizar el seguimiento médico. En lugar de aplicar el mismo esquema de controles a todos los pacientes, los médicos podrían ajustar la frecuencia y el tipo de estudios según el perfil inmunológico de cada persona.

Esto permitiría detectar antes los casos de mayor riesgo y, al mismo tiempo, evitar intervenciones innecesarias en quienes presentan menor probabilidad de desarrollar cáncer en el corto plazo.

Además, al tratarse de un análisis de sangre, el método facilita el monitoreo periódico sin generar una carga adicional para los pacientes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio publicado en Nature Communications destaca la importancia de anticipar procesos biológicos previos a la aparición del cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque también introduce un cambio conceptual importante, en lugar de centrarse únicamente en la presencia de tumores, se enfoca en los procesos biológicos que los preceden.

Según destacó el investigador Eduardo Vilar-Sánchez, este tipo de herramientas puede aportar información clave para adaptar estrategias de prevención y mejorar la toma de decisiones clínicas.

A pesar de los resultados alentadores, los autores señalan que el biomarcador aún debe ser validado en estudios independientes y en poblaciones más amplias antes de incorporarse de forma generalizada en la práctica médica.

También será necesario evaluar su desempeño en el seguimiento a largo plazo y su capacidad para integrarse con otros métodos de detección.

Un avance con impacto potencial

El desarrollo de este biomarcador representa un avance relevante en el campo de la medicina personalizada. Poder anticipar el riesgo de cáncer a partir de una simple muestra de sangre abre nuevas posibilidades para mejorar la prevención en personas con predisposición genética.

En un contexto donde la detección temprana sigue siendo clave para mejorar el pronóstico, herramientas que permitan intervenir antes de que la enfermedad se manifieste pueden marcar una diferencia significativa en la calidad de vida de los pacientes.

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