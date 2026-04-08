Descubren un biomarcador que podría anticipar el riesgo de infarto con más precisión que el colesterol

La apolipoproteína B permite detectar el riesgo de infartos con mayor precisión que el análisis tradicional de colesterol LDL (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante décadas, el colesterol LDL fue el principal parámetro para evaluar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sin embargo, un nuevo estudio propone que existe una forma más precisa de anticipar infartos y accidentes cerebrovasculares: medir la apolipoproteína B, una proteína que refleja cuántas partículas potencialmente peligrosas circulan en la sangre.

La investigación, desarrollada por científicos de Northwestern University, indica que este marcador supera a los análisis tradicionales de colesterol LDL y no HDL a la hora de orientar decisiones clínicas.

El hallazgo, publicado en la revista JAMA, podría modificar la manera en que se evalúa el riesgo cardiovascular y ayudar a optimizar tanto la prevención como el uso de tratamientos.

Qué mide la apolipoproteína B y por qué importa

Para entender la diferencia, es importante aclarar qué mide cada indicador. Los análisis convencionales de colesterol estiman la cantidad de grasa presente en la sangre, especialmente el colesterol LDL, conocido como “colesterol malo”.

Sin embargo, este valor no refleja directamente cuántas partículas transportan ese colesterol. Y son justamente esas partículas las que pueden acumularse en las paredes de las arterias y formar placas que dificultan el flujo sanguíneo.

Medir la apolipoproteína B permite identificar la cantidad total de partículas que obstruyen las arterias, optimizando la prevención de enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apolipoproteína B (apoB) cumple una función clave en este proceso; está presente en cada una de esas partículas. Por lo tanto, medirla permite estimar su número total.

En términos simples, mientras que el colesterol LDL indica cuánto contenido graso hay, la apoB muestra cuántos “vehículos” lo transportan. Y cuanto mayor es esa cantidad, mayor es el riesgo de obstrucciones arteriales.

Una herramienta para personalizar los tratamientos

El equipo de Northwestern sostiene que esta diferencia es crucial. Dos personas pueden tener niveles similares de colesterol LDL, pero distinta cantidad de partículas circulantes. En ese caso, el riesgo real no sería el mismo.

Según explicó el investigador Ciaran Kohli-Lynch, la evidencia muestra que la apolipoproteína B permite identificar con mayor precisión quiénes tienen más probabilidades de desarrollar enfermedad cardiovascular.

El estudio publicado en JAMA propone reemplazar los análisis tradicionales de colesterol por la medición de apolipoproteína B para mejorar el diagnóstico cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto se traduce en decisiones más ajustadas: saber quién necesita intensificar el tratamiento y quién puede evitar intervenciones innecesarias.

Para evaluar el impacto de este enfoque, los investigadores utilizaron un modelo de simulación que incluyó a 250.000 adultos en Estados Unidos con indicación potencial de tratamiento con estatinas, medicamentos utilizados para reducir el colesterol.

El análisis comparó tres estrategias distintas: guiar el tratamiento según niveles de colesterol LDL, de colesterol no HDL o de apolipoproteína B. En cada caso, si los valores no alcanzaban los objetivos establecidos, se intensificaba la medicación, ya sea aumentando la dosis o incorporando otros fármacos como la ezetimiba.

El modelo proyectó los resultados a lo largo de la vida de los participantes, evaluando la incidencia de infartos, accidentes cerebrovasculares, la expectativa de vida, la calidad de vida y los costos sanitarios.

Prevención más efectiva y con mejor costo-beneficio

La utilización de apolipoproteína B podría reducir los gastos sanitarios a largo plazo al identificar mejor a quienes necesitan intervenciones intensivas y evitar tratamientos innecesarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que la estrategia basada en apolipoproteína B permitió prevenir más eventos cardiovasculares que los enfoques tradicionales. Además, no solo mejoró los resultados en salud, sino que lo hizo con una relación costo-beneficio considerada favorable.

Aunque la prueba de apoB implica un análisis adicional, el estudio concluye que su uso podría reducir los gastos a largo plazo. Esto se debe a que una mejor identificación del riesgo permite evitar eventos graves, que suelen implicar tratamientos complejos y costosos.

El interés por este marcador se da en un momento en que las guías médicas evolucionan hacia estrategias más tempranas y personalizadas. En los últimos años, se amplió el uso de tratamientos preventivos y se incorporaron nuevas opciones terapéuticas.

En este escenario, resulta cada vez más importante definir con exactitud quiénes se beneficiarán de intervenciones más intensivas. La apolipoproteína B aparece como una herramienta que podría mejorar esa selección.

La apolipoproteína B se perfila como un posible cambio de paradigma en la evaluación y prevención del riesgo cardiovascular a nivel global, desplazando a los exámenes de colesterol clásicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de la evidencia, la medición de apoB aún no forma parte del uso habitual en muchos sistemas de salud. Entre los principales obstáculos se encuentran el costo adicional, la disponibilidad de la prueba y la necesidad de modificar prácticas clínicas ya establecidas.

Muchos centros siguen utilizando los paneles tradicionales de colesterol como primera referencia, lo que limita la adopción de nuevos indicadores. Sin embargo, los investigadores consideran que estos obstáculos podrían reducirse a medida que se acumulen más datos sobre su utilidad clínica y económica.

Un posible cambio de paradigma en la prevención cardiovascular

El estudio plantea un cambio de enfoque en la evaluación del riesgo cardiovascular. En lugar de centrarse únicamente en la cantidad de colesterol, propone considerar el número de partículas que lo transportan.

Este ajuste, aunque sutil en apariencia, puede tener un impacto significativo en la prevención. Permite identificar con mayor exactitud a las personas en riesgo y orientar mejor los tratamientos.

En un contexto donde las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una de las principales causas de muerte a nivel global, herramientas más precisas pueden marcar la diferencia. La apolipoproteína B, hasta ahora poco utilizada en la práctica cotidiana, se posiciona así como un candidato fuerte para redefinir cómo se evalúa y se previene el riesgo cardiovascular en el futuro.