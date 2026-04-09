Qué compone el universo y cuáles son las claves de su origen

Las misiones Artemis II y el renovado interés en la Luna impulsan la exploración espacial y el estudio del universo

La misión Artemis II y el regreso del interés por la Luna marcan una semana especial para la exploración espacial. En una reciente charla con Infobae en Vivo Al Mediodía, el divulgador científico Andrés Rieznik reflexionó sobre el impacto de este tipo de eventos en la percepción pública de la ciencia. La conversación se centró en cómo las misiones actuales permiten, una vez más, mirar hacia el universo y recordar los avances de las últimas décadas respecto al conocimiento del espacio, guiados por los descubrimientos científicos y la divulgación.

Rieznik detalló cómo el siglo XX modificó el conocimiento humano sobre la edad de la Tierra y la magnitud del cosmos. Explicó: “En el siglo XIX, se pensaba que la Tierra tenía unos cuatro o cinco mil años, según cálculos bíblicos. Recién con la geología y la teoría de la evolución de Darwin se empezó a comprender que el planeta tenía millones de años”.

Respecto al tamaño de la Vía Láctea, el divulgador aportó: “La Vía Láctea tiene un diámetro de cien mil años luz. Nuestro Sol está ubicado a unos veintiséis mil años luz del centro y tarda de doscientos a doscientos cincuenta millones de años en girar alrededor de ese centro”.

Al mismo tiempo subrayó la dimensión y complejidad del universo con nuevas precisiones: “La humanidad descubrió durante el siglo XX que el universo tiene dimensiones inmensas. Si el universo tuviera un año de antigüedad, el ser humano habría aparecido los últimos quince segundos”.

La Vía Láctea posee un diámetro de cien mil años luz, con el Sol ubicado a veintiséis mil años luz del centro galáctico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las imágenes que cambiaron la mirada sobre la Tierra

Rieznik hizo referencia a imágenes emblemáticas como el punto azul pálido, la fotografía más distante de la Tierra tomada por la misión Voyager en 1990. Recordó: “A pedido de Carl Sagan, Voyager giró la cámara y tomó esa foto. Ese punto azul pálido es la Tierra y es la foto más distante que tenemos del planeta”.

Describió el impacto de estas imágenes: “Fue un acontecimiento que inspiró a generaciones de poetas, músicos y científicos”. También citó la primera imagen de la Tierra desde el espacio, obtenida por la misión Apolo 8 en 1968. “Ver la Tierra desde afuera generó homenajes y canciones”, remarcó.

De acuerdo con Rieznik, el conocimiento sobre la verdadera magnitud del universo se consolidó recién a partir del trabajo de Edwin Hubble en los años treinta. “Cuando Einstein publicó la teoría de la relatividad en 1915, todavía no se sabía que existía más de una galaxia”, advirtió.

Sobre los números, fue preciso: “El universo tiene unos 14.600 millones de años, y el diámetro del cosmos se calcula en aproximadamente 50.000 millones de años luz. Un año luz equivale a nueve millones de millones de kilómetros”.

Rieznik explicó que estos datos suelen resultar imposibles de dimensionar, incluso para los científicos: “Podemos decir 14.000 millones de años, pero representarlo en la mente es muy difícil”. Por eso, propuso comparaciones:“Si el universo tuviera un año, el ser humano habría aparecido en los últimos quince segundos del 31 de diciembre”.

La teoría del Big Bang cuenta con pruebas concretas, como la radiación cósmica de fondo detectada por Penzias y Wilson en los años sesenta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mirar el cielo es mirar el pasado

El divulgador aclaró cómo las observaciones actuales permiten ir hacia atrás en el tiempo: “Al mirar una estrella que está a cien mil años luz, lo que vemos es su luz de hace cien mil años. Es probable que esa estrella ya no exista, pero su luz sigue viajando hasta nosotros”.

En cuanto a fenómenos extremos, Rieznik elogió a los científicos argentinos que estudian agujeros negros, como Juan Martín Maldacena y Diego Bagú, y remarcó la complejidad de comprender estos objetos astrofísicos.

El Big Bang y el eco del origen

Sobre el origen del universo, Rieznik detalló: “La teoría del Big Bang ya no es solo una hipótesis: se apoya en pruebas concretas, como la radiación cósmica de fondo, el eco de la explosión inicial, que todavía es detectable con antenas de microondas”.

Recordó el descubrimiento casual realizado en los años sesenta por Penzias y Wilson, tecnólogos de Bell Labs que recibieron el Premio Nobel al detectar ese eco: “Pensaron que el ruido provenía de excremento de palomas en las antenas, pero era la huella del origen del universo”.

El recorrido de Rieznik culminó con una invitación a seguir explorando el universo y a dejarse maravillar por los misterios que la ciencia continúa revelando.

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