Científicos de Stanford descubrieron un “interruptor” en el cerebro que activa y mantiene el dolor crónico

Investigadores de Stanford identifican un circuito cerebral específico responsable del dolor crónico persistente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor no siempre cumple la misma función en el organismo. Mientras que una quemadura o un golpe activan una señal inmediata de alerta, hay casos en los que esa sensación persiste sin razón aparente y se transforma en un problema en sí mismo.

Ahora, un equipo de científicos de la Universidad de Stanford logró identificar un circuito cerebral específico que explica esa diferencia y podría cambiar la forma en que se trata el dolor crónico.

El hallazgo, liderado por el investigador Xiaoke Chen y respaldado por el Wu Tsai Neurosciences Institute, revela que existe una vía neuronal dedicada exclusivamente a sostener la hipersensibilidad característica del dolor persistente.

A diferencia del dolor agudo —que cumple una función protectora—, este circuito se activa en contextos patológicos y puede mantenerse incluso cuando la lesión original ya no está presente.

Dos tipos de dolor con funciones distintas

Para entender la relevancia del descubrimiento, es clave distinguir entre dolor agudo y dolor crónico. El primero actúa como un sistema de alarma: aparece ante un daño real y ayuda a evitar lesiones mayores. El segundo, en cambio, puede prolongarse en el tiempo y perder su utilidad biológica.

El estudio revela que el dolor agudo y el dolor crónico activan vías neuronales independientes en el cerebro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según explicó Chen, uno de los aspectos más sorprendentes del estudio fue comprobar que ambos procesos pueden funcionar de manera independiente. Es decir, el cerebro cuenta con mecanismos distintos para cada tipo de dolor.

A través de experimentos en ratones, los investigadores lograron rastrear el recorrido de este circuito específico. La señal comienza en la médula espinal, asciende hacia el tálamo —una estructura clave en el procesamiento sensorial—, pasa por la corteza cerebral y luego desciende hacia el tronco encefálico antes de regresar nuevamente a la médula.

Este circuito se activa principalmente en situaciones de inflamación o lesión persistente, y está directamente vinculado con la sensibilización, un fenómeno en el que estímulos leves —como un roce— son interpretados como dolorosos.

El circuito identificado se activa ante inflamaciones o lesiones prolongadas y mantiene la hipersensibilidad al dolor (Imagen ilustrativa Infobae)

En los experimentos, los científicos observaron que al inhibir este grupo de neuronas en animales con dolor crónico, desaparecía la hipersensibilidad. Sin embargo, la respuesta ante estímulos realmente dañinos se mantenía intacta.

Este punto es clave: el organismo seguía siendo capaz de detectar peligros reales, pero dejaba de reaccionar de manera exagerada ante señales que no representaban una amenaza.

Un mecanismo que puede encender o apagar el dolor persistente

El estudio también mostró el efecto contrario. Cuando los investigadores activaron de manera dirigida este circuito en ratones sanos, los animales desarrollaron una sensibilidad al dolor que se prolongó durante semanas.

Este resultado permitió confirmar que estas neuronas no solo participan en el mantenimiento del dolor crónico, sino también en su inicio. En otras palabras, el circuito actúa como un interruptor capaz de encender o sostener ese estado.

Experimentos en ratones muestran que inhibir este grupo de neuronas elimina el dolor persistente sin afectar los reflejos naturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de manipular esta vía de forma selectiva representa un cambio importante en la comprensión del dolor. Hasta ahora, la mayoría de los tratamientos disponibles actúan de manera general, reduciendo toda percepción dolorosa sin distinguir su origen.

Hacia tratamientos más precisos y seguros

Uno de los aspectos más prometedores del hallazgo es su potencial aplicación clínica. Los medicamentos actuales, en especial los opioides, alivian el dolor pero también afectan funciones normales del sistema nervioso y conllevan riesgos de dependencia.

El descubrimiento de un circuito exclusivo del dolor crónico abre la posibilidad de desarrollar terapias que actúen de forma específica sobre ese mecanismo, sin interferir con la capacidad del cuerpo para detectar daños reales.

El equipo de Stanford destaca que silenciar el circuito permitiría eliminar el dolor sin comprometer la detección de daños reales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el equipo de Stanford, silenciar este grupo de células podría eliminar el dolor persistente sin bloquear el sistema de alerta natural del organismo. Esto permitiría reducir el sufrimiento sin comprometer la protección frente a lesiones.

Los próximos pasos en la investigación

Aunque los resultados son prometedores, los experimentos se realizaron en modelos animales. El siguiente desafío consiste en comprobar si este mismo circuito existe y funciona de manera similar en humanos.

Para ello, los investigadores planean analizar datos genéticos de pacientes con dolor crónico, con el objetivo de identificar si presentan alteraciones comparables a las observadas en los ratones.

Además, el equipo busca entender qué cambios moleculares activan este circuito en el tronco encefálico, lo que podría facilitar el desarrollo de fármacos dirigidos a ese proceso específico.

Próximos estudios analizarán si el mismo circuito cerebral existe y funciona igual en seres humanos con dolor crónico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento también plantea interrogantes sobre la función de este circuito desde una perspectiva evolutiva. Una de las hipótesis sugiere que podría estar relacionado con la detección de daños internos, especialmente considerando que el cerebro no posee receptores propios para percibir dolor.

Más allá de estas preguntas abiertas, el hallazgo introduce un cambio conceptual importante: el dolor no es un fenómeno único, sino un conjunto de procesos distintos que el cerebro puede regular de manera independiente.

En ese marco, identificar una vía dedicada exclusivamente al dolor crónico no solo mejora la comprensión de esta condición, sino que también ofrece una base concreta para diseñar tratamientos más efectivos.