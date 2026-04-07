Cómo la ecolocalización ayuda a personas ciegas a ubicarse usando sonidos

La ecolocalización basada en chasquidos orales permite a personas ciegas detectar objetos y calcular distancias solo usando el sonido

En completa oscuridad, donde la visión deja de ser útil, algunas personas logran orientarse con notable precisión usando solo el sonido. No se trata de tecnología ni de dispositivos externos, sino de una habilidad que el propio cerebro puede desarrollar: la ecolocalización.

Un estudio difundido por la Society for Neuroscience y realizado por investigadores del Smith-Kettlewell Eye Research Institute analizó cómo personas no videntes utilizan chasquidos de la boca para percibir su entorno. Los resultados muestran que, con entrenamiento, pueden detectar objetos, calcular distancias y desplazarse con mayor eficacia que individuos videntes en condiciones sin luz.

Una habilidad basada en el sonido y el tiempo

La ecolocalización consiste en emitir sonidos —en este caso, chasquidos con la boca— y analizar los ecos que regresan al rebotar en los objetos. A partir de esas señales, el cerebro reconstruye una representación del espacio. Los hallazgos fueron publicados en la revista eNeuro.

Aunque este mecanismo es conocido en animales como murciélagos o delfines, también puede desarrollarse en humanos. La diferencia es que, en lugar de emitir ultrasonidos, las personas utilizan sonidos breves y secos que generan información suficiente para orientarse.

Un estudio del Smith-Kettlewell Eye Research Institute demuestra que el entrenamiento en ecolocalización potencia la autonomía y la movilidad de ciegos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con práctica, esos ecos permiten inferir no solo la distancia, sino también la ubicación y, en algunos casos, el tamaño de los objetos.

El rol del cerebro en la construcción del entorno

El estudio se centró en entender cómo el cerebro procesa esa información. Para hacerlo, los investigadores trabajaron con cuatro adultos ciegos expertos en esta técnica y 21 personas videntes sin experiencia.

Las pruebas se realizaron en un laboratorio completamente oscuro. Allí, los participantes debían identificar la ubicación de objetos a partir de secuencias de sonidos que simulaban entre dos y once chasquidos.

Los resultados mostraron una diferencia clara: los expertos lograron ubicar los objetos con mucha mayor precisión. Además, su desempeño mejoraba a medida que se sumaban más sonidos, algo que no ocurrió en el grupo sin entrenamiento.

El cerebro de personas ciegas logra construir representaciones espaciales precisas a partir del análisis progresivo de ecos sonoros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los hallazgos clave es que el cerebro no procesa cada eco de manera aislada. En cambio, integra la información de varios sonidos de forma progresiva. Según explicó la investigadora Haydee Garcia Lazaro, cada nuevo chasquido aporta datos que se acumulan, permitiendo construir una representación cada vez más precisa del entorno.

Para entenderlo mejor, puede pensarse como cuando alguien arma una imagen con varias pistas: una sola señal da información limitada, pero varias juntas permiten formar un “mapa” más completo. Este proceso no es instantáneo ni automático. Requiere entrenamiento sostenido, lo que explica por qué los participantes expertos mostraron un rendimiento muy superior.

Evidencia en la actividad cerebral

Además de medir el desempeño en las tareas, los científicos analizaron la actividad cerebral mediante electroencefalograma, una técnica que registra las señales eléctricas del cerebro. Los datos revelaron que el procesamiento comienza desde el primer sonido, pero se vuelve más preciso con cada repetición. Es decir, el cerebro ajusta su interpretación a medida que recibe más información.

Uno de los aspectos más relevantes fue la capacidad de identificar la lateralidad de los ecos, es decir, determinar de qué lado proviene el sonido. Esta habilidad resulta fundamental para orientarse en el espacio.

La habilidad para identificar la lateralidad de los ecos resulta esencial para la orientación espacial en ausencia de la visión (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los patrones observados mostraron que el cerebro de los participantes expertos integra los sonidos en secuencia y mejora su interpretación de forma dinámica.

Las diferencias entre los grupos no se explican solo por el tiempo de exposición durante el experimento. El factor determinante fue la experiencia previa. Las personas ciegas que dominaban la ecolocalización habían desarrollado esta habilidad durante años, lo que les permitió interpretar los ecos con mayor precisión.

Este punto es relevante porque sugiere que la capacidad no es exclusiva de un grupo reducido, sino que podría entrenarse y mejorar con práctica adecuada.

Implicancias para la autonomía y la rehabilitación

Más allá del interés científico, los resultados abren nuevas posibilidades en el campo de la rehabilitación visual. Comprender cómo el cerebro procesa los ecos podría ayudar a diseñar programas de entrenamiento para personas que han perdido la vista.

El objetivo es potenciar la autonomía, facilitando la orientación y la movilidad en distintos entornos. Además, este conocimiento podría aplicarse en el desarrollo de herramientas tecnológicas que imiten o amplifiquen este tipo de procesamiento sensorial.

El estudio reafirma la capacidad de la plasticidad cerebral y demuestra que el cerebro puede adaptarse y utilizar el sonido como herramienta clave de percepción (Freepik)

El estudio aporta una idea central, el cerebro no depende exclusivamente de la visión para construir una representación del espacio. Puede reorganizarse y utilizar otros sentidos de manera más sofisticada de lo que se pensaba.

En contextos donde la vista no está disponible, el sonido puede convertirse en una herramienta clave para interpretar el entorno. Este hallazgo no solo amplía la comprensión sobre la plasticidad cerebral —la capacidad del cerebro para adaptarse—, sino que también redefine los límites de la percepción humana.

Hacia nuevas formas de entrenamiento sensorial

El próximo paso para los investigadores es identificar qué estrategias permiten alcanzar niveles más altos de precisión y cómo trasladar ese conocimiento a más personas. El desafío consiste en transformar esta habilidad, que hoy depende en gran medida de la experiencia individual, en un recurso accesible para quienes podrían beneficiarse de ella.

En ese camino, la ecolocalización deja de ser una curiosidad y se convierte en una herramienta con potencial para mejorar la calidad de vida.