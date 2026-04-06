El misterio del apéndice: cuál es su función y por qué la evolución lo conservó

Estudios científicos recientes descartan que el apéndice sea un vestigio inútil en la evolución humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un órgano pequeño y durante siglos considerado inservible se coloca en el centro de la investigación médica. El apéndice humano, durante mucho tiempo visto como un vestigio de la evolución, cumple una función específica en el cuerpo.

Así lo reflejaron los estudios científicos más recientes, que contradicen la antigua creencia de que se trata de una estructura obsoleta.

La explicación tradicional, popularizada incluso por Charles Darwin, asociaba el apéndice a un órgano más grande de ancestros herbívoros. Sin embargo, los avances en biología evolutiva y microbiología muestran que su papel va mucho más allá de la simple herencia anatómica.

Un informe realizado por el biólogo evolutivo Scott Travers para Forbes difundió recientemente los resultados de investigaciones que redefinen la relevancia de este órgano en la salud humana, reviviendo el interés en un órgano históricamente subestimado.

El enigma del apéndice

El apéndice, una bolsa estrecha ubicada cerca del comienzo del intestino grueso, fue objeto de debate durante siglos. La falta de consenso entre especialistas se debió en parte a la escasez de datos y a la diversidad de formas que presenta este órgano entre mamíferos. Según Travers, la estructura varía incluso entre especies cercanas y no sigue patrones ecológicos o dietéticos uniformes.

El apéndice humano cumple una función clave como refugio de bacterias beneficiosas dentro del intestino grueso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los científicos enfocaron sus investigaciones principalmente en humanos, dado el impacto clínico de la apendicitis. A pesar de la frecuencia de esta afección, no se registran casos similares en otras especies, hecho que dificultó la comprensión de su función original y limitó la perspectiva evolutiva.

Un refugio para bacterias beneficiosas

El panorama cambió en los últimos años gracias a estudios que analizan el apéndice bajo una nueva luz. Un estudio publicado en 2025 en la revista científica Gut Pathogens sintetiza la evidencia más reciente sobre el tema.

De acuerdo con el análisis del biólogo evolutivo, los “estudios ahora sugieren que el apéndice no es inútil en absoluto“. Los datos indicaron que el órgano funciona como un ”refugio seguro" para bacterias beneficiosas del intestino.

El intestino humano alberga una comunidad compleja de microorganismos denominada microbioma. Estos microbios participan en la digestión, la regulación inmunitaria y procesos asociados a la salud mental.

El apéndice almacena microbios útiles y contribuye a restablecer la flora intestinal tras infecciones o diarreas graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apéndice, por su ubicación y forma, protege una parte de estas bacterias durante episodios de diarrea o infecciones graves, cuando gran parte del microbioma puede ser eliminada.

Según la revisión en Gut Pathogens, el apéndice se encuentra en una posición ideal para resguardar microbios beneficiosos, permitiendo que estos recolonicen el intestino tras la recuperación del paciente. Este mecanismo actúa como un sistema de respaldo biológico para mantener el equilibrio del ecosistema intestinal.

Relación con el sistema inmune

Otra característica del apéndice es su alto contenido de tejido linfoide, lo que sugiere un vínculo directo con la respuesta inmunitaria. Esta estructura facilita la interacción entre el sistema inmunológico y el microbioma, fortaleciéndolo frente a agentes patógenos. De este modo, el apéndice no solo protege bacterias útiles, sino que también contribuye a la defensa del organismo.

Según el informe de Forbes, esta doble función, de reserva de bacterias beneficiosas y de control inmunológico, ofrece la primera explicación convincente sobre la persistencia evolutiva del apéndice. Aunque no es indispensable en todos los contextos, el órgano cumple un papel relevante en el equilibrio de la microbiota y en el funcionamiento del sistema inmune.

La vida sin apéndice

Uno de los aspectos que más intriga a la comunidad científica es por qué la mayoría de las personas puede vivir sin apéndice sin problemas de salud aparentes. Una investigación publicada en la revista especializada Journal of Personalized Medicine aborda esta cuestión.

La mayoría de las personas puede vivir sin apéndice porque el cuerpo compensa su ausencia mediante otros mecanismos inmunológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Travers señaló que la ausencia de secuelas graves tras una apendicectomía no implica que el órgano sea inútil; más bien, el cuerpo compensa su función a través de otros mecanismos del sistema inmunitario y del propio microbioma.

En contextos modernos, donde el acceso a agua potable, alimentación segura y atención médica es la norma, la presión evolutiva que requería un “refugio” bacteriano disminuyó de forma considerable. Por esa razón, la función del apéndice resulta menos crítica hoy que en épocas pasadas.

Evolución y adaptación

El apéndice se originó como parte de un ciego intestinal más grande en ancestros herbívoros, encargado de procesar material vegetal fibroso. A medida que la dieta humana cambió, el órgano fue adaptando su función. Lejos de desaparecer, se integró como componente auxiliar del sistema digestivo e inmunológico.

Según Travers, lo que queda no es un remanente inútil, sino una estructura readaptada que todavía contribuye a la biología humana. Este órgano se inscribe en el grupo de rasgos anatómicos que, aunque prescindibles, cumplen un papel sutil en el equilibrio corporal.