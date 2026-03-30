Identifican una molécula que protege los nervios y regula la sensación de dolor: cómo funciona

El hallazgo de la molécula RNase4 permite comprender cómo el sistema nervioso equilibra la percepción del dolor y la protección de los nervios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, el dolor fue entendido principalmente como una señal de alerta del organismo. Sin embargo, nuevas investigaciones comienzan a mostrar que los mismos sistemas que lo generan también cumplen funciones de protección.

En ese escenario, un equipo del Karolinska Institutet, en Suecia, identificó un mecanismo inesperado: una molécula llamada RNase4 no solo participa en la percepción dolorosa, sino que también contribuye a preservar la integridad de los nervios.

El hallazgo, publicado en Nature Communications, plantea una mirada más compleja del sistema nervioso periférico —la red que conecta el cerebro con el resto del cuerpo— y abre nuevas posibilidades para tratar lesiones de difícil recuperación y cuadros de dolor crónico.

Una molécula con doble función en el sistema nervioso

RNase4 es una molécula producida por los nociceptores, que son células especializadas en detectar estímulos potencialmente dañinos, como el calor extremo o la presión intensa. En términos simples, estos sensores biológicos son los responsables de activar la sensación de dolor.

Hasta ahora, RNase4 se asociaba principalmente con procesos internos de las células, como el manejo del ARN —una molécula clave en la producción de proteínas— y ciertas funciones del sistema inmunológico. Sin embargo, este estudio revela que también cumple un rol central en la regulación de cómo se percibe el dolor y, al mismo tiempo, en el mantenimiento de las estructuras nerviosas.

Investigadores del Karolinska Institutet identifican a RNase4 como clave en la recuperación nerviosa tras lesiones físicas, abriendo vías para terapias innovadoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo novedoso es que esta molécula no actúa de forma aislada. Su presencia influye en el comportamiento de los nociceptores y en el entorno que rodea a otras fibras nerviosas cercanas, lo que la convierte en una pieza clave para entender cómo el cuerpo responde y se recupera frente a una lesión.

Qué ocurre en el cuerpo ante una lesión cotidiana

Para entender mejor el rol de esta molécula, alcanza con pensar en una situación habitual: tocar una olla caliente por accidente.

El dolor aparece de inmediato y obliga a retirar la mano, lo que evita un daño mayor. Pero, al mismo tiempo, el organismo activa procesos que no se perciben, orientados a proteger los nervios y comenzar la reparación del tejido.

La RNase4 se expresa en nociceptores y fibras nerviosas sin mielina, influyendo en la sensibilidad del dolor y otros estímulos sensoriales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese escenario intervienen moléculas como RNase4, que no solo participan en la señal dolorosa, sino también en la recuperación. Según el Karolinska Institutet, su acción contribuye a resguardar las fibras nerviosas y a organizar el entorno necesario para su regeneración.

Así, el dolor no funciona únicamente como una alarma: también forma parte del proceso que permite al cuerpo empezar a repararse.

Dónde se encuentra y por qué es relevante

Los investigadores detectaron que RNase4 se expresa de manera selectiva en ciertos tipos de neuronas sensoriales que no están recubiertas por mielina, una capa que envuelve a algunas fibras nerviosas y permite que las señales eléctricas viajen de forma más rápida y eficiente.

Estas células se ubican en regiones clave del sistema nervioso, como los ganglios de la raíz dorsal —estructuras cercanas a la médula espinal—, los ganglios trigéminos —relacionados con la sensibilidad de la cara— y la cóclea, fundamental para la audición.

La molécula RNase4 interviene en la regulación genética de los nociceptores y en el mantenimiento del entorno de mielina de las fibras nerviosas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La localización de RNase4 en estas áreas sugiere que su función no se limita a un solo tipo de estímulo, sino que podría influir en múltiples modalidades sensoriales, desde el dolor hasta la percepción auditiva.

Qué ocurre cuando esta molécula falta

Para comprender su importancia, el equipo científico analizó modelos animales en los que RNase4 estaba ausente. Los resultados fueron claros: los animales mostraron respuestas alteradas frente a estímulos mecánicos, como la presión, y presentaron cambios en la estructura de la mielina de fibras nerviosas cercanas.

Esto es relevante porque la mielina cumple una función similar a la de un aislante en un cable eléctrico. Si se altera, la transmisión de señales se vuelve menos eficiente, lo que puede derivar en problemas sensoriales o motores.

Además, los animales sin RNase4 experimentaron una recuperación más lenta tras lesiones nerviosas. Esto sugiere que la molécula no solo participa en la percepción del dolor, sino también en los procesos de reparación.

El aumento de los niveles de RNase4 durante el dolor y la recuperación sugiere su participación activa en ambos procesos fisiológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también mostró que RNase4 cumple una función dual. Por un lado, regula la actividad genética dentro de los nociceptores, incluyendo la expresión de proteínas que influyen en la sensibilidad al dolor. Por otro, contribuye a mantener el equilibrio del entorno que rodea a las fibras nerviosas, favoreciendo la organización de la mielina.

Tras una lesión, los niveles de esta molécula aumentan en dos momentos clave: durante la fase inicial, asociada al dolor, y en etapas posteriores vinculadas a la recuperación. Este comportamiento sugiere que RNase4 participa activamente en todo el proceso de respuesta del organismo frente al daño.

En otras palabras, no solo ayuda a “detectar el problema”, sino también a “repararlo”.

Implicancias para enfermedades y dolor crónico

Los hallazgos permiten comprender mejor los mecanismos detrás del dolor neuropático, un tipo de dolor persistente que se origina por daños en los nervios y que suele ser difícil de tratar.

La alteración de RNase4 afecta distintas formas de sensibilidad, incluyendo estímulos térmicos y mecánicos. Esto refuerza la idea de que se trata de un regulador versátil dentro del sistema nervioso.

Además, la distribución de esta molécula en células humanas es similar a la observada en modelos animales, lo que respalda su relevancia clínica. Esto abre la puerta a futuras investigaciones orientadas al desarrollo de terapias que actúen sobre esta vía.

La investigación destaca el papel potencial de RNase4 en el desarrollo de tratamientos para el dolor neuropático y otras enfermedades asociadas a daño nervioso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más prometedores del descubrimiento es su potencial aplicación médica. Según los investigadores del Karolinska Institutet, intervenir en los mecanismos regulados por RNase4 podría permitir diseñar tratamientos que no solo alivien el dolor, sino que también favorezcan la regeneración de los nervios.

Esto resulta especialmente relevante en afecciones donde el daño nervioso y el dolor aparecen de forma simultánea, como en ciertas neuropatías, lesiones traumáticas o trastornos sensoriales persistentes. Aunque aún se necesitan más estudios en humanos, la evidencia actual constituye una base sólida para avanzar en ese camino.

El descubrimiento de RNase4 redefine el papel de los nociceptores. Lejos de ser simples sensores de daño, estas células aparecen ahora como actores activos en la protección y reparación del sistema nervioso.

Este enfoque integrador no solo amplía la comprensión de cómo funciona el organismo frente a una lesión, sino que también abre nuevas oportunidades para abordar enfermedades complejas desde una perspectiva más completa.