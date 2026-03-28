Ciencia

El Reino Unido refuerza las restricciones y la información sobre el uso de camas solares

Nuevas regulaciones limitan el acceso de menores y exigen advertencias claras sobre los riesgos, tras revisar datos que muestran la necesidad de distinguir entre la peligrosidad de la radiación ultravioleta artificial y el tabaquismo

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Una persona, vista de lado, recostada en una cama solar iluminada con luz azul brillante. Lleva gafas de protección sobre los ojos y un bañador oscuro.
Las futuras campañas informativas analizarán diferencias entre la exposición al tabaco y a la radiación UV, y recomendarán evitar las camas solares en todos los grupos de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Salud del Reino Unido dio marcha atrás y reformuló una afirmación oficial que había generado polémica: equiparar el uso de camas solares con el tabaquismo. El mensaje original, difundido en enero de 2026 a través de comunicados y redes oficiales, sostenía que estas prácticas eran “tan peligrosas como fumar”, lo que encendió el debate en medios británicos y entre especialistas en salud pública. A partir de ese cuestionamiento, expertos advirtieron sobre la necesidad de ajustar y contextualizar las campañas de prevención para evitar simplificaciones que puedan distorsionar la percepción de riesgo en la población.

El cambio en la postura oficial se produjo luego de una serie de verificaciones y comentarios de organismos independientes, que reclamaron mayor precisión en la comunicación gubernamental sobre riesgos para la salud.

Uno de los cuestionamientos centrales fue la diferencia entre la inclusión de agentes en el mismo grupo de carcinogenicidad y la magnitud real del peligro asociado a cada uno de ellos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica los dispositivos emisores de rayos ultravioleta, como las camas solares, junto con sustancias como el tabaco y el asbesto dentro del mismo grupo de carcinógenos. Sin embargo, especialistas consultados por medios británicos y estadounidenses remarcaron que las pruebas científicas muestran que fumar implica un daño mucho mayor en términos generales para la salud, con una incidencia más elevada de diferentes tipos de cáncer y mortalidad.

El diario estadounidense The New York Times también abordó la controversia, señalando que si bien las camas solares incrementan el riesgo de cáncer de piel—como el melanoma—las cifras asociadas al tabaquismo superan ampliamente en impacto y letalidad a cualquier otro factor ambiental conocido.

Según datos recientes citados por el medio, el tabaquismo es responsable de alrededor de 8 millones de muertes al año en todo el mundo, mientras que los casos de cáncer de piel atribuibles a las camas solares representan una proporción mucho menor.

La revisión de la comunicación oficial fue impulsada por la intervención de la Oficina de Regulación de Estadísticas del Reino Unido, que solicitó la rectificación de los mensajes para evitar interpretaciones erróneas sobre los peligros relativos.

A raíz de esto, el sitio británico especializado en verificación de datos Full Fact explicó que la corrección implica diferenciar entre la clasificación internacional de carcinogenicidad y el riesgo real asociado a cada agente, recordando que pertenecer a una misma categoría no implica equivalencia de peligro.

Las nuevas directrices públicas y la posición de expertos

La rectificación del mensaje público fue impulsada por la Oficina de Regulación de Estadísticas para evitar equívocos sobre la magnitud de los riesgos de cada agente (EFE/Paola Hidalgo)
La rectificación del mensaje público fue impulsada por la Oficina de Regulación de Estadísticas para evitar equívocos sobre la magnitud de los riesgos de cada agente (EFE/Paola Hidalgo)

Tras la rectificación, la comunicación del Departamento de Salud del Reino Unido aclara que los dispositivos UV utilizados en camas solares están en la misma categoría de carcinógenos que el tabaco, pero que no son igualmente peligrosos en cuanto a la probabilidad de desarrollar enfermedades como el cáncer.

La actualización de las declaraciones oficiales ocurre en un contexto de endurecimiento de las regulaciones sobre el uso de camas solares, especialmente para menores de 18 años, en línea con la estrategia nacional de prevención del cáncer en el Reino Unido.

La organización benéfica Melanoma UK y voces del ámbito científico remarcan que no existe un nivel seguro de exposición a camas solares. El argumento presentado apunta a que incluso exposiciones cortas pueden tener consecuencias acumulativas sobre el ADN de las células cutáneas, aumentando el riesgo de melanoma y otras formas de cáncer de piel.

De acuerdo con Melanoma UK, las campañas informativas deben subrayar la diferencia entre los riesgos de distintas sustancias y prácticas, pero sin sembrar confusión y evitando falsas equivalencias: “Es fundamental que la población comprenda que, aunque el tabaco tiene un impacto insuperable en términos de mortalidad, la exposición a radiación UV artificial sigue siendo absolutamente evitable”.

El Scottish Sun informó que las autoridades incrementaron las inspecciones en centros de estética y propondrán un registro nacional obligatorio de equipamientos, como respuesta a recomendaciones del comité parlamentario de salud.

En tanto, la Agencia de Salud Pública de Escocia señaló que existe especial preocupación por el acceso informal de adolescentes a camas solares no reguladas, lo que refuerza el llamado a limitar su uso y aumentar la información disponible sobre los riesgos.

Contexto internacional y respuesta institucional

Imagen dividida. A la izquierda, una mujer en gafas y ropa interior se broncea en una cama solar. A la derecha, un hombre fuma un cigarrillo encendiéndolo.
El tabaquismo causa alrededor de 8 millones de muertes anuales en el mundo, mientras que los cánceres asociados a camas solares resultan en una proporción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre cómo comunicar los riesgos comparativos entre diferentes agentes cancerígenos ha entrado con fuerza en la agenda pública, en especial tras la revisión impuesta por la Oficina de Regulación de Estadísticas. Tanto organismos británicos como internacionales coinciden en subrayar la importancia de campañas basadas en pruebas científicas que permitan transmitir con claridad las diferencias de magnitud entre los factores de riesgo para la población.

La actualización de la comunicación oficial del Departamento de Salud del Reino Unido fue replicada en medios internacionales y analizada por expertos del Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, quienes respaldaron la decisión de diferenciar los riesgos y señalaron que “la salud pública requiere precisión en la información, sobre todo cuando las comparaciones simplificadas pueden inducir prácticas inadecuadas”.

La implementación de mayores restricciones al acceso de menores de 18 años a camas solares, así como los controles a establecimientos comerciales, responde a un enfoque preventivo que busca reducir la incidencia de melanoma y otros cánceres de piel en los próximos años. Las autoridades y especialistas coinciden en que la comunicación debe evitar tanto la minimización como la exageración de los riesgos, apoyándose siempre en la evidencia más reciente.

Por su parte, la organización benéfica Melanoma UK continúa impulsando campañas educativas y solicita la adopción de estrategias coordinadas a nivel europeo para restringir la promoción y disponibilidad de camas solares, a la vez que destaca la importancia de mantener políticas diferenciadas según las pruebas disponibles sobre cada agente cancerígeno.

Fuentes oficiales anticiparon que las próximas actualizaciones incluirán el desarrollo de materiales informativos dirigidos al público general, con detalles sobre las diferencias entre exposición a tabaco y radiación UV, y recomendaciones explícitas para evitar el uso de camas solares en todos los grupos etarios.

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