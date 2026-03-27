La sede argentina del hackathon de salud enfocará su trabajo en inteligencia artificial y startups

Una conferencia que reunirá a varios profesionales de la salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Hackathon global de salud digital celebrará su séptima edición los días 10 y 11 de abril, en un evento que reunirá en simultáneo y a escala mundial a equipos interdisciplinarios de 41 países para diseñar soluciones orientadas a los principales desafíos del sector sanitario. La edición de 2026, impulsada por el Harvard Health Systems Innovation Lab (HSIL), tendrá como foco el desarrollo de sistemas de salud de alto valor a partir del uso estratégico de inteligencia artificial, según informaron los organizadores.

En Buenos Aires, la coordinación quedará en manos de Medifé y el Sanatorio Finochietto, anfitriones de una de las sedes nacionales del Hackathon organizado por HSIL, la unidad de innovación de la Harvard School of Public Health. Allí, profesionales y estudiantes de medicina, tecnología, gestión de datos y negocios trabajarán durante dos días para desarrollar ideas aplicadas a la transformación digital del sistema de atención, un ámbito que, a juicio de los líderes organizadores, requiere nuevas respuestas tecnológicas. El evento será de acceso gratuito.

Según el CEO de Medifé y Sanatorio Finochietto, Aníbal Troisi, el encuentro representa “una instancia concreta para conectar talento y explorar ideas innovadoras de manera colaborativa”. Troisi, citado por los organizadores, consideró que el sector de la salud argentina enfrenta la oportunidad de “implementar tecnologías de alto impacto para potenciar la atención y la calidad asistencial”.

El encuentro contará con participantes y mentores de referentes nacionales e internacionales

De acuerdo con la información difundida por Harvard Health Systems Innovation Lab, el hackathon no solo apunta a la co-creación de soluciones tecnológicas en salud, sino que, según el director del Hackathon en Argentina, Dr. Andrés Anania, constituye “una puerta de entrada al ecosistema de Harvard y una oportunidad única para posicionar Startups argentinas en el radar de inversores internacionales”. Anania, miembro del equipo médico especializado en cirugía robótica del Sanatorio Finochietto, integrará el jurado junto a Troisi, Claudia Tejedor (CIO/CTO de Medifé y Sanatorio Finochietto), los doctores Diego Pereyra (Healthcare Global Director en Softtek) y Alejandro Schejtman (Director Médico del Sanatorio Finochietto).

Como mentores, el Sanatorio Finochietto presentará a los doctores Federico Gorganchian, Ignacio Raddi y Gustavo Lonegro. La lista de expertos invitados incluye a Juan Danculovic y Jalil Deguer (Medifé y Sanatorio Finochietto), Diego Branca (Roche Argentina), Gustavo Brey (Ingenia), Camila Murga (Globant), Ulises Chesini (Bitgenia), Federico Pedernera (Innovamed), Juan Guido Camaño (ACTIVIA/CTL), Natalia Cajelli (IDEA) y Belen Abbruzzese, consultora independiente.

Durante el evento, los participantes enfrentarán desafíos reales del sector sanitario y propondrán soluciones concretas, priorizando el uso de inteligencia artificial aplicada. El jurado evaluará los proyectos considerando su potencial de impacto en el sistema de salud mundial, la creatividad tecnológica y la viabilidad de implementación, según comunicación oficial.

Un espacio internacional para la articulación de conocimientos en salud digital

El Hackathon global de salud digital se consolida, según Harvard Health Systems Innovation Lab, como una plataforma de articulación entre conocimiento asistencial, innovación tecnológica y aplicación práctica con el objetivo de impulsar desarrollos con impacto real y sostenido en la atención sanitaria mundial.