Descubren que el mosquito de la malaria se vuelve inmune a insecticidas y enciende las alarmas en Sudamérica

Un mosquito se mantiene en el aire en un primer plano detallado, mostrando sus alas translúcidas, patas largas y cuerpo segmentado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 600 mil casos de malaria en Sudamérica mantienen en alerta a la región, especialmente tras constatarse que el principal vector, el mosquito Anopheles darlingi, está mostrando resistencia creciente a los insecticidas. Así lo señala una investigación dirigida por la Harvard T.H. Chan School of Public Health, cuyos resultados podrían transformar las estrategias de control sanitario en seis países sudamericanos.

Estos mosquitos en Sudamérica están evolucionando para tolerar los insecticidas empleados en los programas de salud pública, según la investigación publicada recientemente. Esto pone en riesgo los avances en el control de la malaria, ya que la capacidad de los mosquitos para sobrevivir ante los métodos tradicionales podría favorecer la transmisión y facilitar la aparición de parásitos resistentes a fármacos. El estudio fue publicado en la revista Science.

Un estudio sin precedentes en la genética de los mosquitos

El equipo de la Harvard T.H. Chan School of Public Health secuenció más de 1.000 genomas completos de hembras adultas de Anopheles darlingi recolectadas en 16 ubicaciones distribuidas entre Brasil, Colombia, Venezuela, Perú, Guayana Francesa y Guyana. Esta cifra marca el mayor esfuerzo de secuenciación de la especie en América, permitiendo avances inéditos en el conocimiento de su diversidad genética.

El estudio genético revela que el mosquito Anopheles darlingi desarrolla resistencia a los insecticidas en Sudamérica, amenazando el control de la malaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El muestreo abarcó ambientes tan variados como bosques, humedales, áreas agrícolas, mineras y urbanas, lo que permitió analizar cómo la estructura genética de las poblaciones varía según el entorno. Hasta ahora, los análisis se limitaban a ciertos marcadores genéticos, pero la secuenciación integral permitió comprender tanto la diversidad existente como la capacidad de adaptación de este vector.

El estudio detectó una importante diferenciación genética entre las poblaciones según su ubicación, pero no halló evidencia de linajes ocultos dentro de la especie. Además, se identificaron 13 grandes inversiones genéticas que parecen asociarse a la adaptación local y a la respuesta a factores ambientales y químicos.

Los mecanismos detrás de la resistencia a insecticidas

El hallazgo principal del trabajo es la evolución acelerada de los genes asociados con la resistencia a insecticidas, especialmente aquellos vinculados a las enzimas citocromo P450. Estas enzimas juegan un papel esencial en el metabolismo y la descomposición de los productos químicos, facilitando que los mosquitos sobrevivan donde antes habrían perecido.

Investigadores secuenciaron más de 1.000 genomas de Anopheles darlingi, lo que permitió identificar mecanismos genéticos clave para su resistencia a productos químicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Jacob Tennessen, investigador del equipo, destacó la magnitud y ubicuidad de estos cambios genéticos. Añadió que la presión selectiva puede provenir tanto de los insecticidas utilizados en el control vectorial como de los aplicados en agricultura, señalando que incluso áreas no sometidas a campañas intensivas pueden experimentar respuestas evolutivas significativas.

La adaptabilidad genética de Anopheles darlingi incrementa los desafíos para su erradicación en Sudamérica. Los datos obtenidos muestran que el mosquito responde con rapidez a nuevos desafíos sanitarios y ambientales, lo que hace que la vigilancia sobre la evolución genética del vector resulte clave para anticipar problemas de control.

Perspectivas para el control de la malaria en Sudamérica

El creciente abanico de adaptaciones presenta obstáculos adicionales al control de la malaria en la región. Las autoridades sanitarias deberán enfrentar mosquitos más resistentes y la posibilidad de que surjan cepas resistentes del parásito de la malaria. El equipo de la Harvard T.H. Chan School of Public Health advierte que estos riesgos dificultan la erradicación y amenazan con expandirse a otras áreas del continente.

El estudio remarca la necesidad de renovar y diversificar las estrategias de control vectorial. Propone fortalecer la vigilancia genética y el monitoreo entomológico como herramientas ante un vector capaz de adaptarse con rapidez.

El avance científico detecta que la evolución de Anopheles darlingi dificulta las campañas tradicionales de control sanitario en seis países de Sudamérica (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otras regiones del mundo, en Sudamérica no han existido campañas masivas de uso de insecticidas en el pasado, lo que influye en la dinámica evolutiva de Anopheles darlingi.

Tennessen señala que la malaria sigue siendo uno de los grandes problemas de salud pública en la región, con Brasil, Colombia y Venezuela como principales focos. El temor a que variantes resistentes a medicamentos puedan surgir y propagarse incrementa la urgencia de encontrar nuevas soluciones para el control del vector.

Investigación básica y próximos pasos

El autor principal, Daniel Neafsey, precisa que se trata de investigación básica orientada a comprender la biología evolutiva y genética de los mosquitos transmisores de la malaria. Sostiene que estos estudios podrán orientar futuras investigaciones y políticas, aunque aún no sea suficiente para modificar las estrategias vigentes de salud pública.

El desarrollo de nuevas herramientas y la cooperación internacional serán esenciales ante la amenaza de la resistencia a insecticidas. La Harvard T.H. Chan School of Public Health insiste en que el control efectivo del vector y la vigilancia científica deben mantenerse como prioridades para reducir el impacto de la malaria.

Comprender la evolución genética del vector permitirá diseñar respuestas más adaptativas y efectivas frente a los continuos retos que presenta la eliminación de la malaria en Sudamérica.