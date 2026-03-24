La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio

La prevalencia de esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó entre 2000 y 2020, según datos de University College London (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se trata de una de las principales causas de discapacidad de origen neurológico en adultos jóvenes en muchos países.

En Inglaterra, el aumento de casos se documentó con claridad en las últimas dos décadas: la población afectada se duplicó en ese período. Este crecimiento refleja avances en el diagnóstico y en la supervivencia, pero también deja al descubierto brechas en el acceso a la atención y al tratamiento.

De acuerdo con un estudio difundido por la University College London, la prevalencia pasó de 107 a 232 casos por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2020, con un incremento anual cercano al 6%. En la actualidad, se estima que hasta 190.000 personas conviven con la enfermedad en ese país. Los resultados fueron publicados en la revista JAMA Neurology.

Qué es la esclerosis múltiple y por qué está en aumento

La esclerosis múltiple es una afección en la que el sistema inmunológico ataca el sistema nervioso central —cerebro y médula espinal—. Esta alteración interrumpe la transmisión de señales hacia el resto del cuerpo y puede provocar fatiga, dificultades para moverse, problemas visuales o trastornos cognitivos.

Estudios registran un fuerte incremento de casos de esclerosis múltiple, con diagnósticos más tempranos y una mayor supervivencia en la población afectada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la universidad, suele detectarse entre los 20 y 50 años, aunque puede desarrollarse antes sin manifestaciones evidentes. El aumento de casos no implica necesariamente que más personas la desarrollen. En gran parte, se explica por diagnósticos más tempranos y una mayor supervivencia gracias a tratamientos que modifican su evolución.

Los datos muestran que las personas diagnosticadas en los últimos años tienen más probabilidades de llegar a los 80 años, algo que era menos frecuente en décadas anteriores.

Más casos y diferencias en el acceso al diagnóstico

El crecimiento de la prevalencia no se distribuye de forma homogénea. El estudio muestra diferencias marcadas según el nivel socioeconómico y la región. En las zonas más favorecidas se detecta una mayor cantidad de casos, lo que sugiere un acceso más temprano al diagnóstico. En cambio, en las áreas más desfavorecidas la mortalidad es más alta.

Según los investigadores, esta combinación apunta a un problema clave: muchas personas podrían vivir con la enfermedad sin diagnóstico durante años.

La esclerosis múltiple es una de las principales causas de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, según la Organización Mundial de la Salud

Además, factores como el tabaquismo o la obesidad —más frecuentes en contextos vulnerables— aumentan el riesgo de complicaciones y afectan la evolución de la enfermedad.

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es el impacto del diagnóstico temprano en la evolución de la enfermedad. Detectar la esclerosis múltiple en sus primeras etapas permite iniciar tratamientos que retrasan su progresión y reducen el daño neurológico.

“El diagnóstico temprano debe centrarse especialmente en los grupos socioeconómicamente desfavorecidos, que enfrentan más obstáculos para acceder a la atención”, señaló el profesor Raffaele Palladino, coautor del estudio.

Según el equipo de la University College London, la diferencia no es solo médica, sino también social: el acceso temprano al sistema de salud aumenta las probabilidades de vivir mejor y por más tiempo.

Factores que influyen en la evolución de la enfermedad

Aunque la esclerosis múltiple no tiene una causa única, existen factores que influyen en su evolución. El estudio destaca que reducir el tabaquismo y mantener un peso saludable se asocia con una menor mortalidad en personas con esta enfermedad.

Esto refuerza la importancia de políticas de prevención, sobre todo en poblaciones más vulnerables. Campañas de salud pública orientadas a mejorar hábitos podrían tener un impacto directo en el pronóstico.

El aumento de casos de esclerosis múltiple representa un desafío creciente para los sistemas de salud, que deben prepararse para brindar atención a más pacientes a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La MS Society también subraya la necesidad de combinar estas estrategias con un mejor acceso al diagnóstico y al tratamiento.

Los especialistas coinciden en que el panorama actual combina avances importantes con desafíos persistentes. “Las personas con esclerosis múltiple viven más tiempo que nunca gracias a mejores cuidados y diagnósticos más tempranos, pero aún queda bastante camino por recorrer”, afirmó la profesora Olga Ciccarelli, de University College London.

El principal reto no es solo seguir mejorando los tratamientos, sino garantizar que esos avances lleguen a toda la población.

Un desafío creciente para los sistemas de salud

El aumento de la prevalencia plantea un nuevo escenario para los sistemas de salud. No solo habrá más personas diagnosticadas, sino también más pacientes que necesitarán seguimiento a largo plazo.

Para los investigadores, el objetivo es claro: reducir las desigualdades y asegurar que el acceso al diagnóstico, al tratamiento y al acompañamiento no dependa del lugar donde vive una persona ni de su nivel socioeconómico.

En ese contexto, el crecimiento de los casos no solo refleja un problema sanitario, sino también una oportunidad: intervenir antes, de forma más equitativa y con mejores herramientas.