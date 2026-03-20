Cuáles son las señales tempranas que permiten anticipar la longevidad de los individuos

Un estudio de Stanford demuestra que la actividad diaria puede anticipar el envejecimiento mucho antes de que sea visible en la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Stanford University reveló que el comportamiento cotidiano puede anticipar cómo será el envejecimiento y la esperanza de vida desde etapas muy tempranas. Los resultados muestran que pequeñas diferencias en la actividad, el descanso y la velocidad de movimiento permiten prever la longevidad incluso en individuos con genética y entorno idénticos.

El hallazgo, publicado en la revista Science, abre la posibilidad de detectar de forma anticipada el deterioro biológico y, eventualmente, intervenir antes de que aparezcan los primeros signos visibles del envejecimiento.

Para llegar a estas conclusiones, un equipo científico monitorizó a 81 ejemplares del killi turquesa africano (Nothobranchius furzeri), un pez de vida corta ampliamente utilizado como modelo en estudios de envejecimiento.

Las señales de longevidad se reflejan en patrones de sueño y movimiento desde etapas tempranas, según la investigación sobre el killi turquesa africano (Créditos: Andrew Brodhead/Universidad de Stanford)

A lo largo de toda su vida adulta, los investigadores registraron de manera continua su comportamiento, lo que permitió identificar diferencias sutiles desde etapas muy tempranas.

El trabajo fue dirigido por Claire Bedbrook y Ravi Nath, junto a los laboratorios de Anne Brunet y Karl Deisseroth. A diferencia de investigaciones tradicionales, el seguimiento no se limitó a momentos puntuales, sino que se extendió durante todo el ciclo vital de cada animal.

El killi turquesa africano vive entre cuatro y ocho meses, pero comparte características biológicas relevantes con los mamíferos, como un sistema nervioso complejo. Cada pez fue alojado en un tanque individual y observado mediante cámaras automáticas, lo que permitió recopilar datos precisos sobre postura, actividad y sueño.

En base a estos registros, los científicos identificaron 100 patrones conductuales básicos, que funcionan como unidades elementales de movimiento y descanso. A diferencia de los marcadores moleculares, este enfoque permite observar la biología en tiempo real y de forma no invasiva.

Señales tempranas de la longevidad

Uno de los hallazgos más relevantes fue que las primeras señales de envejecimiento aparecen mucho antes de lo esperado. Entre los 70 y 100 días de vida, ya se observaban diferencias claras entre los peces que vivirían menos y aquellos que alcanzarían mayor longevidad.

Por ejemplo, los individuos con menor esperanza de vida tendían a dormir más durante el día, mientras que los más longevos concentraban su descanso por la noche. Además, estos últimos mostraban mayor energía y velocidad de nado, especialmente en horas de luz.

El seguimiento continuo del comportamiento permite predecir la esperanza de vida incluso en individuos con genética idéntica (Créditos: Andrew Brodhead/Universidad de Stanford)

Estas diferencias no solo describían el estado de los animales, sino que permitían anticipar su futuro. Mediante modelos de aprendizaje automático, unos pocos días de observación resultaron suficientes para predecir la longevidad individual.

“Los cambios de comportamiento que se producen en las primeras etapas de la vida nos dan pistas sobre la salud y la esperanza de vida futuras”, señaló Bedbrook.

El envejecimiento ocurre por etapas

El estudio también reveló que el envejecimiento no es un proceso gradual, sino que avanza en etapas definidas. En la mayoría de los peces se identificaron entre dos y seis transiciones rápidas, separadas por períodos de estabilidad que podían durar varias semanas.

“El envejecimiento no es continuo, sino que progresa en saltos”, explicó Bedbrook.

Los investigadores compararon este fenómeno con una torre de Jenga: durante un tiempo todo parece estable, pero ciertos cambios desencadenan reconfiguraciones abruptas en el sistema.

Los investigadores identifican que los peces más longevos concentran el descanso nocturno y muestran mayor energía diurna y velocidad de nado (Créditos: Andrew Brodhead/Universidad de Stanford)

Este patrón también tiene paralelismos en humanos. Estudios previos demostraron que algunos cambios moleculares ocurren en “olas”, especialmente durante la mediana edad y la vejez. Para profundizar en esta relación, el equipo analizó la expresión génica en distintos órganos y encontró que las variaciones celulares —particularmente en el hígado— coincidían con las etapas detectadas a nivel conductual.

Aplicaciones: del laboratorio a la vida cotidiana

Los resultados sugieren que el comportamiento puede convertirse en un indicador clave del envejecimiento. Variables simples como el sueño, la actividad física o los patrones de movimiento podrían utilizarse para detectar de forma temprana cambios en la salud.

“El comportamiento es una señal extremadamente sensible del envejecimiento”, resumió Ravi Nath.

En el futuro, herramientas como relojes inteligentes o dispositivos vestibles podrían registrar estos datos de manera continua en humanos, permitiendo identificar trayectorias de envejecimiento antes de que aparezcan síntomas clínicos.

Esto abriría la puerta a intervenciones tempranas, desde ajustes en hábitos de sueño hasta cambios en la alimentación o tratamientos más avanzados.

Un nuevo enfoque para entender la vejez

Los investigadores también plantean que intervenir sobre ciertos comportamientos podría modificar el curso del envejecimiento. En lugar de enfocarse únicamente en procesos moleculares, este enfoque propone actuar sobre variables observables en la vida diaria.

Además, el equipo planea trasladar estos estudios a entornos más naturales, donde los animales puedan interactuar socialmente, con el objetivo de obtener datos más cercanos a condiciones reales.

La combinación de datos conductuales y análisis celulares confirma que los cambios en el comportamiento reflejan variaciones biológicas profundas, especialmente en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los próximos meses, los laboratorios de Bedbrook y Nath continuarán este trabajo en la Universidad de Princeton, ampliando el alcance de estas herramientas.

El estudio sugiere que observar cómo nos movemos, descansamos y actuamos día a día podría ser una de las claves más accesibles para entender el envejecimiento. Detectar esas señales a tiempo no solo permitiría anticipar el deterioro, sino también intervenir para prolongar una vida activa y saludable.