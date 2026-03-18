Por qué el cerebro recuerda mejor cuando los datos se transforman en historias

Un estudio de la Universidad de Mississippi revela que la narración de historias logra mejorar la memoria tanto como las técnicas mnemotécnicas clásicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Memorizar una lista de palabras sueltas puede sentirse como intentar sostener arena entre los dedos: por más esfuerzo que se haga, gran parte se escapa. Pero si esos mismos elementos se transforman en una historia —con personajes, acciones y sentido—, algo cambia.

La información deja de ser fragmentada y empieza a tener forma. Esa diferencia, aparentemente simple, podría explicar por qué narrar historias resulta tan eficaz para la memoria como algunas de las técnicas mnemotécnicas (recursos mentales que permiten organizar y recordar mejor la información).

Un estudio reciente de la Universidad de Mississippi llegó a una conclusión llamativa: construir relatos a partir de datos dispersos no solo facilita el recuerdo, sino que puede igualar —e incluso superar— estrategias clásicas diseñadas específicamente para memorizar.

La investigación, publicada en la revista Evolutionary Psychology, fue liderada por el profesor de psicología Matthew Reysen junto a la doctoranda Zoe Fischer, aporta evidencia de que la narrativa no es solo un recurso pedagógico atractivo, sino una herramienta cognitiva poderosa.

Cuando la información se convierte en relato

El experimento incluyó a más de 380 participantes, a quienes se les pidió memorizar entre 20 y 30 palabras sin relación aparente. Algunos debían aplicar métodos tradicionales, como el llamado procesamiento de supervivencia —imaginar cómo cada palabra podría ayudar en una situación extrema—, mientras que otros tenían que construir una historia que incluyera todos los términos.

Estructurar datos en un relato facilita la organización y retención de información en distintos contextos de aprendizaje y memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que, quienes crearon relatos recordaron la misma cantidad o incluso más palabras que aquellos que utilizaron técnicas mnemotécnicas consolidadas. “Muchos profesores emplean historias en sus clases para entretener y brindar interés; ahora sabemos que además ayudan a la memoria de los estudiantes”, explicó Fischer.

La clave no está solo en el entretenimiento, sino en cómo el cerebro organiza la información. Al narrar, los datos dejan de ser piezas aisladas y pasan a formar parte de una estructura con sentido.

El cerebro como un narrador natural

Para entender por qué ocurre esto, puede pensarse en la memoria como una biblioteca. Una lista de palabras sueltas sería como libros desordenados apilados al azar: encontrar uno específico requiere esfuerzo. En cambio, una historia actúa como un sistema de clasificación que conecta cada elemento con los demás, facilitando su recuperación.

Los investigadores identificaron dos mecanismos que explican este fenómeno. Por un lado, el procesamiento relacional, que permite establecer vínculos entre distintos conceptos y organizarlos como un conjunto coherente. Por otro, el procesamiento de elementos únicos, que ayuda a distinguir cada componente dentro de ese conjunto.

La investigación publicada en Evolutionary Psychology destaca cómo el cerebro utiliza la narrativa para dar contexto y cohesión a la información aprendida (Imagen Ilustrativa Infobae)

La narración activa ambos procesos al mismo tiempo. Mientras la historia da contexto y cohesión, cada palabra adquiere un rol específico dentro del relato, lo que la hace más fácil de recordar.

Comparación con las técnicas clásicas

Las técnicas mnemotécnicas tradicionales no son arbitrarias: muchas se basan en principios cognitivos sólidos. El procesamiento de supervivencia, por ejemplo, funciona porque asigna relevancia a la información. Imaginar si una palabra sería útil en un entorno hostil obliga al cerebro a evaluarla en profundidad, lo que mejora su retención.

Otra estrategia común es el procesamiento por agrado, que consiste en calificar cada elemento según su connotación emocional. Este análisis también favorece el recuerdo, aunque en menor medida.

Sin embargo, el estudio encontró que la narración de historias no solo compite con estos métodos, sino que en algunos casos los supera. Incluso al combinar ambas estrategias —por ejemplo, crear relatos con enfoque de supervivencia— no se observaron mejoras significativas.

Los resultados sugieren que la memoria humana está naturalmente adaptada a recordar información presentada en relatos por razones evolutivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de los experimentos, los investigadores proponen una explicación más profunda: la memoria humana podría estar naturalmente adaptada a las historias. Desde una perspectiva evolutiva, transmitir información en forma de relatos fue durante milenios una herramienta clave para compartir conocimientos.

Este antecedente sugiere que el cerebro no solo tolera las historias, sino que está especialmente preparado para procesarlas y almacenarlas.

Implicaciones para el aprendizaje

Los hallazgos tienen aplicaciones directas en el ámbito educativo. Transformar conceptos abstractos o listas de datos en relatos puede mejorar significativamente la retención sin necesidad de técnicas complejas.

Esto no implica abandonar los métodos tradicionales, sino repensar cómo se presenta la información. Un contenido que se integra en una narrativa no solo se entiende mejor, sino que permanece más tiempo en la memoria.

Además, esta estrategia puede aplicarse en contextos cotidianos: desde estudiar para un examen hasta recordar una lista de tareas o ideas clave en una presentación.

Lejos de ser un simple recurso didáctico, contar historias parece responder a una lógica más profunda del funcionamiento mental. La memoria no es un archivo pasivo donde se almacenan datos, sino un sistema activo que busca significado.