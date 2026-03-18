El uso de vibraciones mecánicas se presenta como una alternativa prometedora ante el cáncer de laringe

Las vibraciones generadas por la música disminuyen la agresividad de células malignas en la laringe, según científicos finlandeses (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente descubrimiento de que la vibración mecánica puede influir en el cáncer de laringe representa un avance relevante para la oncología. Investigadores de la Universidad de Turku y el Centro InFLAMES en Finlandia, liderados por Johanna Ivaska y Jasmin Kaivola, demostraron que estimular células malignas con vibración, incluso la generada por la música, puede disminuir su agresividad.

La investigación, difundida por Muy Interesante, apunta a que romper el silencio mecánico en las cuerdas vocales podría abrir vías novedosas en el tratamiento tumoral.

Un reciente estudio reveló que la vibración física, incluida la generada por la música, puede reducir la agresividad de las células cancerosas en la laringe. Cuando las cuerdas vocales pierden su movimiento, las células se vuelven más invasivas, pero al restaurar la vibración, estas pueden regresar a un comportamiento más saludable. Los científicos exploran cómo estas señales mecánicas influyen directamente en el desarrollo del cáncer y consideran la vibración una posible herramienta para futuros tratamientos.

La vibración mecánica y su papel en las cuerdas vocales

El cáncer de laringe ha representado un reto para los especialistas debido a la relación entre el movimiento de las cuerdas vocales y la agresividad tumoral. Cuando la cuerda vocal aún vibra, la progresión de la enfermedad es más controlable.

El cáncer de laringe enfrenta retos médicos debido al impacto del tumor en el movimiento de las cuerdas vocales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, en estados avanzados como el T3, la inmovilidad provoca que las células pierdan su orientación biológica, adquieran mayor rigidez y eleven su capacidad invasiva. Según Muy Interesante, “el silencio podría ser la señal que el cáncer espera para desatar su invasión”. Esta hipótesis sostiene que la ausencia de movimiento favorece el comportamiento agresivo del tumor.

El retorno de estímulos vibratorios mecánicos, ya sean generados físicamente o mediante música, sirve como señal biológica. Este proceso ayuda a reprogramar las células, orientándolas hacia un estado menos maligno y modificando su entorno inmediato.

Evidencia científica y fundamentos del estudio

La investigación publicada en Nature Materials fue realizada en Finlandia con células derivadas de pacientes. El equipo dirigido por Ivaska y Kaivola empleó técnicas de bioingeniería para reproducir la frecuencia natural de la voz humana y estimuló las células con vibración mecánica, utilizando también música como vehículo de transmisión.

Los resultados mostraron que las células sometidas a este estímulo redujeron su carácter invasivo. Muy Interesante destacó que restaurar la vibración permite que las células abandonen su estado agresivo y retomen una estructura similar a la de un tejido sano.

La investigación destaca el potencial de la vibración natural y la bioingeniería para transformar el comportamiento celular agresivo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, se comprobó que la vibración reorganiza el citoesqueleto celular y baja la rigidez de la matriz extracelular. Esto es relevante porque los tumores sólidos, conocidos por su resistencia, pueden volverse más sensibles a terapias convencionales como la quimioterapia cuando reciben estos estímulos rítmicos.

Este hallazgo demuestra que no solo factores químicos o genéticos, sino también elementos físicos, influyen en el desarrollo y control de la enfermedad.

Mecanotransducción: la clave del proceso celular

El fenómeno conocido como mecanotransducción explica cómo la vibración afecta directamente el comportamiento de las células tumorales. Este proceso consiste en transformar fuerzas físicas en señales químicas internas, permitiendo que las células se adapten a los cambios de su entorno.

Cuando las cuerdas vocales dejan de vibrar, las células cancerosas interpretan la inmovilidad como una señal para activar genes asociados con la invasión y reproducción. Si se restablece el estímulo rítmico, las células reciben la señal de que el tejido continúa funcional y ralentizan su agresividad.

Restablecer la vibración de las cuerdas vocales ralentiza el avance de las células cancerosas y su capacidad invasora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la Universidad de Turku demostró que la música funciona como un vector vibratorio. Muy Interesante resalta que, en este contexto, la música no es una terapia artística, sino una herramienta precisa para modificar la arquitectura celular. Así, la física se integra de forma novedosa en la medicina contra el cáncer.

Nuevas aplicaciones terapéuticas en investigación

Este avance no sugiere que escuchar música cure el cáncer. La innovación recae en la aplicación directa y controlada de vibración mecánica sobre el tejido tumoral a través de herramientas de bioingeniería. Bajo supervisión médica, estas vibraciones pueden alterar la rigidez de la matriz extracelular y favorecer la respuesta de los tumores a tratamientos como la quimioterapia.

En la actualidad, los especialistas investigan métodos para aplicar vibraciones localizadas en pacientes con cáncer de laringe avanzado, con el objetivo de restaurar la señal mecánica y frenar la expansión tumoral. Muy Interesante plantea la hipótesis de que la inmovilidad física puede ser un factor de riesgo oncológico también en otras partes del cuerpo humano.

El desarrollo de nuevos dispositivos busca transferir vibraciones de manera precisa, complementando la terapia convencional sin reemplazarla. Así, escuchar música no sustituye el tratamiento médico, pero la vibración controlada podría ser una intervención prometedora.

Innovación y desafíos en terapias contra el cáncer

La comunidad científica de Turku propone tratamientos basados en vibración mecánica para combatir ciertos tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

El enfoque surgido en la comunidad científica de Turku podría extenderse a otros órganos cuya función depende del movimiento, como los pulmones o el corazón. Este resultado abre un debate sobre la relevancia de los estímulos físicos en el desarrollo y control de diferentes tipos de cáncer.

Futuras investigaciones intentarán determinar qué tumores responden mejor al estímulo vibratorio y cómo implementar la mecanotransducción en protocolos clínicos estandarizados. Los científicos exploran ya la posibilidad de aplicar este tipo de tratamientos en contextos donde la inmovilidad favorece la malignidad celular.

Según Muy Interesante, el estudio revela que el cuerpo humano es una estructura física que necesita el ritmo para preservar su integridad. Este principio puede tener una importancia especial en terapias oncológicas avanzadas, dando paso a opciones menos invasivas y más personalizadas.

A medida que avanza la investigación sobre el uso de la vibración mecánica en tratamientos oncológicos, la ciencia subraya la importancia del movimiento y el ritmo como componentes esenciales para la salud celular. Mantener el dinamismo en los tejidos podría desempeñar un papel clave en la defensa ante el crecimiento desordenado de las células.