“El objetivo de una relación sana no es pelear menos”, advierte una experta en relaciones de pareja

El conflicto en la pareja fortalece la salud emocional cuando se acompaña de autoconocimiento y nuevas estrategias de regulación (YouTube: @Mark Hyman, MD)

La práctica de nuevas estrategias y la autorreflexión ayuda a transformar las tensiones de pareja en oportunidades de desarrollo personal, al promover herramientas para superar conflictos y reparar el vínculo tras los desacuerdos. Incorporar habilidades como la regulación emocional, la honestidad radical y ejercicios de comunicación favorece la construcción de relaciones más sanas y auténticas, incluso ante expectativas poco realistas.

Baya Voce, experta en reparación de vínculos y referente internacional en el estudio de las relaciones afectivas, señaló, en el podcast “The Dr. Hyman Show” una carencia fundamental en la formación emocional. “Nos enseñan cómo enamorarnos, pero no cómo quedarnos ahí”, dijo. También aseguró que la cultura popular transmite una visión idealizada y superficial del amor: “Hemos crecido alimentados por comedias románticas y Disney. Ves esos #objetivosdepareja en redes, y no se parecen en nada a tu experiencia interna”.

Voce advirtió que las redes sociales y la virtualidad amplifican la diferencia entre fantasía y vida cotidiana. “Vivimos creyendo que las relaciones deberían sentirse como un spa, pero en la práctica, una relación sana se parece mucho más a ir al gimnasio”, destacó. Y agregó que diversas personas no crecieron con referentes familiares a imitar: “Puedo preguntarle a 5.000 personas si crecieron con modelos que quisieran copiar y solo entre dos y cinco levantan la mano”.

La presión de que una sola persona cumpla todos los roles —amante, mejor amigo, confidente y compañero— alimenta la frustración y una percepción de fracaso en la relación. “No solo nos desilusionamos, sino que creemos que, si algo molesta, es señal de que todo está mal”, explicó Voce.

Los modelos ideales del amor, reforzados por la cultura popular y redes sociales, generan expectativas poco realistas en las relaciones de pareja (YouTube: @Mark Hyman, MD)

El conflicto como parte inevitable de las relaciones de pareja

Más allá del mito de las parejas que no discuten, los especialistas insisten en que el conflicto es inherente a cualquier vínculo. Voce subrayó: “El objetivo de una relación sana no es pelear menos. Si una pareja llega a mi consulta y nunca discute, eso me preocupa más que las parejas que sí se enfrentan”.

La ausencia de conflicto frecuentemente señala que alguien reprime sus necesidades o que los temas importantes quedan silenciados, lo que erosiona la intimidad emocional. Aceptar el conflicto protege contra malas interpretaciones y la expectativa de soluciones inmediatas a todo.

Las investigaciones en psicología de pareja señalan que el 69% de los retos de pareja son perpetuos, no tienen una solución definitiva. “Muchas diferencias permanecen y el desafío está en cómo las gestionamos”, aseguró.

También relató cómo situaciones cotidianas, como los hábitos sociales, pueden reactivar heridas previas. “Yo arrastraba cuestiones no resueltas de relaciones anteriores. Cuando mi esposa quería salir y yo no, descubrimos que mi ansiedad no era por ella, sino por historias que no había sanado”.

El 69% de los retos en la pareja son perpetuos y aprender a gestionarlos es clave para una relación sana, según expertos en psicología (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reparación: construir la capacidad de regular y volver a conectar

La clave para superar el conflicto se encuentra en la reparación, una destreza que trasciende la comunicación superficial. “Reparar no es una habilidad de comunicación, es una habilidad de capacidad emocional”, enfatizó.

La reparación exige regular el sistema nervioso y sostener la ventana de tolerancia ante la tensión. Durante una discusión, suelen activarse patrones automáticos: hiperactivación (gritos, insistencia) o hipoactivación (alejamiento, desconexión).

Reconocer las señales fisiológicas es esencial. “El problema surge cuando perdemos la capacidad de elegir y nos dejamos llevar por la reacción instantánea”, sostuvo.

La verdadera reparación ocurre cuando ambos logran reducir la intensidad emocional y tomar decisiones conscientes, en vez de responder automáticamente. “La capacidad de reparar una relación es la capacidad de volver a elegir, de estar presentes y retomar la conexión”.

La micro-reparación emocional, aplicada en desacuerdos cotidianos de baja intensidad, resulta fundamental para fortalecer los vínculos afectivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Herramientas para fortalecer las relaciones y afrontar el conflicto

Desarrollar la capacidad emocional requiere práctica regular, más allá de los grandes momentos de crisis. Voce propuso como estrategia la “micro-reparación”: iniciar el proceso con situaciones de nivel cinco o menor en intensidad emocional.

“Empieza con detalles de la vida diaria, como el saludo al llegar a casa o la manera de dejar la vajilla. Si la molestia es de nivel cinco o menor, ahí es donde debes comenzar a practicar”, recomendó.

Técnicas como la respiración consciente, tomar pausas antes de reanudar una conversación o establecer acuerdos semanales de escucha activa ayudan a mejorar la conexión en la pareja. Voce insistió en que establecer límites saludables, pedir cambios en el tono de comunicación y permitir pequeñas distancias cuando la tensión es alta constituyen recursos clave. “Reparar puede ser un trabajo individual”; la responsabilidad es personal, aunque lo ideal es que ambos colaboren. “Si logras que tu pareja se sintonice el 70% de las veces, considéralo un buen promedio”, afirmó.

La honestidad radical también resulta esencial. “Incluso las pequeñas cosas, si no se dicen, terminan desgastando la relación. La honestidad, por incómoda que sea, define la salud del vínculo”, resaltó Mark Hyman, médico especialista en salud funcional.

La honestidad radical y la comunicación consciente ayudan a prevenir el desgaste emocional y promueven límites saludables en la relación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevas fronteras: la terapia asistida con MDMA en relaciones de pareja

La terapia asistida con MDMA surge como alternativa para superar patrones rígidos y facilitar la conexión emocional en situaciones complejas. Baya Voce participa en investigaciones internacionales sobre el uso de esta sustancia en contextos terapéuticos, siempre bajo estricto control profesional. Destaca que la MDMA puede reducir la respuesta de la amígdala cerebral y favorecer la apertura emocional, mientras que las sesiones guiadas y la integración posterior buscan modificar los automatismos defensivos en la pareja.

Este enfoque no representa una solución inmediata ni es adecuado para todas las personas. Según, para quienes no encuentran otra vía, la MDMA puede facilitar un “reinicio” relacional, aunque el verdadero cambio depende de integrar y practicar lo aprendido tras la experiencia. Aunque todavía se encuentra en fases experimentales en la mayoría de los países, los estudios publicados en The Lancet y por la Asociación de Psiquiatría de Estados Unidos muestran cambios duraderos en la forma en que las parejas enfrentan los conflictos y se relacionan.