Científicos hallaron un circuito cerebral que anticipa amenazas sonoras sin intervención consciente

El hallazgo de la vía colículo-geniculado-amígdala revela cómo el cerebro humano detecta sonidos de peligro de forma automática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un ruido fuerte e inesperado puede provocar una reacción inmediata: el cuerpo se tensa, la atención se activa y el corazón se acelera. Muchas veces esta respuesta ocurre antes de que la persona identifique con claridad qué fue lo que escuchó.

Un nuevo estudio difundido por la Society for Neuroscience ayuda a explicar por qué sucede esto. Investigadores identificaron en el cerebro humano una vía neuronal rápida especializada en procesar sonidos asociados al miedo, un circuito que permite reaccionar ante posibles amenazas incluso antes de que intervenga la percepción consciente.

Hasta ahora, este tipo de mecanismo había sido documentado principalmente en animales. El hallazgo, publicado en la revista JNeurosci, aporta la primera evidencia directa de que los humanos también cuentan con un circuito auditivo capaz de activar respuestas emocionales rápidas frente a estímulos acústicos amenazantes.

Un circuito que conecta audición y emociones

El equipo identificó una conexión específica entre tres regiones profundas del cerebro: el colículo inferior, una estructura del tronco encefálico que procesa señales auditivas tempranas; el cuerpo geniculado medial del tálamo, que actúa como una estación de relevo para la información sonora; y la amígdala, una región clave en el procesamiento del miedo y otras emociones.

En términos generales, cuando el oído capta un sonido, la información llega a distintas áreas cerebrales encargadas de analizarlo. Parte de esas señales sigue una ruta que conduce a la corteza auditiva, donde el cerebro identifica de manera consciente qué se está escuchando.

La investigación de la Universidad de Barcelona muestra que las respuestas emocionales pueden activarse antes del reconocimiento consciente del sonido (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores encontraron que existe también un camino más directo hacia la amígdala, que permite activar respuestas emocionales antes de que el sonido haya sido analizado completamente.

Esta ruta, conocida como vía colículo-geniculado-amígdala, funciona como un canal rápido que prioriza la detección de posibles amenazas.

Cómo lograron observar esta vía en humanos

El estudio fue dirigido por Emmanouela Kosteletou-Kassotaki, investigadora de la Universidad de Barcelona. Para reconstruir esta conexión cerebral, el equipo utilizó imágenes obtenidas del Human Connectome Project, una de las mayores iniciativas científicas dedicadas a mapear las conexiones del cerebro humano.

Los investigadores aplicaron una técnica llamada tractografía de difusión, que permite visualizar los trayectos de las conexiones neuronales que comunican distintas regiones del cerebro.

Gracias a este método, pudieron reconstruir el recorrido de la vía que conecta las áreas auditivas profundas con la amígdala, confirmando la existencia de este circuito en personas.

Los resultados recuerdan a otro mecanismo ya descrito en el cerebro humano: el llamado “camino rápido” visual, una ruta neuronal que conecta el tálamo con la amígdala y permite reaccionar de forma inmediata ante estímulos visuales que podrían representar una amenaza.

Las personas con mayor conectividad en esta vía auditiva muestran mejor desempeño para identificar voces en ambientes ruidosos y mayor sensibilidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este circuito fue propuesto para explicar por qué, en ciertas situaciones, las personas reaccionan antes de identificar con precisión lo que están viendo.

El nuevo estudio sugiere que el sistema auditivo podría contar con un mecanismo equivalente, capaz de activar respuestas emocionales rápidas frente a sonidos potencialmente peligrosos.

Relación entre audición y reacciones emocionales

Además de identificar esta vía cerebral, los investigadores analizaron si su estructura estaba relacionada con la forma en que las personas perciben los sonidos y reaccionan ante ellos.

Los resultados mostraron que quienes tienen más conexiones nerviosas en este circuito tienden a desempeñarse mejor al escuchar en entornos ruidosos, por ejemplo cuando intentan distinguir una voz entre muchos sonidos de fondo.

Al mismo tiempo, estas personas también reportan mayor sensibilidad emocional frente a sonidos que pueden resultar amenazantes, lo que sugiere que esta vía participa tanto en la percepción auditiva como en la reacción de miedo.

En cambio, la ruta auditiva principal del cerebro, que conecta el tálamo con la corteza auditiva —la región encargada de interpretar conscientemente los sonidos—, se relaciona sobre todo con la capacidad general para escuchar y reconocer lo que se oye.

Según los investigadores, esta diferencia refuerza la idea de que la vía colículo-geniculado-amígdala cumple una función específica: permitir respuestas emocionales rápidas frente a posibles amenazas acústicas.

Implicancias para la ansiedad y la salud mental

Los investigadores señalan que comprender el funcionamiento de este circuito podría aportar información relevante sobre trastornos vinculados con la ansiedad y la hipersensibilidad al miedo.

Según Kosteletou-Kassotaki, futuras investigaciones buscarán analizar cómo se activa esta vía cuando las personas son expuestas a sonidos que provocan temor y si su funcionamiento es diferente en individuos con mayor vulnerabilidad emocional.

Los científicos consideran que estas rutas neuronales rápidas surgieron evolutivamente como una ventaja para la supervivencia ante amenazas sonoras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos estudios podrían ayudar a entender por qué algunas personas reaccionan de manera especialmente intensa ante ciertos sonidos o estímulos inesperados.

Un mecanismo con raíces evolutivas

Los científicos consideran que este tipo de rutas rápidas entre los sistemas sensoriales y las regiones emocionales del cerebro surgieron a lo largo de la evolución como mecanismos de supervivencia.

En entornos naturales, detectar rápidamente un sonido asociado a un peligro podía permitir reaccionar a tiempo. Aunque hoy la mayoría de los ruidos que escuchamos no representan amenazas reales, el cerebro conserva estos sistemas de alerta temprana.

El descubrimiento de esta vía auditiva rápida aporta una nueva pieza al mapa de las conexiones cerebrales humanas y abre nuevas líneas de investigación sobre cómo interactúan la percepción sensorial y las emociones en el cerebro.