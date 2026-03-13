Un estudio argentino reveló que el cannabidiol ayuda a reducir un síntoma debilitante de la esclerosis múltiple

El cannabidiol (CBD) permitió que la mitad de los pacientes dejaran de necesitar analgésicos de rescate tras 12 semanas de tratamiento (Imagen ilustrativa Infobae)

Por primera vez, un estudio desarrollado íntegramente en Argentina ha demostrado que el cannabis farmacéutico logró reducir la intensidad del dolor neuropático central en pacientes con esclerosis múltiple y trastorno del espectro de neuromielitis óptica, dos patologías gravemente incapacitantes cuyo dolor suele ser resistente a los tratamientos convencionales. La investigación identificó, además, una disminución importante en el consumo de medicación analgésica adicional, lo que podría modificar el abordaje terapéutico en estos cuadros, según expuso la médica neuróloga María Eugenia Balbuena Aguirre.

De acuerdo con los resultados preliminares presentados en la 33ª Reunión anual de la European Charcot Foundation, el uso de cannabidiol (CBD) farmacéutico permitió que el 50% de los pacientes que requerían analgésicos de rescate dejaran de necesitarlos tras un tratamiento de 12 semanas. La doctora Balbuena Aguirre, especialista en neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes, puntualizó que, al comenzar el estudio, la mitad de los participantes dependía de analgesia extra y, al cabo del periodo de prueba, sólo el 25% continuaba con esa demanda.

El estudio realizó un seguimiento riguroso a un total de 16 pacientes diagnosticados con esclerosis múltiple o trastorno del espectro de neuromielitis óptica. En el análisis de los primeros 8 pacientes que completaron todas las etapas, se constató una reducción significativa de las puntuaciones de dolor según escala NRS en todos sus parámetros: máxima, mínima, promedio y actual. El protocolo incluyó controles presenciales cada cuatro semanas durante un total de 12 semanas, manteniendo una administración homogénea de Convupidiol, del laboratorio Alef Medical, suministrado en 200 mg diarios.

“La consistencia en la dosis estandarizada es una de las fortalezas técnicas de nuestro protocolo”, enfatizó Balbuena Aguirre. El estudio se diseñó como observacional, multicéntrico y exclusivamente nacional, incluyó hospitales y centros especializados de Buenos Aires, Formosa, Chaco y Tucumán, con reclutamiento principal y coordinación en la Ciudad de Buenos Aires.

Impacto en la calidad de vida: menos dolor, más movilidad

El informe presentado ante la European Charcot Foundation reportó mejoras sostenidas en distintos indicadores de calidad de vida vinculados a la salud. El ítem “interferencia del dolor” mostró efectos positivos sobre la capacidad de caminar, el estado de ánimo, la actividad general y el disfrute de la vida. “Antes del tratamiento, el dolor condicionaba significativamente la vitalidad y el funcionamiento social de los participantes”, detalló Balbuena Aguirre. Además, subrayó que el tratamiento con CBD fue “generalmente bien tolerado”, sin registrarse eventos adversos graves, y sólo se reportaron cefaleas leves y transitorias en algunos casos.

El protocolo del estudio incluyó a adultos entre 18 y 70 años, todos con diagnósticos confirmados de esclerosis múltiple o trastorno del espectro de neuromielitis óptica con al menos un año de evolución clínica. El objetivo era abarcar una muestra representativa de la población activa afectada por estos cuadros, que a menudo enfrentan elevados niveles de discapacidad y sufrimiento crónico.

El dolor neuropático central: una carga multidimensional y resistente

Según datos aportados en la investigación y respaldados por publicaciones científicas internacionales, el dolor neuropático central afecta entre el 30% y 80% de los pacientes con esclerosis múltiple, y se estima que representa un tercio del dolor crónico en esa población. La prevalencia es incluso mayor en los casos de neuromielitis óptica: estadísticas citadas de las revistas Neurology y Frontiers indican que más del 75% de estos pacientes padecen dolor crónico y que hasta ocho de cada diez desarrollan dolor neuropático central.

La etiología del dolor obedece principalmente a la desmielinización y daño axonal en el sistema somatosensorial del sistema nervioso central. Este tipo de dolor se asocia no sólo con sufrimiento físico, sino con ciclos de depresión severa y limitaciones para la marcha, afectando integralmente la vida social y emocional de los enfermos.

Balbuena Aguirre explicó que el DNC se caracteriza por su refractariedad a los tratamientos habituales, como los gabapentinoides o antidepresivos. “Muchos pacientes llegan tras haber probado múltiples esquemas con una respuesta nula o parcial, lo que justifica la investigación de alternativas con mecanismos distintos”, aseguró la especialista, máster en neuroinmunología por la Universidad de Barcelona.

Hasta la realización de esta experiencia, la evidencia científica robusta sobre cannabidiol purificado administrado por vía oral en dosis exactas para este tipo de pacientes era sumamente escasa. El uso de cannabis medicinal en esclerosis múltiple y neuromielitis óptica estaba limitado, en general, a contextos off label y dependía del criterio médico individual, sin sistematización ni protocolos definidos.

Encuestas internacionales señalan que más del 20% de los pacientes con esclerosis múltiple en el Reino Unido han utilizado cannabis para el control de síntomas, y que en Canadá, la mitad consideraría emplearlo si se dispusiera de evidencia científica sólida. El estudio argentino cubre esa brecha al aportar “información científica específica sobre el esquema de CBD 200 mg/día en esta población particular”, en palabras de Balbuena Aguirre.

El perfil de seguridad registrado es otro dato relevante: “En neurología, siempre nos preocupa la interacción medicamentosa y los efectos cognitivos; sin embargo, en este corte el tratamiento fue muy bien tolerado, con efectos adversos limitados a cefaleas leves y transitorias”, aseguró la neuróloga. No se notificaron eventos graves ni complicaciones vinculadas al uso continuado de la sustancia.

Próxima etapa: consolidar los resultados en toda la cohorte y ampliar la evidencia

La segunda mitad de los 16 pacientes reclutados ya finalizó la etapa clínica y el equipo investigador está procesando los datos estadísticos para completar el análisis global y mitigar posibles sesgos por tamaño muestral. El objetivo inmediato es confirmar la tendencia observada y hacer públicos los resultados definitivos en los próximos meses.

“Estos resultados abren la puerta a considerar al CBD purificado como herramienta de segunda línea, válida y segura, permitiendo quizá el diseño de futuros ensayos controlados de mayor escala”, consideró Balbuena Aguirre. La satisfactoria recepción del estudio en la European Charcot Foundation, llevada a cabo en noviembre de 2025 en Baveno, Italia, podría acelerar la integración de este tipo de terapias en protocolos internacionales.

Entre los aportes adicionales del informe se incluye la validación de la red federal de investigación formada a partir de este estudio, con participación de hospitales y centros especializados de numerosas provincias, orientada a replicar y escalar el estudio en escenarios clínicos cotidianos de Argentina.

El proceso de seguimiento y administración incluyó controles presenciales regulares cada cuatro semanas y realizó la transición de los pacientes a una administración estándar de Convupidiol, el único derivado farmacéutico del cannabis aprobado en el país.

La expectativa del equipo es que la consolidación de estos datos permita diseñar ensayos clínicos controlados más amplios, y que los elementos de dosis estandarizada, seguimiento riguroso y perfil de seguridad sirvan como referencia para futuras investigaciones, tanto en Argentina como internacionalmente.

La reducción del dolor, la mejora de la movilidad y el perfil seguro del cannabidiol resaltados por la investigación impulsan un cambio potencial en las estrategias de manejo clínico de dos enfermedades que hasta ahora han dejado a gran parte de sus pacientes sin alternativas eficaces de alivio sintomático.