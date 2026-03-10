Las emociones inmediatas influyen en la elección de alimentos menos saludables

Las emociones inmediatas influyen en la elección de alimentos poco saludables, especialmente durante el estrés y la ansiedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reconocer cómo uno se siente antes de comer podría ser más importante de lo que parece. Un estudio reciente de la Flinders University, en Australia, sugiere que las emociones que se experimentan en el momento —como estrés, ansiedad o tristeza— influyen de manera directa en la elección de alimentos poco saludables, especialmente entre quienes intentan controlar su peso.

La investigación, publicada en la revista Food Quality and Preference, encontró que estas emociones inmediatas tienen un impacto mayor que la personalidad o el estado de ánimo general de una persona. Es decir, no es tanto el temperamento habitual lo que determina las decisiones alimentarias, sino cómo se siente alguien justo antes de decidir qué comer.

El trabajo analizó el comportamiento de más de 150 mujeres durante una semana, observando cómo las emociones del día a día influyen en las decisiones relacionadas con la comida.

Cómo se estudió la relación entre emociones y alimentación

El estudio fue liderado por el doctor Isaac Williams y la profesora Eva Kemps, especialistas en psicología del comportamiento alimentario.

Las participantes registraron durante 7 días todo lo que comían en un diario alimentario, junto con el estado emocional que experimentaban inmediatamente antes de cada comida o snack. Este método permitió analizar con precisión la relación entre el estado anímico y las elecciones alimentarias en situaciones cotidianas.

El registro diario de comidas y emociones muestra que quienes hacen dieta recurren al chocolate o las papas fritas ante emociones negativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo era entender qué factores impulsan a las personas a abandonar una dieta en determinados momentos.

Los resultados mostraron que quienes seguían una dieta tenían mayor probabilidad de recurrir a snacks como chocolate, papas fritas cuando atravesaban emociones negativas.

Williams explicó que “estos sentimientos en el momento tienden a hacer que las personas se desvíen de sus objetivos alimentarios saludables”.

En otras palabras, cuando aparece el estrés o la ansiedad, muchas personas no necesariamente comen más cantidad, pero sí optan por alimentos con menor valor nutricional. El estudio encontró que el consumo de este tipo de productos podía duplicarse durante episodios emocionales negativos, en comparación con momentos de bienestar.

Este patrón sugiere que el malestar emocional puede actuar como un detonante que debilita el autocontrol alimentario.

Diferencias entre quienes hacen dieta y quienes no

Los investigadores también observaron que las emociones influyen de forma distinta según el objetivo dietético de cada persona.

Entre quienes no restringían su alimentación, las emociones positivas —como alegría o entusiasmo— estaban asociadas con un aumento general en la cantidad de comida ingerida. En estos casos, el buen ánimo se relacionaba con comer más, tanto alimentos saludables como menos nutritivos.

En cambio, quienes intentaban perder peso tendían a recurrir a opciones menos saludables cuando experimentaban situaciones de estrés o tristeza.

Estrategias simples como hacer una pausa antes de comer o identificar el estado emocional mejoran el autocontrol alimentario (Créditos: Freepik)

Kemps resume este hallazgo de manera clara:“Lo que importa más es el contexto emocional inmediato, no el estilo emocional habitual”.

Esto significa que ser una persona generalmente optimista o preocupada no predice necesariamente sus elecciones alimentarias. Lo decisivo es el estado emocional justo antes de decidir qué comer.

El papel de la conciencia emocional

Uno de los hallazgos más interesantes del estudio es que las estrategias tradicionales para manejar las emociones —como intentar reprimirlas o reinterpretarlas— parecen tener un efecto limitado frente a los antojos alimentarios.

En cambio, los investigadores encontraron que la conciencia emocional, es decir, la capacidad de reconocer lo que uno está sintiendo en ese momento, puede ayudar a mantener hábitos más saludables.

Según Williams, “la conciencia emocional parece ser la verdadera clave” para evitar decisiones impulsivas relacionadas con la comida.

Las personas que lograban identificar sus emociones antes de comer tenían más probabilidades de mantener una alimentación equilibrada durante la semana.

Estrategias simples para evitar decisiones impulsivas

A partir de estos resultados, los investigadores sugieren algunas prácticas sencillas que podrían ayudar a sostener hábitos alimentarios más saludables.

Entre ellas se encuentran hacer una breve pausa antes de comer, realizar ejercicios de respiración o simplemente preguntarse cómo se siente uno en ese momento. Estas pequeñas acciones permiten introducir un momento de reflexión entre la emoción y la decisión alimentaria.

Aceptar la relación entre emociones y alimentación permite tomar decisiones más alineadas con los objetivos de salud y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aceptar que la relación con la comida está profundamente ligada al estado emocional —y no solo a la lógica o la fuerza de voluntad— puede ayudar a comprender mejor por qué resulta difícil mantener ciertos hábitos.

Tomar conciencia de lo que se siente justo antes de comer podría convertirse en una herramienta útil para evitar que el estrés, el cansancio o la ansiedad conduzcan automáticamente a elecciones menos saludables.

En última instancia, reconocer la influencia de las emociones en la alimentación ofrece una oportunidad para tomar decisiones más alineadas con los propios objetivos de salud y bienestar.