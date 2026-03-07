Investigadores japoneses crearon una IA que detectaría enfermedades raras utilizando fotos de las manos de los pacientes

El sistema de inteligencia artificial japonés analiza imágenes del dorso de la mano y del puño cerrado para detectar acromegalia con alta precisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un equipo de la Universidad de Kobe, en Japón, desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de identificar la acromegalia a partir de imágenes del dorso de la mano y del puño cerrado. La tecnología, probada en más de 11.000 fotografías de 725 pacientes de 15 instituciones, permite la detección temprana de una enfermedad endocrina poco común que suele pasar desapercibida en sus etapas iniciales. El avance fue presentado en Japón y publicado en la Revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo.

El estudio explica que la acromegalia se debe a una sobreproducción de la hormona del crecimiento y provoca agrandamiento de manos, pies y cambios faciales. El diagnóstico suele retrasarse hasta una década, lo que complica el tratamiento y reduce la esperanza de vida.

El sistema de IA japonés evita el uso de imágenes faciales, preserva la privacidad del paciente y mantiene una alta sensibilidad y especificidad diagnóstica. En pruebas comparativas, la herramienta superó la precisión de endocrinólogos experimentados al analizar las mismas fotos.

En este contexto, según Medical Xpress, los investigadores optaron por analizar solo el dorso y el puño cerrado, excluyendo la palma para evitar la identificación personal a través de las líneas palmares. La solución responde a una preocupación creciente por la protección de datos en la inteligencia artificial médica. El sistema se entrenó con imágenes de calidad clínica y demostró eficacia tanto en la detección como en la diferenciación frente a otras afecciones.

Los investigadores entrenaron la IA con más de 11.000 imágenes clínicas de 725 pacientes de 15 instituciones japonesas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Innovación tecnológica y privacidad en el diagnóstico médico

En primer lugar, la IA desarrollada por el equipo japonés representa un avance relevante en la medicina personalizada. El diagnóstico digital basado en fotografías de manos ofrece una alternativa no invasiva, rápida y práctica para enfermedades de difícil reconocimiento temprano. El enfoque no requiere rasgos faciales, lo que facilita la aceptación ética y la aplicación en contextos clínicos diversos.

Además, la herramienta podría extenderse a la identificación de otras patologías que también alteran la morfología de las manos, como la artritis reumatoide, la anemia y los dedos en palillo de tambor. Según los autores, la tecnología complementa la experiencia clínica, reduce los errores de diagnóstico y permite una intervención más temprana en enfermedades poco frecuentes.

Por otro lado, los investigadores subrayan que la IA no reemplaza la labor médica. El diagnóstico definitivo continúa dependiendo de la historia clínica completa, las pruebas de laboratorio y la exploración física. La IA funciona como sistema de apoyo y filtro inicial, especialmente útil para médicos no especialistas y en áreas con menor acceso a endocrinólogos.

Resultados del estudio y posibles aplicaciones futuras

Asimismo, los resultados publicados muestran que la sensibilidad y especificidad del sistema superan las de los médicos experimentados en la evaluación de imágenes. El proceso de entrenamiento incluyó imágenes de calidad controlada, lo que permitió a la IA distinguir la acromegalia de otras alteraciones. Los autores destacan la posibilidad de implementar sistemas similares en regiones con recursos limitados, mejorando el acceso al diagnóstico especializado.

El sistema de IA japonés evita el uso de imágenes faciales, preserva la privacidad del paciente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al mismo tiempo, el artículo destaca que la tecnología de IA médica podría integrarse en infraestructuras de chequeo general y derivar casos sospechosos a especialistas. El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles facilitaría la evaluación en clínicas rurales o en contextos de telemedicina, contribuyendo a la reducción de desigualdades en la atención sanitaria.

Por último, el equipo de la Universidad de Kobe planea adaptar el sistema para la detección de otras enfermedades que presentan manifestaciones en las manos. El objetivo es crear una base tecnológica para exámenes médicos integrales y apoyar a profesionales de la salud en todo el mundo.

El avance japonés en inteligencia artificial médica marca un hito en la detección precoz de enfermedades raras y muestra el potencial de la tecnología para transformar la práctica clínica. La combinación de precisión, respeto por la privacidad y facilidad de uso abre nuevas perspectivas para el diagnóstico y la prevención en la medicina del futuro.