Descubren cómo un tipo de hantavirus de Sudamérica ingresa a las células humanas

El patógeno puede transmitirse a partir de roedores y de otras personas afectadas. Fue estudiado por investigadores de los Estados Unidos. Cómo fue el primer paso hacia una vacuna

Científicos de Estados Unidos lograron
Científicos de Estados Unidos lograron describir la estructura de la proteína clave del hantavirus Andes con microscopía crioelectrónica avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus Andes es un tipo de hantavirus que circula principalmente en la Argentina y Chile.

Provoca el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, una enfermedad grave para los humanos.

Un equipo de científicos de los Estados Unidos logró describir la estructura de la proteína clave del virus al usar la tecnología de la microscopía crioelectrónica avanzada.

Publicaron sus resultados en la revista especializada Cell y revelaron detalles desconocidos sobre el ensamblaje del patógeno. Permitirían entender mejor cómo el virus se protege y se activa para infectar.

El virus Andes se transmite
El virus Andes se transmite por roedores y entre personas por contacto cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, ya la información estructural detallada permitió a los investigadores desarrollar una candidata a vacuna. Fue administrada en ratones e hizo que las células de los animales produjeran anticuerpos neutralizantes contra el virus Andes.

“Ahora que tenemos un mejor plano de cómo es el virus, podemos diseñar vacunas y terapias con anticuerpos eficaces para los hantavirus”, afirmó Jason McLellan, profesor de biosciencias moleculares y titular de la Cátedra Robert A. Welch en Química en la Universidad de Texas en Austin, quien encabezó la investigación.

En el estudio, también colaboraron investigadores del Departamento de Microbiología e Inmunología del Colegio de Medicina Albert Einstein en Nueva York y la empresa biotecnológica HDT Bio en Seattle, de Estados Unidos.

El universo oculto de los hantavirus

El virus Andes se transmite
El virus Andes se transmite en Argentina y Chile principalmente a través del ratón colilargo./Archivo SAREM

Los hantavirus forman una familia de virus transmitidos por roedores, responsables de enfermedades graves como la fiebre hemorrágica con síndrome renal y el síndrome cardiopulmonar.

El virus Andes pertenece al grupo de los hantavirus del “Nuevo Mundo”, con una tasa de mortalidad que puede llegar al 40%.

El reservorio natural de este virus es el ratón colilargo, Oligoryzomys longicaudatus. Las personas se contagian por inhalar partículas liberadas en saliva, orina o heces de estos animales.

Los hallazgos abren caminos para
Los hallazgos abren caminos para el diseño racional de vacunas y terapias/Freepik

A diferencia de otros hantavirus, el virus Andes puede pasar de persona a persona en situaciones de contacto estrecho.

Antes de que se realizara el estudio publicado en Cell, se conocía de manera fragmentaria la organización de las proteínas superficiales del virus. Faltaba una visualización completa de cómo se ensamblan y funcionan para entrar en las células humanas.

Los investigadores se propusieron descifrar la arquitectura de las glicoproteínas Gn y Gc del virus Andes. Intentaron revelar detalles de su ensamblaje y cómo contribuyen a la capacidad infecciosa del virus.

Un mapa atómico para un enemigo invisible

El estudio reveló cómo las
El estudio reveló cómo las glicoproteínas Gn y Gc del virus Andes forman tetrámeros. Permiten la fusión con células humanas. (Universidad de Texas en Austin)

El equipo de investigadores generó partículas similares a virus (VLP) que imitan la superficie viral, sin necesidad de manipular el patógeno real.

Usaron la técnica de microscopía crioelectrónica para alcanzar una resolución de 2,35 Ångströms, casi a nivel de átomos.

Las imágenes mostraron que las glicoproteínas Gn y Gc forman tetrámeros, grupos de cuatro proteínas que se unen para crear una red estable.

Descubrieron que ciertas partes de estas proteínas responden a la acidez y provocan cambios que posibilitan la fusión del virus con las células humanas.

Probaron en ratones diferentes variantes de glicoproteínas, incluidas versiones con una “etiqueta” que facilitó el ensamblaje experimental.

Los títulos de anticuerpos generados
Los títulos de anticuerpos generados en ratones por las nuevas formulaciones igualaron a los obtenidos con la proteína viral original. (Freepik)

Las formulaciones optimizadas lograron altos niveles de anticuerpos que reconocen la proteína viral.

Los títulos de anticuerpos neutralizantes, que bloquean la infección, fueron equivalentes entre las versiones mejoradas y la proteína original.

Los científicos describieron también cómo un anticuerpo experimental se une a esa red de proteínas, lo que puede servir para futuras terapias.

El virus Andes sobrevive en
El virus Andes sobrevive en el ambiente húmedo y frío/Archivo FAUBA

Los investigadores aclararon que las partículas que usaron para el experimento no son exactamente iguales al virus Andes real.

Esas diferencias podrían afectar cómo se comportan las proteínas del virus y cómo responde el sistema inmune. Por eso, los resultados del estudio podrían no ser exactamente iguales si se prueban con el virus natural.

Sin embargo, destacaron el nuevo conocimiento abre rutas para el diseño racional de vacunas y terapias, al aportar una base estructural para combatir el virus Andes.

