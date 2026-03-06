El embarazo puede debilitar los recuerdos de miedo y reorganizar el cerebro materno, según un estudio

Investigadores descubren que el embarazo debilita los recuerdos de miedo en el cerebro materno por variaciones hormonales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El embarazo no solo transforma el cuerpo. También puede modificar la forma en que el cerebro procesa y almacena recuerdos. Un estudio realizado por científicos de Northeastern University, en Estados Unidos, encontró que durante la gestación y después del parto, los recuerdos asociados a experiencias amenazantes tienden a debilitarse.

Este fenómeno podría ayudar a explicar el llamado “cerebro materno”, una expresión popular que suele referirse a lapsos de memoria o cambios cognitivos durante esta etapa. Sin embargo, la investigación sugiere que no se trata simplemente de olvidos, sino de una reorganización biológica del cerebro vinculada a las variaciones hormonales propias del embarazo.

El trabajo fue publicado en la revista científica Hormones and Behavior y aporta nuevas pistas sobre cómo el sistema nervioso se adapta a las demandas de la maternidad.

Cómo cambian las respuestas al miedo

Para estudiar este proceso, los investigadores utilizaron un modelo clásico de aprendizaje en ratas. Los animales habían sido entrenados para asociar un estímulo específico con una leve descarga eléctrica, una experiencia que normalmente genera una reacción de miedo persistente.

En condiciones habituales, ese tipo de aprendizaje provoca conductas defensivas cuando el estímulo vuelve a aparecer. Sin embargo, las ratas embarazadas o que acababan de parir mostraron respuestas mucho menos intensas, lo que indica que la memoria asociada a la amenaza se había debilitado.



Para entenderlo mejor, es como si una persona se asusta al escuchar un golpe fuerte en una puerta, es probable que en el futuro reaccione con alerta ante un sonido similar. Ese recuerdo ayuda al cerebro a anticipar un posible peligro. El estudio sugiere que, durante el embarazo, este tipo de memorias puede perder parte de su intensidad, reduciendo la reacción automática frente a estímulos que antes generaban temor.

Los científicos observaron además dos formas de reaccionar ante el peligro. Algunas ratas escapaban rápidamente al detectar el estímulo, mientras que otras permanecían inmóviles. Ambos comportamientos cambiaron durante la gestación: los animales dejaron de reaccionar con la misma intensidad que antes.

Según explicó Lindsay Vincelette, estudiante de posgrado que participó en la investigación, uno de los aspectos más novedosos fue analizar estos cambios mientras las ratas aún estaban embarazadas, algo que pocas investigaciones habían explorado.

El papel de una hormona clave

Uno de los factores que podría explicar este fenómeno es la alopregnanolona, un esteroide derivado de la progesterona que alcanza niveles elevados hacia el final del embarazo.

Esta molécula influye en la actividad neuronal y participa en la regulación del estado de ánimo y de las emociones. En el estudio, los investigadores detectaron cambios en la corteza prefrontal medial, una región cerebral relacionada con el control emocional y la toma de decisiones, a medida que avanzaba la gestación.

Los resultados sugieren que el aumento de alopregnanolona podría contribuir a modificar la forma en que el cerebro procesa experiencias amenazantes.



Por su parte, la profesora Rebecca Shansky, responsable del trabajo, señaló que aún se intenta comprender con precisión cómo actúa esta hormona en el cerebro durante el embarazo, aunque todo indica que cumple un papel importante en la reorganización de los circuitos emocionales.

Cómo comprobaron el mecanismo

Para analizar el efecto de esta hormona, el equipo administró finasterida a un grupo de ratas en los últimos días de gestación. Este fármaco bloquea la conversión de progesterona en alopregnanolona.

Cuando ese proceso fue inhibido, los animales mantuvieron intacta la memoria del miedo, lo que sugiere que la hormona participa directamente en los cambios observados durante el embarazo.

El experimento también mostró otros efectos: las ratas tratadas con el medicamento tuvieron camadas más pequeñas y partos ligeramente más tardíos, lo que confirma que la alopregnanolona interviene en múltiples procesos biológicos relacionados con la gestación.

Lo que este hallazgo puede explicar

Aunque el estudio se realizó en animales, sus resultados ofrecen pistas relevantes para comprender cómo el cerebro humano podría adaptarse a la maternidad.

Cada vez más investigaciones sugieren que el cerebro materno se reorganiza activamente para responder a nuevas demandas biológicas y emocionales.

Modificar la forma en que se procesan los recuerdos vinculados al peligro podría formar parte de esa adaptación, permitiendo priorizar otras respuestas conductuales necesarias para el cuidado de las crías.



Los investigadores señalan que todavía quedan interrogantes importantes. Por ejemplo, no se sabe con exactitud cuánto tiempo pueden durar estos cambios ni si dependen exclusivamente de la alopregnanolona o de un conjunto más amplio de variaciones hormonales.

Para avanzar en esa dirección, el equipo planea realizar nuevos experimentos utilizando herramientas genéticas capaces de bloquear de forma selectiva los receptores de esta hormona en el cerebro.

Comprender estos mecanismos podría ayudar a explicar no solo la adaptación cerebral durante la maternidad, sino también algunos trastornos emocionales que pueden aparecer en el periodo perinatal.

A medida que la investigación avanza, la evidencia sugiere que el embarazo deja una huella profunda en el sistema nervioso: lejos de ser un simple cambio pasajero, la maternidad implica una profunda reorganización del cerebro.