Alerta global por el aumento de cáncer de mama: podrían registrarse 3,5 millones de nuevos casos en 2050

El cáncer de mama es el tumor más común en mujeres a nivel mundial y la principal causa de muerte prematura femenina. (FDA)

El cáncer de mama es el tumor más común entre las mujeres en todo el mundo y una de las principales causas de muerte prematura.

Un nuevo informe global, que fue publicado en la revista The Lancet Oncology, reveló que en 2023 se estimaron 2,3 millones de nuevos casos y 764.000 muertes en mujeres.

Se detectó que la tasa de incidencia de cáncer de mama en mujeres que tienen entre 20 y 54 años aumentó un 29% entre 1990 y 2023. La incidencia en ese grupo de personas pasó de 39,1 a 50,4 casos por 100.000 mujeres en ese período.

En las mujeres jóvenes, el estudio muestra que los casos de cáncer de mama aumentaron un 29% en las últimas tres décadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este incremento contrasta con la estabilidad en la incidencia entre mujeres mayores de 55 años, donde no se observaron grandes cambios.

También se registró la pérdida de 24,1 millones de años de vida saludable (DALYs) a nivel global, una cifra que se duplicó desde 1990.

Con los DALYs, los expertos en epidemiología miden la cantidad total de años perdidos por enfermedad, discapacidad o muerte prematura en una población.

El tabaquismo, incluido el pasivo, es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer de mama. Su impacto bajó en las últimas décadas al reducirse el consumo.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor del 28% de estos años de vida saludable perdidos se relacionan con seis factores de riesgo que pueden modificarse. Esos factores son:

Una dieta con alto consumo de carne roja. Tabaquismo (incluido el pasivo). Niveles altos de azúcar en sangre. Exceso de peso. Consumo elevado de alcohol. Poca actividad física.

El consumo de alcohol también es un factor de riesgo relevante para el cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores, liderados por Kayleigh Bhangdia, del Instituto de Evaluación y Métricas de la Salud (IHME), que depende de la Universidad de Washington, Estados Unidos, advirtieron que los casos nuevos de cáncer de mama podrían aumentar un tercio hacia 2050 y superar los 3,5 millones por año.

Las muertes anuales podrían crecer un 44%, llegando a casi 1,4 millones. El aumento será mayor en los países con menos recursos, donde el acceso al diagnóstico temprano y tratamientos de calidad es limitado. Adoptar hábitos saludables hoy puede reducir el riesgo de desarrollar más casos.

Las fuentes de financiamiento principales del estudio fueron la Fundación Gates y el Hospital de Investigación Infantil St Jude de los Estados Unidos.

Cuál es la situación en América Latina y el Caribe

En 2023 se reportaron 2,3 millones de casos nuevos y 764.000 muertes por cáncer de mama en el mundo, según The Lancet Oncology (Imagen Ilustrativa Infobae)

En América Latina y el Caribe, el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres, con tasas de incidencia de 38 a 63 casos por cada 100.000 mujeres en 2023.

La mortalidad ronda los 14 a 18 muertes por cada 100.000 mujeres, con grandes diferencias entre países.

Para 2050, se espera que tanto los casos nuevos como las muertes por cáncer de mama aumenten en la región, impulsados por el envejecimiento poblacional y el crecimiento de la población femenina.

Sin intervenciones efectivas, la carga de la enfermedad podría seguir creciendo y ampliar las desigualdades sanitarias.

El envejecimiento y el aumento de la población femenina impulsarán el crecimiento de nuevos casos y muertes por cáncer de mama en la región de América Latina y el Caribe para 2050. (Freepik)

Factores como el diagnóstico tardío, el acceso limitado a tratamientos y la falta de datos de calidad dificultan la reducción de muertes en la región.

Muchas mujeres llegan a la consulta cuando la enfermedad ya está avanzada, lo que reduce las posibilidades de supervivencia.

Hábitos de vida poco saludables como el consumo elevado de carne roja, el tabaquismo, la obesidad, el exceso de alcohol, la inactividad física y la hiperglucemia explican casi un tercio de los años de vida saludable perdidos por cáncer de mama en América Latina.

El impacto desigual

El diagnóstico tardío y el acceso limitado a tratamientos de calidad agravan la mortalidad por cáncer de mama en países con menos recursos./Archivo Agencia Andina

“El cáncer de mama sigue teniendo un profundo impacto en la vida de las mujeres y en sus comunidades”, afirmó la doctora Bhangdia.

“Mientras que en los países de altos ingresos las mujeres suelen beneficiarse de métodos de detección, diagnósticos más oportunos y estrategias de tratamiento integrales, la creciente carga del cáncer de mama se está desplazando hacia los países de ingresos bajos y medios-bajos, donde muchas veces las personas enfrentan diagnósticos en etapas avanzadas, acceso más limitado a una atención de calidad y tasas de mortalidad más altas, lo que amenaza con eclipsar los avances logrados en salud femenina”, expresó.

Los científicos recomiendan mejorar la cobertura sanitaria, registros de tumores y políticas de hábitos saludables para reducir la carga del cáncer de mama/Archivo

Tras los resultados, los científicos recomendaron fortalecer los sistemas de salud para garantizar diagnósticos tempranos y tratamientos integrales en América Latina y otras regiones con países de bajos y medianos ingresos.

Señalaron también que la falta de registros oncológicos de calidad en varios países puede limitar la exactitud de sus datos y proyecciones.

Además, aclararon que no evaluaron el impacto de la pandemia por el coronavirus ni problemas recientes en la carga actual del cáncer de mama.

La desinformación sobre prevención también impacta negativamente en la lucha contra el cáncer de mama (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Coincido con las recomendaciones que dieron los científicos que publicaron el estudio en The Lancet Oncology”, dijo a Infobae el médico Jorge Nadal, jefe de oncología clínica mamaria del Centro Mamario del Instituto Alexander Fleming y miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica.

“Si bien la situación del cáncer de mama no es homogenéa en todos los países que forman América Latina y el Caribe, hoy la falta de acceso a sistema de salud adecuados, la desinformación sobre las maniobras de prevención primaria y los obstáculos para el diagnóstico precoz y el acceso a los tratamientos probados son cuestiones que afectan a una gran parte de la población”, puntualizó Nadal.

Desde cobertura universal a registros de tumores

El estudio destaca la importancia de políticas que fomenten hábitos saludables y detección temprana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se debería también mejorar la cobertura sanitaria universal y reducir el costo de las terapias. Eso permitiría evitar que las pacientes enfrenten gastos enormes y se mejoren las posibilidades de recuperación.

Enfatizaron en la necesidad de implementar políticas públicas que promuevan hábitos saludables y faciliten la detección precoz.

Además, se debería invertir en registros de cáncer de calidad para diseñar estrategias más efectivas y adaptar los recursos a las necesidades reales de la región.

En la Argentina el registro Regina contabiliza los casos de cáncer de mama, los estadios y los tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

“En la Argentina ya está funcionando el primer registro de casos de cáncer de mama, los estadios y los tratamientos que se administran. Se llama Regina y está organizado por el Grupo Cooperativo Argentino para el Estudio y la Investigación del Cáncer de Mama (Suma)”, contó a Infobae la médica oncóloga Valeria Cáceres, directora del área médica y de la carrera de especialistas en oncología clínica del Instituto de Oncología Angel H. Roffo de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La experta también detalló que están adaptando las guías de tratamiento de la Escuela de Oncología Europea para América Latina. Además, “con la Global Alliance se realizó un consenso médico sobre el cáncer de mama metastásico. Por supuesto, aún falta que se mejore más el tamizaje para una detección más precoz y el acceso a los tratamientos”, opinó Cáceres.