Cómo los hábitos guían nuestras decisiones, según un nuevo estudio

Un estudio de la Universidad Técnica de Dresde revela que la repetición de hábitos pesa más que la reflexión consciente en la toma de decisiones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una decisión cotidiana, como elegir siempre el mismo camino para ir al trabajo o repetir una compra habitual en el supermercado, puede parecer trivial.

Sin embargo, un estudio de la Universidad Técnica de Dresde (TUD), Alemania, planteó que la repetición de hábitos influye más en las decisiones humanas que la reflexión consciente. Este descubrimiento, presentado en la revista Communications Psychology, cuestiona la idea de que los seres humanos sopesan siempre las alternativas antes de elegir.

El equipo dirigido por Stefan Kiebel, profesor de Neurociencia Cognitiva Computacional en la TUD, junto al investigador principal Ben Wagner, analizó el comportamiento de más de 700 personas en tareas experimentales y bases de datos previas. La investigación postula que, en muchos casos, las personas tienden a repetir acciones que ya han preferido antes, incluso si el contexto cambia o existen opciones objetivamente mejores.

“Nuestro estudio muestra que muchas ‘preferencias irracionales’ no surgen necesariamente de comparar valores, sino de la tendencia a repetir lo que antes se eligió en un contexto determinado”, explicó Wagner. Esta simple repetición termina moldeando las decisiones futuras, aunque las circunstancias sean diferentes.

Por qué preferimos lo conocido

Elegir el mismo camino al trabajo o repetir una compra habitual responde más a la costumbre que al análisis racional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de ser un proceso racional, la toma de decisiones cotidiana responde a un atajo mental. Recordar acciones pasadas se convierte en un mecanismo que guía la próxima elección, sin pasar por un análisis detenido de pros y contras.

“Lo sorprendente fue la fuerza con la que la repetición por sí sola puede cambiar las preferencias”, señaló Wagner.

El estudio usó modelos computacionales avanzados para aislar este efecto. Así, se comprobó que las opciones elegidas con mayor frecuencia no solo son preferidas, sino que también se perciben como mejores, aun cuando existan alternativas equivalentes o superiores.

Hábitos, rutinas y decisiones “irracionales”

La investigación de la TUD ayuda a entender por qué las personas repiten rutinas y hábitos, desde compras hasta pequeñas acciones diarias, incluso si no resultan siempre óptimas.

La historia de acciones pasadas actúa como una especie de inercia cognitiva, inclinando a los individuos hacia patrones familiares y dificultando el cambio, incluso ante nuevas oportunidades.

La investigación cuestiona la idea de que las personas siempre evalúan todas las alternativas antes de elegir– (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este sesgo por la repetición se acentúa en situaciones de incertidumbre. Cuando la información es ambigua, la tendencia a elegir lo previamente realizado opera como un ancla mental que estabiliza las decisiones.

El estudio, publicado bajo el título “La repetición de acciones sesga la elección en la toma de decisiones dependiente del contexto”, no solo aporta una nueva perspectiva a la psicología y la economía conductual. También ofrece claves para el diseño de políticas públicas y entornos que buscan modificar hábitos.

Comprender cómo la repetición moldea decisiones podría ayudar a promover comportamientos saludables o sostenibles, según destacaron los autores.

“La pura repetición puede llevar a que una opción siga siendo la preferida incluso cuando existen alternativas superiores”, subrayó Wagner. Este fenómeno puede explicar por qué cambiar una costumbre requiere tanto esfuerzo, incluso cuando el beneficio es evidente.

El equipo de Stefan Kiebel y Ben Wagner analizó el comportamiento de más de 700 personas en tareas experimentales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro y los hábitos

Los investigadores sugieren que estos patrones están vinculados a áreas cerebrales asociadas a la formación de hábitos y la memoria procedimental, como los ganglios basales. Así, la repetición no solo simplifica la toma de decisiones, sino que ancla comportamientos que pueden ser útiles, pero también difíciles de modificar si resultan perjudiciales.

Este hallazgo desafía los modelos tradicionales que asumen que cada decisión es independiente. La integración de estos sesgos en modelos de inteligencia artificial o programas de salud mental podría mejorar la eficacia de sistemas que buscan influir en las elecciones humanas.

El trabajo de la Universidad Técnica de Dresde concluyó que la fuerza de la costumbre puede ser más determinante que cualquier razón lógica al decidir. Saberlo puede resultar útil para quienes buscan romper rutinas poco saludables o entender por qué tantas elecciones parecen repetirse día tras día.