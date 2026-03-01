Qué factores intervienen en la formación del olor del sudor humano

El sudor puro carece de olor; el mal olor surge de la interacción entre secreciones glandulares y bacterias presentes en la piel humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sudor humano, lejos de ser únicamente parte de la fisiología cotidiana, constituye una herramienta esencial para la supervivencia, según explica la especialista en microbiología de la Universidad de Leicester, Primrose Freestone, a través del portal de divulgación académica The Conversation.

Este líquido claro y salado cubre casi toda la superficie corporal y es generado por glándulas bajo el control del sistema nervioso autónomo. Su función principal es regular procesos como la temperatura y el ritmo cardíaco, permitiendo disipar el calor corporal mediante la evaporación de la transpiración durante el ejercicio, situaciones de estrés o la exposición ambiental al calor.

No todo el sudor es igual ni proviene del mismo origen. El cuerpo humano cuenta con tres tipos principales de glándulas sudoríparas, cada una con funciones específicas que influyen tanto en la regulación de la temperatura como en el olor corporal. Entender sus diferencias permite explicar por qué transpiramos de maneras distintas según la zona y la situación.

Las glándulas ecrinas, distribuidas en casi toda la superficie corporal, liberan un sudor ligero compuesto sobre todo por agua y sal. En cambio, las apocrinas —ubicadas en axilas e ingles— producen una secreción más densa, rica en grasas y proteínas. A ellas se suman las apoecrinas, concentradas principalmente en las axilas, que generan una cantidad considerable de sudor acuoso y potencian la transpiración en esa área.

Aunque el sudor suele asociarse popularmente con el mal olor, rara vez tiene olor. Su origen reside en la interacción con las bacterias que habitan de forma natural en la piel. Microorganismos pertenecientes a familias como Corynebacteriaceae, Staphylococcaceae y Propionibacteriaceae colonizan la superficie cutánea y utilizan el sudor como fuente de nutrientes.

En este proceso, las bacterias descomponen los elementos presentes en el sudor y liberan compuestos volátiles que se evaporan con facilidad y alcanzan el olfato, lo que provoca diferentes percepciones.

Cada bacteria genera olores característicos: Staphylococcus hominis libera sustancias que pueden recordar a la cebolla, mientras que Corynebacterium y Staphylococcus epidermidis transforman la leucina en ácido isovalérico, un compuesto cuyo aroma se asemeja al queso fuerte.

El sudor humano regula la temperatura y el ritmo cardíaco, siendo esencial para la supervivencia y el equilibrio fisiológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor corporal se acentúa en áreas con mayor densidad de glándulas sudoríparas, humedad y calor, como las axilas y los pies, que resultan ser el entorno perfecto para la proliferación bacteriana.

La acumulación de sudor y bacterias en la ropa, si no se cambia tras sudar, facilita la persistencia del olor. Por ello, la higiene regular y el cambio frecuente de prendas son medidas clave para limitar la formación de compuestos olorosos.

En ese sentido, bañarse a diario reduce tanto el sudor remanente como una parte considerable de la población bacteriana, y la ropa limpia obstaculiza el desarrollo y concentración del olor.

La alimentación juega también un papel fundamental en la modulación del olor corporal. Alimentos como ajo, cebolla o ciertas especias influyen en el aroma, ya que sus compuestos pasan al torrente sanguíneo y se excretan parcialmente por el sudor.

Además, el consumo elevado de alcohol aumenta la sudoración y puede modificar el olor. En tanto, algunos medicamentos, incluidos antibióticos, antidepresivos y tratamientos para la diabetes, alteran de forma temporal la composición del sudor o la comunidad bacteriana de la piel.

La alimentación, el consumo de alcohol y ciertos medicamentos modifican la composición del sudor y alteran el olor corporal perceptible (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor corporal difiere entre individuos debido a múltiples factores. La genética incide en el tipo y la cantidad de sudor, así como en la densidad y localización de bacterias cutáneas.

La edad y el sexo también afectan: los hombres, en promedio, tienen glándulas sudoríparas de mayor tamaño, lo que incrementa la sudoración y la generación de ácido isovalérico.

La industria ha desarrollado dos aproximaciones principales para combatir el mal olor corporal. Los desodorantes actúan impidiendo el crecimiento bacteriano mediante compuestos antimicrobianos y enmascarando los olores con fragancias. Algunos productos contienen ingredientes como el aceite de árbol de té, el alumbre de potasio o la pentagaloilglucosa.

Por su parte, los antitranspirantes emplean sales de aluminio, como el clorhidrato de aluminio, para crear tapones temporales en las glándulas ecrinas y así reducir la humedad, disminuyendo la disponibilidad de nutrientes para las bacterias. Muchos productos actuales combinan ambas funciones en una sola fórmula.

No todo el mundo transpira de la misma manera. Cerca del dos por ciento de la población padece hiperhidrosis, una condición que origina sudoración excesiva, a menudo sin relación directa con la temperatura o el esfuerzo físico, y que suele requerir tratamientos médicos específicos.

Entre las alternativas disponibles se encuentran los antitranspirantes recetados, medicamentos que reducen la señalización nerviosa hacia las glándulas sudoríparas, inyecciones de toxina botulínica y métodos como la iontoforesis, que aplica suaves corrientes eléctricas para disminuir temporalmente la actividad glandular. En casos graves se puede considerar la cirugía.

Los desodorantes y antitranspirantes actúan inhibiendo bacterias y reduciendo la humedad para combatir el mal olor en la piel (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enfermedades relacionadas con el olor corporal

En ciertas situaciones, el olor corporal puede ser señal de enfermedades o trastornos metabólicos. Un ejemplo es la trimetilaminuria, una condición hereditaria infrecuente que impide descomponer la trimetilamina y genera un olor intenso similar al pescado.

Aunque no tiene cura, se puede disminuir la producción de este compuesto mediante adecuaciones dietéticas, jabones especiales, ciertos antibióticos y suplementos.

Otras enfermedades también afectan el olor corporal: la diabetes no controlada puede dar lugar a un aroma dulce o afrutado, patologías hepáticas pueden derivar en un olor a moho y la insuficiencia renal avanzada puede generar un olor similar a la orina.