Cómo la dieta influye en el olor corporal y claves para mejorarlo, según la ciencia

La dieta diaria influye directamente en el olor corporal y en la percepción social de las personas, según estudios recientes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El olor corporal, lejos de las creencias más arraigadas, no depende únicamente de la higiene personal, sino que la dieta diaria tiene un papel determinante en cómo los demás perciben a una persona.

Distintos estudios y expertos, citados por BBC Future, han demostrado que los alimentos no solo afectan a la salud física, sino que también influyen en la valoración social a través del olfato, un aspecto clave en las relaciones humanas.

Factores biológicos y control de la dieta

El aroma personal surge de una compleja interacción de la genética, las hormonas, la salud y los hábitos de higiene. Aun así, la alimentación destaca entre los pocos factores que pueden modificarse conscientemente.

Alimentos como ajo, cebolla y verduras crucíferas intensifican el aroma corporal debido a sus compuestos azufrados y sulfurosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Craig Roberts, profesor de psicología social en la Universidad de Stirling, explicó que el olor de cada individuo está marcado por variables como edad, sexo, genética, estado emocional y físico. Mientras muchos de estos elementos son difícilmente alterables, la alimentación permite ejercer un control directo sobre el perfil aromático que cada persona proyecta a los demás.

Desde la biología, los alimentos modifican el olor corporal a través del sistema digestivo y la piel. Lina Begdache, docente en la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, describió dos rutas primordiales: en primer lugar, las bacterias intestinales metabolizan los alimentos y liberan gases volátiles, dando lugar, en ocasiones, a la halitosis (se estima que un tercio de los adultos la padece en alguna medida).

En segundo lugar, ciertos compuestos químicos de la dieta se absorben y viajan por el torrente sanguíneo, eliminándose por el sudor. Al tomar contacto con las bacterias cutáneas, generan el característico aroma corporal. Es importante subrayar que el sudor puro es inodoro; solo la acción bacteriana lo transforma en un olor perceptible.

Alimentos que intensifican el aroma corporal

El consumo regular de frutas y verduras mejora el aroma corporal, aportando notas afrutadas, dulces y florales al sudor

Diferentes productos alimenticios destacan por su impacto en la intensidad del olor. Las verduras crucíferas —brócoli, repollo y coliflor— poseen compuestos azufrados que, al metabolizarse, dotan al sudor de un aroma penetrante.

Los alimentos de la familia del ajo y la cebolla suman compuestos como el disulfuro de dialilo y el metilsulfuro de alilo. Estos se eliminan en distintos momentos tras su consumo y afectan el aliento y el sudor.

El caso del ajo resulta especialmente interesante para los expertos. Un estudio, liderado por Jan Havlíček, de la Universidad Carolina de Praga, analizó el sudor de hombres después de consumirlo y, según la evaluación de mujeres participantes, quienes comieron grandes cantidades fueron percibidos como personas más atractivas y agradables.

Los autores comprobaron esta inesperada relación. “El consumo de ajo puede tener efectos positivos sobre la agradabilidad percibida del olor corporal, posiblemente debido a sus efectos sobre la salud, que se transfieren a través del olor corporal”, señalaron los expertos. Es que, según advirtieron, sería consecuencia de las propiedades antioxidantes y antimicrobianas del ajo.

Olores singulares y factores genéticos

La genética y los hábitos de higiene personal también determinan el perfil aromático individual, junto con la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro de los alimentos que fue analizado son los espárragos, que contienen ácido asparagúsico, que, tras digerirse, produce compuestos azufrados que pueden detectarse en la orina y el sudor.

No todas las personas los producen, y la capacidad de percibir estos olores varía genéticamente. Las investigaciones han mostrado diferencias marcadas en la prevalencia y detección de este aroma durante los años y las poblaciones.

La carne y el pescado también dejan su huella olfativa. Estos alimentos, ricos en trimetilamina, pueden ser problemáticos para quienes padecen trimetilaminuria, un raro trastorno genético que impide transformar la molécula en su forma inodora.

Episodios documentados ilustran cómo ciertas afecciones genéticas pueden condicionar dramáticamente la relación dieta-olor. Un estudio publicado en la revista Cureus describió el caso de un niño que, tras consumir pescado, desarrolló trimetilaminuria y presentó un intenso olor corporal que no se resolvió aun con restricciones alimenticias y medidas de higiene.

El alcohol, la cafeína y cambios en la percepción social

El alcohol y la cafeína alteran el olor corporal al favorecer la proliferación de bacterias y la producción de compuestos volátiles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo frecuente de alcohol genera compuestos como el acetaldehído, responsable de un aliento y un sudor característicos. Además, el alcohol deshidrata y disminuye la producción de saliva, lo que facilita el desarrollo de bacterias responsables del mal olor.

Investigaciones han identificado una mayor cantidad de compuestos sulfurosos en quienes consumen alcohol a diario. En el caso de la cafeína, presente en café y té, estimula las glándulas que forman el sudor en zonas de pliegues, favoreciendo un ambiente propicio para las bacterias. Aunque se detectó cafeína en el sudor, aún no está claro el impacto concreto en el aroma corporal.

Otro alimento relevante es la carne, cuyo consumo regular fue vinculado, en un estudio de 2006, con un sudor menos atractivo respecto a una dieta vegetariana. Las mujeres participantes calificaron el aroma de los hombres que evitaron la carne como más agradable y suave. Este hallazgo sorprendió a los propios investigadores, dado el papel histórico de la carne en la alimentación humana.

Alimentos que mejoran el aroma y otros condicionantes

El consumo de carne se asocia con un sudor menos atractivo, mientras que una dieta vegetariana genera un aroma más agradable (Imagen Ilustrativa Infobae)

El consumo generoso de frutas y verduras beneficia notablemente el aroma corporal. Una investigación en Australia concluyó que los hombres que ingerían una mayor cantidad de estos alimentos desprendían un olor más afrutado, dulce y floral.

La presencia de carotenoides en la piel, obtenidos de vegetales anaranjados y rojos, también fue asociada con una percepción de mayor atractivo físico. Además, una dieta variada que incluya grasas sanas, carnes magras, huevo y tofu contribuye a un aroma más agradable que una dieta basada casi exclusivamente en carbohidratos.

Factores individuales y situaciones especiales inciden de forma considerable. El ayuno, por ejemplo, puede modificar el perfil del sudor: en experimentos realizados en mujeres, el ayuno de 48 horas indujo un aroma sudoral sutilmente más atractivo, aunque limitado en magnitud. Varias investigaciones sugieren que tanto la producción como la percepción de olores está mediada por la genética, como revela el caso de los espárragos.

Desafíos científicos y percepción social

Los expertos destacan que la relación entre dieta, olor corporal y atractivo social es compleja y depende de múltiples factores biológicos y contextuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de los avances recientes, los especialistas insisten en que el olor corporal es solo un aspecto dentro de la compleja percepción social y el atractivo interpersonal. Roberts reconoce la extrema dificultad de aislar el impacto del olor frente a otros factores influyentes como la apariencia y el comportamiento.

Además, algunos estudios reflejan resultados inesperados, lo que lleva a los investigadores a repetir experimentos. Havlíček subraya la existencia de una gran cantidad de compuestos aromáticos que aún no han sido plenamente estudiados, aunque es probable que muchos tengan cierto efecto.

En definitiva, aún no existe una fórmula única que explique la relación entre dieta, olor corporal y percepción social. La interacción de factores biológicos, hábitos, genética y contexto convierten cada caso en un universo particular. Los expertos, como Roberts y Havlíček, coinciden en que la investigación sobre los matices invisibles del olor humano apenas ha comenzado.