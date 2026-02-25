El secreto detrás de las vacunas que protegen durante toda la vida: cómo el cuerpo recuerda una inmunización

El estudio alemán explica cómo la reducción del metabolismo celular en células T prolonga la protección de las vacunas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas reciben una vacuna en la infancia y permanecen protegidas durante décadas sin volver a pensar en ella. Ese “recuerdo” del sistema inmunitario, casi invisible en la vida diaria, es uno de los fenómenos más fascinantes de la medicina.

Ahora, un equipo de la Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), en Alemania, identificó un mecanismo clave que ayuda a explicar este fenómeno: tras la vacunación, ciertas células inmunitarias activan rápidamente un modo de bajo consumo energético que les permite mantenerse vivas y listas para actuar durante largos periodos.

El estudio, publicado en Nature Immunology, aporta nuevas pistas sobre la persistencia de la memoria inmunológica y abre la puerta al diseño de vacunas capaces de brindar protección más prolongada y eficiente.

La fiebre amarilla como modelo de inmunidad duradera

Para investigar cómo se construye esta memoria del sistema inmunitario, los científicos eligieron la vacuna contra la fiebre amarilla, considerada uno de los ejemplos más sólidos de protección a largo plazo. En la mayoría de los casos, una sola dosis es suficiente para generar inmunidad de por vida.

La vacuna contra la fiebre amarilla demuestra que una sola dosis puede otorgar inmunidad de por vida gracias a la memoria inmunológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo, liderado por el profesor Kilian Schober, siguió durante un año a más de 50 adultos recién vacunados y comparó sus muestras sanguíneas con las de personas que habían recibido la vacuna entre siete y 26 años antes. Este enfoque permitió observar cómo evolucionan las células inmunitarias desde las primeras semanas hasta décadas después de la inmunización.

El análisis mostró que tras la vacunación emergen dos poblaciones de linfocitos T. Por un lado, células activas que combaten inmediatamente al patógeno; por otro, un grupo que permanece como reserva estratégica, preparado para responder ante futuros encuentros con el virus.

Estas últimas, conocidas como células T de memoria, funcionan como un sistema de vigilancia. Si el organismo vuelve a exponerse al patógeno, pueden multiplicarse con rapidez y coordinar una respuesta más eficaz.

Según Schober, esta capacidad explica por qué el sistema inmunitario reacciona con mayor rapidez en un segundo contacto con el mismo agente infeccioso.

El “modo ahorro” que permite sobrevivir décadas

La clave del hallazgo reside en el metabolismo celular. El estudio comprobó que las células T destinadas a persistir reducen su actividad energética desde etapas muy tempranas. Este comportamiento, comparable a un “modo ahorro”, favorece su supervivencia prolongada.

Investigadores identifican en Nature Immunology el mecanismo por el cual las células T de memoria funcionan como sistema de vigilancia duradero (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sina Frischholz, responsable principal de los experimentos, explicó que las células más duraderas no son las más activas, sino aquellas que aprenden a utilizar de forma eficiente sus recursos energéticos. Este perfil biológico se observó tanto poco después de la vacunación como en personas inmunizadas décadas atrás.

En otras palabras, la memoria inmunológica no depende de una actividad constante, sino de una estrategia de conservación que mantiene a estas células listas para actuar sin agotarse.

Cómo se analizó el metabolismo celular

Para identificar este patrón, el equipo combinó análisis bioquímicos y herramientas informáticas capaces de rastrear el gasto energético en cada célula. Entre las técnicas empleadas, utilizaron puromicina para medir la actividad metabólica: cuanto más activa era una célula, mayor incorporación del compuesto presentaba.

Los resultados mostraron que las células de memoria exhibían niveles moderados y estables de actividad, asociados a su longevidad. En la misma línea, la doctora Ev-Marie Schuster señaló que la persistencia de la memoria inmunitaria está ligada a esta moderación metabólica, un rasgo detectado incluso más de dos décadas después de la inmunización.

El análisis comparativo entre adultos recién vacunados y personas inmunizadas años antes revela la persistencia del perfil metabólico moderado en células T (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para comprobar que el fenómeno no era exclusivo de la fiebre amarilla, los investigadores analizaron modelos animales y personas vacunadas contra COVID-19. En ambos casos observaron el mismo patrón de bajo consumo energético en células T de memoria.

Este descubrimiento sugiere que la durabilidad de la protección inmunitaria podría optimizarse diseñando vacunas que favorezcan este perfil celular. Además, ofrece nuevas perspectivas para la inmunoterapia, donde la persistencia de las células defensivas es clave.

Un paso hacia inmunizaciones más duraderas

Los resultados indican que un sistema inmunitario eficaz no se basa en la hiperactividad constante, sino en la capacidad de ciertas células para mantenerse estables y preparadas durante años. Comprender este equilibrio metabólico podría permitir el desarrollo de estrategias que prolonguen la protección frente a infecciones y mejoren tratamientos inmunológicos.

Así, el hallazgo no solo explica por qué algunas vacunas ofrecen defensa prolongada, sino que también marca el camino hacia inmunizaciones más precisas y duraderas a lo largo de la vida.