Ciencia

“El primer ensayo en humanos para frenar el envejecimiento comenzará pronto”, afirmó el doctor David Sinclair de Harvard

El profesor de genética lleva décadas estudiando cómo prolongar la longevidad y asegura haber revertido el proceso en animales. Hace unas semanas, la FDA aprobó el estudio de una terapia de reprogramación epigenética para pacientes con glaucoma

Guardar
"El envejecimiento podría ser reversible pronto", afirmó David en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS) celebrada en Dubai (@davidsinclairphd)

El mundo de la ciencia se prepara para un hito: la primera prueba clínica en humanos para revertir el envejecimiento está a punto de comenzar, según anunció el doctor David Sinclair, investigador y profesor de genética en la Universidad de Harvard, durante la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS) celebrada en Dubái a principios de febrero.

Frente a cientos de líderes globales, Sinclair sostuvo: “Nuestra generación va a presenciar el mayor cambio en la salud desde el agua potable y las vacunas”, y adelantó el inminente inicio de un ensayo pionero, autorizado por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) hace unas semanas, que evaluará en pacientes la eficacia de una terapia de reprogramación epigenética diseñada para restaurar funciones celulares.

Como adelantó Infobae, este tratamiento experimental, desarrollado por la start-up Life Biosciences, cofundada por Sinclair, se aplicará por primera vez en seres humanos.

Durante su exposición en la cumbre en Dubái, Sinclair afirmó: “El envejecimiento no tiene por qué ser aceptado. El envejecimiento es una condición médica muy común, y cada vez es más tratable”.

Una terapia de rejuvenecimiento celular para pacientes con glaucoma

David Sinclair, profesor de Harvard,
David Sinclair, profesor de Harvard, lidera la primera prueba mundial para revertir el envejecimiento con factores de Yamanaka en pacientes con glaucoma (gentileza Cumbre Mundial de Gobiernos - WGS)

La aprobación de la FDA dio luz verde el 28 de enero al primer ensayo en humanos de la terapia de rejuvenecimiento celular llamada ER-100.

Esta técnica utiliza una forma de reprogramación epigenética parcial para intentar revertir el daño ocular en pacientes con glaucoma, mediante la inyección de tres factores Yamanaka (OSK) en un ojo.

El objetivo es restaurar la función del nervio óptico, regulando la expresión génica con un interruptor controlado por antibióticos.

Estamos a punto de probar, por primera vez en la historia, si podemos revertir el envejecimiento y curar enfermedades”, dijo Sinclair en Dubái.

Su investigación se basa en hallazgos que indican que el envejecimiento es impulsado por cambios químicos en el ADN más que por daños irreversibles.

Sinclair comparó el proceso con los rayones en un CD, y señaló que el ADN conserva la “música” original de la juventud pero se altera con el tiempo. “Los científicos han encontrado formas de ‘pulir’ el sistema biológico y restaurar la función celular”, describió el auditorio.

Apoyado en avances recientes de biotecnología, el investigador explicó: “Nuestros cuerpos son más parecidos a computadoras que pueden programarse, reprogramarse y reiniciarse para volver a ser jóvenes”, y comparó este proceso con restaurar un sistema informático para recuperar capacidades perdidas con el paso del tiempo.

El científico David Sinclair lidera
El científico David Sinclair lidera un laboratorio en la Universidad de Harvard donde estudia las causas del envejecimiento

¿75% rejuvenecimiento en 6 semanas?

Los experimentos del equipo de Sinclair se basan en los llamados “factores de Yamanaka”, genes capaces de devolver células adultas a un estado más joven y adaptable, similar al de las células madre.

La base de esta tecnología es un hallazgo que obtuvo el Premio Nobel hace más de una década: introducir un pequeño grupo de genes específicos en una célula puede hacer que vuelva a un estado similar al de una célula madre, como las presentes en las primeras etapas embrionarias, capaces de transformarse en distintos tipos celulares.

Estos genes, denominados factores de Yamanaka, suelen describirse como un mecanismo para restaurar las células a su configuración original, algo así como un “restablecimiento de fábrica” que elimina señales químicas asociadas al envejecimiento.

En 2020, Sinclair y su equipo publicaron en Nature un estudio sobre reprogramación epigenética que permitió restaurar la visión y el tejido nervioso en ratones con lesiones en el nervio óptico.

Los ensayos en animales de la terapia mostraron un rejuvenecimiento de hasta un 75% en solo seis semanas, lo que evidencia la viabilidad del proceso a nivel molecular, según anunciaron Sinclair y su equipo de investigadores.

El debate ético y científico
El debate ético y científico sobre el alcance real de la reversión del envejecimiento divide a la comunidad médica internacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este avance implica un cambio de paradigma en el abordaje de las enfermedades asociadas a la edad, según Sinclair, quien explicó que la terapia se orienta a tratar la raíz del deterioro múltiple que se observa en la vejez, al contrario de los enfoques actuales que atacan dolencias específicas, como el cáncer.

Indicó que erradicar el cáncer solo aumentaría la esperanza de vida en 2,5 años, mientras que revertir el envejecimiento permitiría mejoras mucho más amplias.

Añadió que podrían surgir en los próximos meses o años los primeros indicios de éxito en la inversión del envejecimiento, lo que acercaría la longevidad saludable a una posibilidad real.

El tratamiento de rejuvenecimiento en humanos

El proceso de rejuvenecimiento para
El proceso de rejuvenecimiento para pacientes con glaucoma emplea genes OSK para inducir células adultas a regresar a un estado similar al de las células madre embrionarias (Europa PRess)

El ensayo que está por comenzar será liderado por Life Biosciences, compañía cofundada por Sinclair, y se centrará en voluntarios con glaucoma.

Unos 12 pacientes recibirán, en uno de sus ojos, una inyección con un virus portador de tres genes de reprogramación conocidos como OSK.

La activación de estos genes se producirá exclusivamente durante la administración de bajas dosis del antibiótico doxiciclina, que actúa como controlador genético; este mecanismo será vigilado durante los dos primeros meses para observar efectos adversos y señales de recuperación visual.

La validación de la FDA representa un respaldo crucial para la organización del ensayo, aunque el método incluye pasos —como la activación genética mediante antibióticos y el uso de vectores virales— hasta la fecha solo probados en animales de laboratorio.

Así lo destacaron especialistas consultados por MIT Technology Review. Para Michael Ringel, director de operaciones de Life Biosciences, “será la primera vez en la historia de la humanidad, tras milenios de búsqueda, que probaremos algo que rejuvenece”.

El ensayo se limita inicialmente al ojo, considerado un entorno más controlado y seguro en caso de complicaciones. Aunque Life Biosciences contempla posibles futuras aplicaciones en otros órganos, el objetivo actual es evaluar la viabilidad y los límites terapéuticos en el tratamiento del glaucoma.

El eje central del trabajo
El eje central del trabajo de Sinclair radica en la reprogramación epigenética. Esta técnica procura restaurar el “reloj biológico” de las células, activando genes capaces de devolverles funciones propias de tejidos jóvenes (David Sinclair)

El debate ético en la comunidad científica

Más allá de los hallazgos de Sinclair y sus seguidores, la comunidad científica debate el alcance real de estos cambios como reversión genuina de la edad biológica y su posible traslado seguro a la especie humana.

El entusiasmo generado por la reprogramación epigenética va acompañado de advertencias sobre posibles efectos adversos. Muchos expertos señalan que una activación excesiva de los genes reprogramadores podría inducir la aparición de tumores, una complicación registrada durante reprogramaciones totales en modelos animales.

La seguridad de aplicar estas técnicas en humanos está aún por demostrarse. Los mecanismos de control para limitar la activación genética no han sido probados en personas y podrían causar respuestas inmunológicas inesperadas, advirtió Noah Davidsohn, excolaborador de Sinclair, en declaraciones a MIT Technology Review.

Otros expertos subrayaron la falta de consenso sobre la mejor combinación de factores y protocolos para lograr rejuvenecimiento sin efectos adversos.

Las intervenciones públicas de Sinclair también están envuelta en controversia. En el pasado impulsó otras moléculas antienvejecimiento, como las sirtuinas y el resveratrol, y que varios críticos cuestionan la magnitud y consistencia de sus resultados. Un artículo de The Wall Street Journal de 2024 minimizó el valor de su investigación y lo definió como gurú del antienvejecimiento” y señaló que algunas compañías lideradas por Sinclair no alcanzaron los objetivos prometidos, lo cual incrementa el debate sobre las auténticas posibilidades del rejuvenecimiento en la práctica clínica.

En 2023, una revisión crítica publicada en la revista Archives of Gerontology and Geriatrics por el doctor Charles Brenner, investigador del Departamento de Diabetes y Metabolismo del Cáncer en el Instituto de Investigación Beckman en la organización City of Hope de Estados Unidos, cuestionó las afirmaciones centrales del libro más exitoso de Sinclair, Lifespan: Por qué envejecemos y por qué no tenemos que hacerlo.

Brenner cuestionó la idea de que el envejecimiento sea una enfermedad tratable y puso en duda la eficacia de los genes sirtuinas y sus activadores, como el resveratrol, para extender la vida. Según el investigador, aunque el libro sostiene que el envejecimiento puede revertirse mediante intervenciones genéticas y farmacológicas, la evidencia científica disponible no respalda estas afirmaciones.

El especialista también advirtió que investigaciones independientes no han replicado los resultados positivos atribuidos a las sirtuinas ni a los supuestos activadores como el resveratrol, y subrayó que la reprogramación genética para rejuvenecimiento implica riesgos, como el desarrollo de tumores, y carece de pruebas suficientes en animales.

Temas Relacionados

David SinclairEnsayo Humano Rejuvenecimientolongevidadrejuvenecimientofactores de YamanakaER-100glaucomaúltimas noticiasUniversidad de Harvard

Últimas Noticias

Una variante genética poco común explica por qué algunas personas fuman menos que otras

Un estudio internacional, publicado en Nature Communications y destacado por el médico Eric Topol, identificó variantes raras en un gen que disminuyen la dependencia al tabaco. Podría abrir una perspectivas para terapias futuras contra la adicción

Una variante genética poco común

Cuál es el carbohidrato que favorece el control del peso y previene enfermedades crónicas, según expertos

Especialistas internacionales subrayan la necesidad de priorizar alternativas ricas en fibra y vitaminas para mantener una dieta equilibrada y proteger la salud cardiovascular a largo plazo

Cuál es el carbohidrato que

El secreto detrás de las vacunas que protegen durante toda la vida: cómo el cuerpo recuerda una inmunización

Un estudio reciente revela cómo ciertas células del sistema inmunitario activan un mecanismo especial que permite que la protección se mantenga durante años

El secreto detrás de las

Crecen los casos de cáncer en menores de 50 años: los 6 tumores que más preocupan a los expertos

Una investigación de Harvard analizó de qué manera la obesidad y los cambios ambientales contribuyen al incremento de diagnósticos oncológicos, además de otros factores

Crecen los casos de cáncer

Sofocos en verano: 12 formas naturales de aliviarlos sin recurrir a terapia hormonal

Un enfoque combinado entre hábitos saludables, control del ambiente y prácticas de relajación son alternativas para sentirse mejor. Cuáles son los alimentos aliados para prevenirlos

Sofocos en verano: 12 formas
DEPORTES
River Plate avanza con la

River Plate avanza con la contratación del Chacho Coudet: cómo está la negociación

Jugadores sin respuestas, un vestuario caliente y la última charla con el plantel: el detrás de escena de la salida de Gallardo de River

Con Real Madrid-Benfica como el duelo estelar, se definen los últimos clasificados en los playoffs de la Champions League: la agenda de partidos

“Minuto médico obligatorio”: en qué consiste la nueva regla que estudia la FIFA para agilizar el juego

Prohibieron el ingreso a las canchas a tres hinchas de Huracán por las agresiones a los jugadores de San Lorenzo

TELESHOW
El conmovedor mensaje de Mirtha

El conmovedor mensaje de Mirtha Legrand tras el festejo de su cumpleaños 99: “Me tomaron de sorpresa”

La hija de Andrea del Boca habló del posible romance de su madre con un participante de Gran Hermano: “Me gusta”

Así será la primera placa de nominados de Gran Hermano Generación Dorada: “Dentro de la casa ellos no lo van a saber”

El desgarrador relato de Jenny Mavinga, la congoleña que ingresó a Gran Hermano: “Fui secuestrada por mi tía”

Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son los nuevos participantes que ingresaron en el segundo día

INFOBAE AMÉRICA

El Museo del Louvre ya

El Museo del Louvre ya tiene nuevo director

El primer ministro australiano fue evacuado de su residencia tras una amenaza de bomba vinculada a China

Piña panameña abre ruta hacia Quebec tras programa exportador del TLC

JR, “el Banksy francés”, planea convertir un puente de París en una cueva enorme

Estados Unidos y Corea del Sur preparan nuevas maniobras militares en medio de las tensiones con la dictadur ade Kim Jong-un