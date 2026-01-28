Ciencia

La primera terapia para revertir el envejecimiento en humanos: un desafío científico y social que trasciende la frontera biomédica

El inicio de ensayos clínicos en reprogramación celular, aprobados por la FDA, marca un hito que confronta expectativas, riesgos y dilemas éticos en torno al envejecimiento y sus implicaciones para la sociedad contemporánea

La FDA aprueba los primeros
La FDA aprueba los primeros ensayos clínicos en humanos con tecnología de reprogramación celular para revertir el envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inicio de las primeras pruebas en humanos con tecnología de reprogramación celular para revertir el envejecimiento marca un punto de inflexión en la investigación biomédica global.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha autorizado a la start-up Life Biosciences, cofundada por el biólogo de Harvard David Sinclair, a evaluar en pacientes con glaucoma un tratamiento experimental conocido como ER-100.

Según informó la MIT Technology Review, este ensayo busca determinar si la introducción de genes de reprogramación en el ojo puede restaurar funciones celulares y tratar enfermedades asociadas a la edad, como la pérdida de visión.

Sinclair aseguró en la plataforma X que los ensayos clínicos comenzarán pronto y subrayó: “El envejecimiento tiene una explicación relativamente simple y, al parecer, es reversible. Los ensayos clínicos comienzan pronto”, declaración recogida por la MIT Technology Review.

Durante un intercambio con Elon Musk, quien en el Foro de Davos definió el envejecimiento como “un problema muy resoluble”, Sinclair confirmó que hacía referencia al tratamiento ER-100.

La estrategia experimental recurre a la introducción de los llamados factores de Yamanaka —genes de reprogramación— en el ojo de personas con glaucoma, una enfermedad caracterizada por la presión intraocular elevada y el daño progresivo al nervio óptico.

La reprogramación celular parcial, base
La reprogramación celular parcial, base de este experimento, pretende inducir el rejuvenecimiento sin provocar tumores ni eliminar la identidad original de las células (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera fase incluirá a una docena de voluntarios, quienes recibirán una inyección de un virus portador de tres genes reprogramadores en uno de sus ojos. El control genético se activará únicamente cuando la persona consuma dosis bajas de doxiciclina, durante dos meses bajo observación inicial.

El director de operaciones de Life Biosciences, Michael Ringel, calificó el inicio del ensayo clínico como “un acontecimiento inmenso para nosotros como sector (...) será la primera vez en la historia de la humanidad, tras milenios de búsqueda, que probaremos algo que rejuvenece”.

Esta tecnología ha despertado el interés de firmas de Silicon Valley como Altos Labs, New Limit y Retro Biosciences, que también invierten sumas millonarias en el desarrollo de terapias de rejuvenecimiento celular, según precisó la MIT Technology Review.

El fundamento biotecnológico del estudio parte del hallazgo premiado con el Nobel hace dos décadas: la introducción de determinados genes puede inducir que una célula especializada regrese a un estado de célula madre. Estos llamados factores de Yamanaka funcionan como un “restablecimiento de fábrica” para las células.

Sin embargo, la reprogramación total puede inducir la formación de tumores en animales de laboratorio, por lo que las investigaciones actuales se orientan hacia la “reprogramación parcial” o “transitoria”, limitada en el tiempo o en el número de genes utilizados, para evitar la pérdida de identidad celular y reducir el riesgo oncológico.

El tratamiento ER-100 busca restaurar
El tratamiento ER-100 busca restaurar funciones celulares y tratar enfermedades relacionadas con la edad, como la pérdida de visión causada por el glaucoma (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2020, Sinclair publicó en Nature que la reprogramación parcial restauró la visión en ratones con lesiones en el nervio óptico y permitió cierta regeneración de fibras nerviosas. La comunidad científica mantiene reservas sobre la magnitud y validez de estos resultados como reversión genuina del envejecimiento, reportó la MIT Technology Review.

El inversor Karl Pfleger, de Shift Bioscience, comparó la reprogramación con “la inteligencia artificial del mundo biológico” y confirmó que Life Biosciences busca nuevas rondas de financiación para avanzar en sus pruebas.

El debate sobre los alcances de la longevidad y la reversión del envejecimiento se intensificó tras el diálogo entre Elon Musk y Larry Fink.

Musk señaló: “Nunca he visto a alguien con un brazo izquierdo viejo y un brazo derecho joven (...) debe haber algún reloj sincronizador en los 35 billones de células del cuerpo humano”.

Musk consideró probable que se logren “formas de extender la vida e incluso revertir el envejecimiento”, aunque también advirtió sobre los riesgos sociales de una vida indefinidamente prolongada.

La popularidad de Sinclair y sus propuestas antienvejecimiento ha sido objeto de controversias. En ocasiones anteriores, Sinclair promovió las virtudes de las sirtuinas y el resveratrol, presente en el vino tinto, aunque algunos críticos han cuestionado la solidez de sus resultados. Un reportaje de The Wall Street Journal en 2024 lo describió como “gurú del antienvejecimiento” y planteó dudas sobre los logros concretos de sus compañías.

