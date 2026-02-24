Ciencia

Científicos detectaron microplásticos en tumores de la próstata y alertaron sobre los factores de riesgo

La investigación identificó estas partículas en niveles superiores a los del tejido sano. Los detalles

El estudio de la Universidad
El estudio de la Universidad de Nueva York detecta microplásticos en tumores de próstata en niveles superiores al tejido sano circundante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Nueva York ha detectado la presencia de microplásticos en tumores de próstata en cantidades significativamente superiores a las halladas en el tejido sano circundante.

Este hallazgo refuerza la preocupación creciente sobre la presencia ubicua de partículas plásticas en el organismo, advirtieron sus autores durante el Simposio sobre Cánceres Genitourinarios de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, realizado el 26 de febrero.

El análisis de las muestras permitió cuantificar que el tejido canceroso presentó en promedio 2,5 veces la cantidad de microplásticos respecto a las áreas benignas. Específicamente, los investigadores determinaron la existencia de cerca de 40 microgramos de plástico por gramo de tejido tumoral, comparado con 16 microgramos en el tejido prostático sano.

El análisis encontró que el
El análisis encontró que el tejido canceroso presentaba 2,5 veces más microplásticos que las áreas prostáticas benignas, según los investigadores (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación se basó en muestras de 10 pacientes con cáncer de próstata, de las cuales el 90% del tejido tumoral mostró partículas de plástico, mientras que el 70% del tejido benigno también evidenció presencia de estos compuestos..Este hallazgo amplía las pruebas respecto a la acumulación y posible impacto biológico de los microplásticos, fragmentos diminutos que surgen tras la degradación de envases, cosméticos y múltiples productos de consumo, ya sea por uso normal, calentamiento o tratamientos químicos. Según el equipo de la Universidad de Nueva York, la evidencia previa había identificado microplásticos en diversos órganos humanos, fluidos corporales e incluso la placenta, aunque sus consecuencias para la salud no estaban claras.

Metodología estricta para evitar la contaminación

El estudio, dirigido por la Dra. Stacy Loeb, profesora en los Departamentos de Urología y Salud Poblacional de la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, diseñó su protocolo para impedir la contaminación cruzada con plásticos de uso habitual en laboratorios. Para ello, el equipo reemplazó herramientas plásticas por alternativas en aluminio, algodón y otros materiales inertes, y procesó todas las muestras en salas blancas, espacios controlados específicamente para análisis de microplásticos.

Durante la investigación, los pacientes analizados se sometieron a la extirpación completa de la próstata. El equipo examinó visualmente los tejidos tumorales y benignos y luego empleó instrumentos especializados para identificar la concentración, composición química y estructura de los microplásticos presentes. El análisis se centró en una docena de tipos moleculares plásticos frecuentes en la vida diaria.

La investigación reveló la presencia
La investigación reveló la presencia de cerca de 40 microgramos de microplásticos por gramo de tejido tumoral y 16 microgramos en el tejido sano (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Stacy Loeb sostuvo que este trabajo “proporciona evidencia importante de que la exposición a microplásticos puede ser un factor de riesgo para el cáncer de próstata”. De acuerdo con Loeb, previos estudios epidemiológicos ya habían sugerido relaciones entre los microplásticos y condiciones como enfermedades cardíacas y demencia, pero hasta ahora no existía evidencia directa que los conectara con el cáncer de próstata, el tipo de cáncer más diagnosticado entre los hombres en Estados Unidos, según la Sociedad Americana del Cáncer.

El Dr. Vittorio Albergamo, profesor adjunto del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina Grossman y uno de los autores principales, destacó que el hallazgo aporta “otro posible problema de salud que plantea el plástico”. Albergamo insistió en la urgencia de implementar medidas regulatorias más estrictas orientadas a disminuir la exposición humana a microplásticos, ya que estas partículas están “presentes en todo el medio ambiente”.

El equipo ya prepara próximas investigaciones para analizar cómo los microplásticos podrían contribuir a la formación de tumores. Una hipótesis señalada por Albergamo es que estos fragmentos desencadenen una respuesta inmune hiperactiva que provoque inflamación prolongada en el tejido prostático, generando daños celulares y cambios genéticos asociados con el desarrollo del cáncer. El especialista aclaró que se requiere una muestra de pacientes más amplia para confirmar y profundizar en estos resultados iniciales.

Exposición a microplásticos: riesgos en aumento y vías de ingreso

El plástico de uso cotidiano se fragmenta en partículas diminutas capaces de ser ingeridas, inhaladas o absorbidas a través de la piel. Diversas investigaciones han detectado microplásticos en todos los órganos humanos evaluados en la placenta y otros fluidos biológicos. La acumulación de estas partículas plantea interrogantes sobre su impacto en enfermedades crónicas.

El 90% de las muestras
El 90% de las muestras de tumores de próstata mostró partículas plásticas, frente al 70% en los tejidos benignos analizados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que uno de cada ocho hombres en ese país recibirá diagnóstico de cáncer de próstata en algún momento de su vida. Si se confirma el vínculo entre exposición a microplásticos y la aparición de tumores prostáticos, el hallazgo podría significar un cambio en la comprensión de los factores ambientales implicados en la patología.

El estudio presentado por la Universidad de Nueva York constituye la primera evaluación sistemática de microplásticos en tejidos prostáticos cancerosos y sanos dentro de un contexto occidental, y marca un punto de partida para investigaciones más amplias que exploren tanto la prevalencia de estos compuestos en la población como sus mecanismos de acción biológica.

