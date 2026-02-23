Ciencia

El sueño profundo podría facilitar la persistencia de crisis epilépticas en pacientes refractarios, alerta un estudio

Investigadores de Mayo Clinic descubrieron que tras una crisis focal, el cerebro prolonga e intensifica el descanso. Cómo esta acción podría reforzar conexiones anómalas y aumentar el riesgo de nuevos episodios

Investigadores de Mayo Clinic descubren que el sueño profundo tras una crisis epiléptica puede consolidar conexiones cerebrales anómalas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La relación entre sueño y epilepsia es compleja y, en muchos casos, determinante para la evolución de la enfermedad. Dormir suele considerarse un proceso reparador, pero una investigación reciente de Mayo Clinic sugiere que, después de una crisis epiléptica, algunos mecanismos cerebrales propios del sueño profundo podrían reforzar los circuitos que originan nuevos episodios.

Según la International League Against Epilepsy (ILAE), la epilepsia es un trastorno neurológico en el que el cerebro presenta una predisposición persistente a generar crisis.

La organización explica que no se trata de eventos aislados, sino de una condición que puede influir en el funcionamiento cognitivo, emocional y social de quienes la padecen. El diagnóstico suele establecerse cuando las crisis se repiten o cuando existe una probabilidad elevada de que vuelvan a ocurrir.

El estudio revela que, tras una crisis epiléptica, el sueño no REM aumenta en potencia y duración, reforzando circuitos involucrados en la epilepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios en el sueño tras una crisis

El estudio de Mayo Clinic, publicado en la revista The Journal of Neuroscience, analizó registros cerebrales prolongados de 11 personas con epilepsia focal resistente a fármacos. Mediante dispositivos implantados, los investigadores pudieron observar la actividad eléctrica cerebral en el entorno cotidiano de los pacientes y comparar noches con crisis previas y noches sin episodios.

Los resultados mostraron que, tras una crisis, el cerebro prolongaba e intensificaba el sueño profundo o fase no REM. En esta etapa predominan las señales eléctricas lentas asociadas a la consolidación de la memoria. En los participantes, este tipo de actividad aumentaba en potencia y pendiente, especialmente en las zonas donde se originaban las crisis.

En paralelo, el sueño REM —vinculado con la regulación emocional y ciertos procesos cognitivos— se reducía. Es decir, las personas dormían más tiempo y pasaban más horas en sueño profundo, pero con menos espacio para fases consideradas esenciales para el equilibrio mental.

Disminuye el sueño REM en pacientes epilépticos tras un episodio, lo que puede alterar la regulación emocional y los procesos de memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo el cerebro puede reforzar las crisis epilépticas

El equipo de Mayo Clinic denominó a este fenómeno “consolidación relacionada con las crisis”. Se trata de un mecanismo donde las crisis epilépticas aprovechan el aprendizaje habitual del cerebro para fortalecer las conexiones responsables de los episodios.

El cerebro aprende repitiendo. Cuando una persona estudia o vive una experiencia importante, el sueño ayuda a fijar ese recuerdo y a fortalecer las conexiones neuronales asociadas. En la epilepsia podría ocurrir algo similar, aunque con un efecto no deseado.

Tras una crisis, el sueño profundo parecería contribuir a “guardar” el recorrido eléctrico anómalo que produjo el episodio. De este modo, las redes neuronales involucradas podrían volverse más estables y facilitar la repetición de futuras crisis.

El fenómeno de 'consolidación relacionada con las crisis' describe cómo el cerebro usa el sueño para fortalecer rutas eléctricas patológicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Puede imaginarse como si el cerebro reforzara ese circuito durante el descanso nocturno. El mecanismo que habitualmente consolida recuerdos útiles estaría, en este caso, fortaleciendo una actividad cerebral desorganizada.

La doctora Vaclav Kremen, autora principal del estudio, explicó que este hallazgo desafía la visión tradicional de las crisis como eventos aislados. En cambio, sugiere que cada episodio puede modificar la actividad cerebral y contribuir a la progresión de la enfermedad.

Impacto en la vida cotidiana

Las implicancias van más allá de la frecuencia de crisis. El patrón detectado también se relacionó con dificultades cognitivas, cambios en el estado de ánimo y alteraciones del sueño, síntomas habituales en personas con epilepsia.

La investigación sugiere que el cerebro no solo sufre las crisis, sino que también reorganiza su funcionamiento tras ellas. Este proceso puede explicar por qué algunos pacientes experimentan empeoramiento progresivo, incluso cuando las crisis parecen controladas en determinados periodos.

El estudio identifica una ventana clave de intervención durante las horas posteriores a una crisis epiléptica para impedir la consolidación de circuitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender este mecanismo resulta relevante para la calidad de vida, ya que la epilepsia no afecta únicamente la actividad eléctrica cerebral, sino también el descanso, la memoria y el bienestar emocional.

Uno de los aportes más significativos del estudio es la identificación de una posible ventana de intervención en las horas posteriores a una crisis. Durante ese periodo, intervenir sobre el sueño o la actividad neuronal podría impedir que se consoliden circuitos patológicos.

En este contexto, la neuromodulación personalizada y la estimulación cerebral adaptativa aparecen como estrategias prometedoras. Estas tecnologías permiten detectar patrones eléctricos anómalos en tiempo real y aplicar estímulos para interrumpirlos antes de que se refuercen.

El enfoque forma parte de una línea de investigación orientada a tratamientos individualizados, capaces de adaptarse a las características específicas de cada paciente.

Futuras líneas de investigación

Las crisis epilépticas pueden originar dificultades cognitivas y emocionales persistentes, además de cambios en los patrones normales de sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque los resultados son preliminares, aportan una nueva mirada sobre el vínculo entre sueño y epilepsia. Mayo Clinic continúa desarrollando estudios para comprender mejor cómo influyen las distintas fases del sueño en la evolución de la enfermedad y cómo podrían modificarse terapéuticamente.

Los próximos pasos apuntan a sistemas capaces de identificar patrones personales de sueño y crisis, con el objetivo de intervenir de forma selectiva. Si estas estrategias demuestran ser seguras y eficaces, podrían abrir una vía para debilitar las conexiones que perpetúan la epilepsia y reducir su impacto a largo plazo.

En definitiva, el estudio refuerza la idea de que el sueño no siempre actúa como un proceso puramente reparador. En determinados contextos, como el periodo posterior a una crisis epiléptica, puede convertirse en un escenario donde el cerebro reorganiza sus redes de manera que favorece la repetición del episodio. Comprender este proceso abre nuevas oportunidades para intervenir en el momento justo y avanzar hacia tratamientos más precisos y preventivos.

