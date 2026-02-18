Cómo funciona la innovadora calculadora que podría anticipar el riesgo cardíaco hasta 30 años

TIME destaca que muchas personas desconocen los factores que aumentan el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más del 99% de quienes sufren un infarto, un accidente cerebrovascular o insuficiencia cardíaca presentaban al menos un factor de riesgo antes del evento, aunque muchos lo desconocían.

Por este motivo, el lanzamiento de una nueva calculadora digital capaz de predecir el riesgo de enfermedades cardiovasculares hasta 30 años antes representa un avance en la prevención, de acuerdo con TIME. Esta herramienta, que ya está disponible, busca que las personas tomen conciencia de su salud cardíaca mucho antes de la aparición de los síntomas y puedan actuar para reducir el riesgo.

Especialistas citados por TIME sostienen que comprender y transmitir el riesgo resulta especialmente difícil para adultos jóvenes que se perciben saludables. El doctor Matthew Tomey, cardiólogo del Hospital Mount Sinai Fuster Heart Hospital, señaló que la enfermedad cardiovascular es consecuencia de las elecciones cotidianas.

Subrayó el reto de explicar estos riesgos, en particular entre jóvenes sin síntomas. La falta de conciencia sobre los factores que afectan la salud del corazón mantiene a las enfermedades cardiovasculares como la principal causa de muerte en varios países desde hace décadas.

El desafío de predecir el riesgo cardíaco

La mayoría de personas con infarto previamente sufría de hipertensión, colesterol alto, sobrepeso o diabetes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante mucho tiempo, la detección tardía de los factores que incrementan el riesgo de infartos o insuficiencia cardíaca ha sido el mayor obstáculo para la prevención. La gran mayoría de quienes presentan un evento cardíaco ya tenía hipertensión, colesterol elevado, sobrepeso o diabetes antes del incidente, pero la percepción de vulnerabilidad suele ser baja, sobre todo en menores de 40 años.

Tomey explicó a TIME que conocer el propio riesgo y su relación con las decisiones diarias puede colaborar en mejorar los hábitos de salud. Sin embargo, visualizar dichos riesgos es complejo y ha limitado la prevención a gran escala.

El nuevo método propone un enfoque de prevención a más largo plazo, permitiendo que profesionales y pacientes identifiquen señales de advertencia mucho antes que con las herramientas tradicionales.

Según Tomey, muchos factores de riesgo actúan de manera silenciosa, lo que dificulta que la población perciba la necesidad de intervenir. “Una persona puede tener presión arterial alta sin notar molestias hasta que el cuadro es grave”, explicó. Para algunos, conocer el porcentaje de riesgo es el incentivo para proteger el corazón.

La nueva calculadora PREVENT: innovación y alcance

Buscando responder a esta necesidad, un equipo dirigido por la doctora Sadiya Khan presentó en 2025 una calculadora gratuita de riesgo cardiovascular basada en las ecuaciones PREVENT de la Asociación Estadounidense del Corazón.

La innovación está dirigida especialmente a personas de entre 30 y 59 años que buscan prevenir enfermedades cardiovasculares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado en el Journal of the American College of Cardiology y reseñado por TIME, ofrece un cálculo personalizado del riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas en los próximos 30 años, enfocado especialmente en personas de entre 30 y 59 años.

A diferencia de modelos anteriores, que solo estimaban el riesgo a 10 años —en general para mayores de 40—, la herramienta PREVENT amplía la evaluación a adultos jóvenes y predice, además de infartos, la insuficiencia cardíaca y los accidentes cerebrovasculares.

La doctora Khan recomendó a TIME usar la calculadora al menos una vez por año para iniciar acciones preventivas desde etapas tempranas. “Este modelo pretende abrir la conversación sobre prevención antes de que surjan problemas; cada vez más jóvenes padecen obesidad, diabetes o hipertensión”, afirmó.

El procedimiento es sencillo si se cuenta con los datos básicos de salud. El usuario debe ingresar sexo, edad, índice de masa corporal, presión arterial, colesterol, antecedentes de tabaquismo y diabetes. En función de estos datos, el sistema entrega un porcentaje de riesgo a 10 y 30 años para desarrollar enfermedad cardíaca. Su accesibilidad y el rango etario extendido buscan que la evaluación del riesgo deje de ser un proceso tardío y reservado solo para mayores.

Los límites de las herramientas de predicción

Especialistas advierten que las herramientas existentes no consideran antecedentes genéticos al calcular el riesgo cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el avance que representa la calculadora es considerable, expertos advierten que ningún modelo logra integrar todas las variables importantes. Tomey explicó en TIME que “ninguna herramienta incorpora todos los factores”, ya que las PREVENT seleccionan solo ciertos parámetros clave. El cálculo no suma elementos como los antecedentes genéticos, la presencia de calcio en las arterias coronarias, los niveles de proteínas inflamatorias o información sobre estilo de vida, como actividad física y calidad del sueño.

Estos resultados, según el cardiólogo, deben interpretarse como orientativos y no como un diagnóstico definitivo o garantía de protección. “No podemos confiar plenamente en una puntuación aislada”, advirtió Tomey.

Otros factores, como el grado de compromiso de quienes reciben el resultado, también influyen. Algunos toman conciencia y modifican sus hábitos, mientras que otros pueden subestimar o malinterpretar los datos. Para el especialista, las puntuaciones “solo tienen valor si llevan a decisiones saludables”.

TIME aclara que la calculadora no sustituye la atención médica personalizada, sino que la complementa. Su uso debe considerarse un primer paso para promover cambios de conducta, pero nunca reemplazo del asesoramiento profesional.

Recomendaciones y acciones preventivas

La identificación temprana del riesgo cardiovascular permite adoptar medidas preventivas más efectivas desde la juventud (Imagen Ilustrativa Infobae)

El verdadero valor de identificar el riesgo cardiovascular está en las medidas que se adopten tras conocerlo. Para el doctor Nishant Shah, cardiólogo preventivo en el Centro Médico de la Universidad de Duke y entrevistado por TIME, resulta esencial iniciar el diálogo sobre prevención lo más temprano posible, incluso desde los 18 años si existen antecedentes familiares.

Una vez conocido el resultado, el especialista propone pautas concretas: realizar ejercicio físico regular, mantener una dieta equilibrada, controlar la presión arterial y el colesterol, dormir lo suficiente y, si corresponde, comenzar medicación como estatinas.

Hay otras pruebas útiles en la práctica clínica, como la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma y los análisis avanzados de lípidos. El doctor Luke Laffin, cardiólogo preventivo de la Cleveland Clinic, destacó en TIME que calcular el calcio en las arterias coronarias con una tomografía es otra opción importante, sobre todo para quienes tienen antecedentes familiares. Ningún test es superior por sí solo, aclaró Laffin, sino que son complementarios y deben adaptarse al perfil de cada persona.

Para los especialistas, la consulta médica y la evaluación periódica son insustituibles. El cálculo del riesgo debe motivar el asesoramiento profesional y la elaboración conjunta de un plan preventivo integral, que combine tecnología y experiencia clínica para proteger la salud cardiovascular.

El desarrollo de herramientas como la calculadora PREVENT supone un progreso en la anticipación de problemas cardíacos. Sin embargo, hablar con un profesional de la salud y personalizar las estrategias preventivas siguen siendo piezas esenciales a la hora de reducir el riesgo futuro, tal como subraya TIME.