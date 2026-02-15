¿Por qué algunos científicos dicen que el tiempo es solo una ilusión?

Físicos y filósofos debaten si el tiempo existe o es una ilusión de la mente humana, cuestionando las bases de la física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante siglos, la percepción del tiempo ha sido una certeza incuestionable: cada segundo, minuto y hora parecen formar parte de un flujo inevitable que estructura la vida y la historia de la humanidad. Sin embargo, un grupo de físicos y filósofos sostiene una hipótesis radical: el tiempo podría ser solo una ilusión creada por la mente, sin existencia objetiva en el universo.

Esta propuesta, recogida por New Scientist, desafía los cimientos de la física moderna y plantea interrogantes fundamentales sobre la realidad. Si el tiempo no es una dimensión objetiva, las bases mismas de la causalidad y del cambio —pilares de la ciencia y la experiencia cotidiana— quedarían profundamente cuestionadas.

El debate científico y las nuevas teorías

La discusión sobre la naturaleza del tiempo ha ganado relevancia en comunidades científicas de Europa y Estados Unidos, donde físicos, matemáticos y filósofos exploran nuevos modelos para comprender la estructura fundamental del universo.

Según el medio británico, crece el interés por demostrar experimentalmente si el tiempo es una propiedad fundamental del universo o una percepción derivada de procesos físicos más profundos.

Entre los principales impulsores de esta idea se encuentra Carlo Rovelli, físico teórico italiano de la Universidad de Aix-Marsella, quien sostiene que, según la física cuántica y la relatividad, “el tiempo no aparece como una variable fundamental en las ecuaciones más elementales”, lo que sugiere que podría emerger de otros procesos.

Rovelli es también uno de los mayores exponentes de la gravedad cuántica de bucles, una teoría que describe el espacio y el tiempo como entidades discretas, no continuas.

La relatividad general de Einstein diluyó la idea de un tiempo universal, al introducir la dependencia del tiempo respecto de la gravedad y la velocidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta perspectiva desafía la visión tradicional de un tiempo lineal y universal, ya que la relatividad general de Albert Einstein introdujo la noción de que el tiempo puede fluir de manera diferente según la velocidad y la gravedad que afectan a cada observador, diluyendo su universalidad. Esta relatividad abrió la puerta a la idea de que el tiempo, más que absoluto, podría ser una experiencia individual vinculada al estado físico de cada sistema.

Implicancias filosóficas y experimentos en marcha

Aceptar que el tiempo es una ilusión supondría una transformación radical, no solo en la física, sino también en la comprensión de la conciencia. Si no existe fuera de la mente, sería necesario replantear la experiencia cotidiana de pasado, presente y futuro, así como los relatos y las memorias que construyen la identidad humana.

El físico Julian Barbour, autor de The End of Time, sostiene que “lo que experimentamos como el paso del tiempo podría ser simplemente una secuencia de configuraciones estáticas del universo”; en este enfoque, la realidad se compondría de una colección de “instantes” congelados, sin necesidad de un flujo temporal real.

En ese sentido, Barbour propone que la percepción del cambio solo surge porque la mente organiza estos estados en una narrativa coherente.

La hipótesis de la irrealidad del tiempo va más allá de la especulación filosófica: científicos buscan ponerla a prueba en laboratorios de física cuántica, intentando detectar si los sistemas físicos evolucionan sin depender de la variable tiempo, mediante fenómenos como el entrelazamiento cuántico y el comportamiento de partículas subatómicas.

El desafío experimental es mayúsculo, ya que implica diseñar experimentos que puedan distinguir entre una evolución temporal real y una aparente.

El debate sobre la naturaleza del tiempo podría revolucionar la física y la tecnología, abriendo nuevas vías para comprender la mente y el universo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La física Sabine Hossenfelder, citada por New Scientist, indica que “si el tiempo no es real, ciertos experimentos cuánticos deberían mostrar resultados que no pueden explicarse por modelos que lo consideran fundamental”.

El avance de la computación cuántica y la precisión de las mediciones en física de partículas podrían aportar evidencias en los próximos años.

El futuro del debate: ciencia, filosofía y tecnología

El debate sobre la naturaleza del tiempo divide a la comunidad científica internacional. Mientras algunos consideran que la propuesta desafía el sentido común y las bases de la experiencia humana, otros ven en ella una vía para abordar paradojas aún no resueltas en la física moderna, como la incompatibilidad entre la mecánica cuántica y la relatividad general.

New Scientist recoge testimonios de investigadores que advierten sobre la falta de evidencia empírica sólida, aunque reconocen la audacia del planteo. “La mayoría de los físicos sigue creyendo que el tiempo, aunque extraño, es una característica real del universo, pero el debate está lejos de cerrarse”, sostiene el artículo.

La frontera entre filosofía y ciencia se difumina, y la pregunta sobre si el tiempo es una construcción mental o una propiedad objetiva del cosmos trasciende disciplinas. En palabras de Carlo Rovelli, “comprender el tiempo podría requerir una revolución conceptual tan grande como la que trajo la física cuántica”.

Algunos expertos, subrayan que la investigación sobre el tiempo podría conducir a avances imprevisibles en tecnología y en la comprensión de la mente humana, abriendo además interrogantes sobre el libre albedrío, la percepción y el desarrollo de nuevas teorías físicas que modifiquen la manera en la que se entiende el universo.