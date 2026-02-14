Ciencia

El estudio británico que rompe mitos sobre adolescentes y redes sociales: ¿realmente afectan la salud mental?

Investigaciones de la Universidad de Edimburgo cuestionan la relación directa entre conexión digital y bienestar emocional en jóvenes, e invitan a revisar los enfoques actuales sobre el impacto de las pantallas

Un estudio de la Universidad de Edimburgo niega que el uso frecuente de redes sociales prediga problemas de salud mental en adolescentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tiempo que los adolescentes dedican a las redes sociales no predice problemas de salud mental, según un estudio de la Universidad de Edimburgo. La investigación, que examinó a más de 3.000 jóvenes británicos entre los 11 y 17 años, analizó si la frecuencia y la duración del uso digital influyen realmente en el bienestar emocional durante la adolescencia.

Hallazgos principales sobre el vínculo entre uso digital y salud mental

El análisis de los datos demuestra que el uso bajo o medio de redes sociales a los 11 y 14 años no está significativamente asociado con síntomas de depresión, ansiedad ni autolesiones al llegar a los diecisiete. Esta conclusión contradice el extendido discurso mediático y social que sostiene que la mera cantidad de tiempo conectados incrementa el riesgo de malestar psicológico en la adolescencia.

El estudio subraya que no existe una relación directa entre la frecuencia digital y la aparición posterior de trastornos emocionales, lo que invita a repensar las estrategias de prevención y la orientación de políticas públicas sobre consumo tecnológico juvenil.

El informe revela que solo el uso de más de dos horas diarias de redes a los 14 años aumenta modestamente los intentos de suicidio (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores identificaron una excepción relevante: un aumento modesto del 3% en los intentos de suicidio entre quienes utilizaban redes sociales durante dos horas diarias o más a los catorce años.

Aunque este efecto es considerado pequeño desde el punto de vista estadístico, los autores advierten que su gravedad potencial no debe minimizarse, ya que cualquier subida en los intentos de suicidio justifica atención especial por parte de familias, profesionales de la salud y responsables educativos.

Metodología del estudio y variables consideradas

Para garantizar la solidez de los resultados, el equipo investigador utilizó información procedente del Millennium Cohort Study del Reino Unido, una base de datos longitudinal que permitió realizar un seguimiento detallado a lo largo de varios años.

Los análisis se ajustaron considerando antecedentes previos de salud mental, así como la calidad de las relaciones familiares y de amistad de los participantes. Esta perspectiva permitió diferenciar entre correlaciones aparentes y verdaderas asociaciones de causalidad, evitando reducir el fenómeno a una simple relación entre horas de pantalla y bienestar emocional.

Los datos del Millennium Cohort Study desmienten la creencia popular sobre la relación entre horas en redes sociales y depresión juvenil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante de la metodología fue la comparación entre registros reales y escenarios hipotéticos, lo que permitió refinar la interpretación de los resultados y descartar explicaciones simplistas sobre el impacto de las redes sociales.

Así, el equipo investigador pudo identificar la existencia de factores subyacentes que median la relación entre el uso digital y la salud mental, y que suelen pasar desapercibidos en análisis menos exhaustivos.

Importancia de explorar nuevas variables

El estudio resalta la necesidad de ir más allá del conteo de horas para comprender el verdadero impacto del entorno digital en la juventud. Los especialistas recomiendan que futuras investigaciones aborden variables como el tipo de plataformas empleadas, las modalidades de interacción online y la aparición de conductas problemáticas específicas, como el ciberacoso o la exposición a contenidos nocivos.

Además, se propone analizar cómo influyen las características individuales de los adolescentes, incluyendo la autoestima, el apoyo social y las estrategias de afrontamiento, en la forma en que experimentan su vida digital.

El equipo científico recomienda investigar variables como el tipo de plataforma, la interacción online y el ciberacoso para comprender mejor los riesgos (REUTERS/Hollie Adams/Illustration//File Photo)

El informe subraya que la influencia de las redes sociales no es uniforme para todos los jóvenes, sino que depende de múltiples factores contextuales y personales. Por ejemplo, la naturaleza de los vínculos sociales creados o reforzados en línea, la calidad de las interacciones y el tipo de contenido consumido pueden tener efectos muy distintos en cada caso.

Por ello, la investigación aboga por un enfoque más sofisticado y multidimensional que permita identificar tanto los riesgos como los beneficios potenciales del uso de plataformas digitales en la adolescencia.

Participación adolescente y limitaciones del estudio

Desde el inicio, el proyecto contó con la participación activa de un grupo asesor de adolescentes. Estos jóvenes colaboraron en la formulación de las preguntas de investigación, en la interpretación de los datos y en la identificación de las principales limitaciones del trabajo.

Su intervención permitió añadir la perspectiva de los propios protagonistas de la vida digital, enriquecer el análisis y señalar vacíos de información relevantes para el diseño de futuros estudios. Entre las limitaciones detectadas, figura la carencia de datos sobre la calidad de las interacciones virtuales, los temas de conversación o la naturaleza del contenido al que se exponen los usuarios.

La participación de adolescentes en el diseño del estudio de la Universidad de Edimburgo permitió identificar vacíos sobre la calidad de las interacciones virtuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores reconocen que la investigación se centró exclusivamente en la duración y la frecuencia del uso de redes sociales, sin incorporar variables sociales o emocionales de fondo que probablemente condicionan la relación entre el uso digital y la salud mental adolescente.

La Universidad de Edimburgo ya trabaja en nuevas líneas de investigación orientadas a explorar en profundidad estos factores, con el objetivo de comprender mejor su incidencia en el bienestar psicológico de los jóvenes y de proporcionar herramientas útiles para la prevención y la intervención precoz.

Desafíos para la investigación futura

En suma, el estudio advierte que examinar únicamente el tiempo de conexión resulta insuficiente para explicar el impacto real de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes.

La relación es mucho más compleja y requiere enfoques analíticos integrales que consideren tanto las experiencias individuales como los contextos sociales y familiares.

La influencia de las redes sociales en la salud mental adolescente no es uniforme, depende de la naturaleza de los vínculos y el contenido consumido (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reto para la investigación internacional será identificar con mayor claridad qué aspectos del entorno digital pueden ser protectores y cuáles incrementan los riesgos, con el fin de orientar políticas públicas y estrategias educativas más eficaces y ajustadas a la realidad de la vida adolescente en la era digital.

