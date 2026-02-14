Cuáles son las claves para reconocer el lenguaje no verbal

El lenguaje corporal transmite emociones y motivaciones auténticas, superando con frecuencia a las palabras en precisión y sinceridad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comunicación humana abarca mucho más que las palabras. El lenguaje corporal, formado por gestos, posturas y miradas, puede mostrar dudas, emociones o motivaciones opuestas al discurso verbal.

Reader’s Digest relata un ejemplo en que los gestos de una entrevistada, como los brazos cruzados y una sonrisa tensa, anticiparon una historia distinta a la que ella relataba.

Tiempo después, los hechos demostraron que las señales no verbales eran más honestas que sus palabras. Según los especialistas consultados por el medio citado, estas señales son clave.

La experta en comunicación no verbal Carol Kinsey Goman explica que “las imágenes se procesan instantáneamente y dejan una impresión más duradera”.

El cerebro interpreta señales visuales antes que palabras, influido por la evolución, lo que marca la primera impresión en cualquier interacción.

El cerebro interpreta señales visuales antes que palabras, influido por la evolución (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio de la Universidad de Glasgow confirma que el cerebro necesita únicamente 200 milisegundos para captar el estado emocional a partir de las expresiones faciales. Así, cuando alguien dice “estoy bien”, ya se han percibido decenas de datos no verbales.

El investigador Jeff Temple, de UTHealth Houston, señala que en las sesiones terapéuticas la comunicación no verbal es reveladora: “Un paciente puede decir que está bien, pero si cruza los brazos y baja la cabeza, probablemente no esté bien”.

Para los expertos, el lenguaje corporal implica múltiples dimensiones. Kinsey Goman lo refiere como una comunicación que trasciende las palabras, articulando tiempo, espacio, apariencia, postura, gestos, contacto físico, expresiones faciales, mirada y tono de voz.

Los expertos advierten sobre la importancia de considerar el contexto y las diferencias culturales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Insisten en que para interpretar bien estas señales, hay que atender a conjuntos de factores y no a gestos aislados. Las expresiones faciales, especialmente la mirada, representan el reflejo más inmediato de las emociones. Los ojos son difíciles de controlar y revelan sentimientos reales.

Vince Callahan, director del Florida Institute for Neural Discovery, indica que el contacto visual puede comunicar calidez o dominio, según la intensidad y el contexto. Asimismo, evadir la mirada no siempre transmite mentira: puede deberse a timidez o costumbres culturales.

Por su parte, una dilatación de pupilas suele reflejar interés o atracción, y el parpadeo acelerado puede señalar estrés o ansiedad, según Kinsey Goman.

También comenta que bloquear la mirada, cerrar los ojos o frotárselos responde a mecanismos inconscientes para evitar situaciones incómodas.

Las expresiones faciales, especialmente la mirada, proporcionan información inmediata y difícil de disimular sobre emociones verdaderas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La boca también revela mucho. Una sonrisa genuina involucra los músculos faciales, ilumina la mirada y produce arrugas suaves junto a los ojos.

Las sonrisas forzadas, habituales en entornos profesionales, apenas mueven la zona de la boca. Y los labios apretados alertan sobre enojo, frustración o la necesidad de guardar información.

Además, gestos como morderse o lamerse los labios, combinados con contacto visual prolongado, pueden sugerir atracción. Sin embargo, la mayoría de las veces indican nerviosismo, duda o incomodidad.

Los movimientos de cabeza y de cejas son igualmente importantes. Inclinar la cabeza muestra interés y escucha activa; retirarla indica necesidad de distanciamiento.

También, alzar las cejas y ladear la cabeza transmite apertura o busca confirmar comprensión. Asentir lentamente sugiere atención, mientras que un movimiento rápido de cabeza refleja impaciencia.

Gestos con brazos, manos y posturas corporales reflejan apertura, incomodidad, transparencia o estrés (Imagen Ilustrativa Infobae)

Brazos y manos comunican intenciones. Cruzar los brazos puede denotar desacuerdo o incomodidad, aunque a veces es solo una postura habitual. Callahan advierte que normalmente se interpreta como cierre a la conversación.

Por ejemplo, las manos abiertas sobre la mesa y con las palmas a la vista transmiten transparencia y apertura al diálogo.

Los gestos de inquietud, como golpeteo con los dedos o movimientos nerviosos de brazos y piernas, pueden señalar dificultades para concentrarse o una manera de aplacar el estrés.

En el caso de tocarse el rostro—barba, nariz o mejilla—es, según investigaciones citadas por Reader’s Digest, un gesto asociado a la gestión emocional o el estrés.

El contacto físico directo, como tocar el brazo o el hombro de otra persona, suele denotar atención o preocupación, aunque sin otros indicios es arriesgado asociarlo solo a la atracción sentimental.

La postura corporal y la distancia personal también completan el mensaje. Una postura abierta y enfrentada transmite interés y seguridad; lo contrario—hombros encorvados y pecho hundido—puede indicar inseguridad o deseo de aislamiento.

Una joven muestra una expresión de tristeza y aislamiento mientras un grupo de amigos conversa animadamente al fondo, una marcado ejemplo de lenguaje no verbal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros detalles, como el movimiento de la nuez de Adán o cambios súbitos en la respiración, reflejan ansiedad o desacuerdo interno.

La paralingüística, es decir, los aspectos del habla distintos a las palabras, también aporta información. Cambios en el tono, la velocidad o la profundidad de la voz revelan emociones: un tono elevado suele asociarse con vulnerabilidad, mientras una voz grave y pausada transmite seguridad.

Reader’s Digest destaca la advertencia de los especialistas: “Interpretar señales aisladas puede conducir a errores”.

Temple recomienda priorizar la comunicación abierta y tener en cuenta el contexto, la relación con la otra persona y las diferencias culturales antes de sacar conclusiones.

Cuando el discurso verbal y el cuerpo no coinciden, la experiencia indica que las señales no verbales reflejan mejor las emociones auténticas, ya que su control consciente es más difícil y su sinceridad, más fiable.