La Noche de los Testeos: dónde se harán las pruebas de VIH para detectar y prevenir

La Noche de los Testeos promueve la detección temprana del VIH en diversas ciudades argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina se detecta en etapas avanzadas, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la detección temprana.

El relevamiento más reciente del Ministerio de Salud indica que el 49% de los casos notificados anualmente corresponde a diagnósticos realizados cuando la infección ya se encuentra avanzada.

Para revertir esta tendencia, AHF Argentina organiza la novena edición de La Noche de los Testeos, una campaña nacional que facilita el acceso a pruebas gratuitas, rápidas y confidenciales en distintas ciudades del país.

El país registra alrededor de 6.900 nuevas infecciones por VIH al año y se calcula que el 13% de las personas que viven con VIH desconoce su diagnóstico, lo que retrasa el inicio del tratamiento y favorece el avance de la infección.

Las actividades de la campaña

El 13 % de las personas con VIH desconoce su diagnóstico, según datos del Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de los Testeos es coordinada por AHF Argentina y diversas organizaciones aliadas. El evento tendrá lugar hoy sábado, con actividades planificadas en centros comunitarios y espacios públicos de ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Alejandro Korn, Morón, Tandil, Libertador General San Martín, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes y Formosa.

Todas las actividades garantizan gratuidad y confidencialidad.

En Buenos Aires, los Centros Comunitarios de Salud Sexual abrirán en horarios especiales para la realización de testeos rápidos de VIH y sífilis.

En otras ciudades, se dispondrán puestos móviles y campañas de información en plazas y avenidas principales, en coordinación con ONGs y organizaciones locales.

El método de testeo empleado se destaca por su sencillez y rapidez: se requiere solo un pinchazo en el dedo y una gota de sangre para obtener el resultado en 20 minutos. No es necesario estar en ayunas ni realizar preparativos previos.

El 49 % de los diagnósticos de VIH en Argentina ocurre en etapas avanzadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las pruebas rápidas de VIH permiten una detección oportuna y facilitan el acceso a recursos de prevención, como la profilaxis previa a la exposición y la profilaxis posterior a la exposición, además de la entrega gratuita de preservativos y lubricantes.

Según MedlinePlus, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir glóbulos blancos encargados de la defensa ante infecciones, lo que deja a la persona vulnerable a enfermedades graves si no se actúa a tiempo. No todas las personas con VIH desarrollan sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), etapa más avanzada de la infección.

En fases iniciales, el VIH puede presentarse sin síntomas o con signos similares a los de una gripe, lo que dificulta su identificación sin un análisis específico. MedlinePlus subraya que la única forma segura de conocer el estado serológico es realizarse una prueba, tanto en el sistema de salud tradicional como en recursos comunitarios como los que propone la campaña. El diagnóstico precoz resulta fundamental para iniciar la terapia antirretroviral, reducir la carga viral a niveles indetectables y evitar la transmisión.

Voces y mensajes de la campaña

Las pruebas rápidas y gratuitas de VIH se realizan en espacios comunitarios durante la campaña nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, destacó el objetivo de la campaña: “La Noche de los Testeos busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país”.

Además, señaló los beneficios del tratamiento temprano: “Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral indetectable e intransmisible”.

La jornada promueve no solo la detección del VIH sino también el acceso a información sobre derechos sexuales y métodos de prevención. Se acompaña la entrega de preservativos y asesoramiento personalizado, con el fin de reducir el estigma y garantizar un enfoque integral de salud.

Tanto AHF Argentina como las organizaciones aliadas insisten en que el acompañamiento tras el diagnóstico resulta esencial para el bienestar de quienes participan.

El Ministerio de Salud y MedlinePlus coinciden en que actualmente no existe una cura para el VIH. Sin embargo, la terapia antirretroviral permite transformar la infección en una enfermedad crónica tratable.

Iniciar el tratamiento de manera temprana mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de complicaciones. Métodos preventivos como la profilaxis previa y posterior a la exposición, junto con la entrega de preservativos, constituyen pilares centrales de la respuesta sanitaria en el país.