Ciencia

La Noche de los Testeos: dónde se harán las pruebas de VIH para detectar y prevenir

La novena edición de la campaña nacional ofrece test rápidos en espacios comunitarios de todo el país. Alertan que el 49 % de los nuevos casos se detectan en etapas avanzadas

Guardar
La Noche de los Testeos
La Noche de los Testeos promueve la detección temprana del VIH en diversas ciudades argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en Argentina se detecta en etapas avanzadas, lo que evidencia la urgencia de fortalecer la detección temprana.

El relevamiento más reciente del Ministerio de Salud indica que el 49% de los casos notificados anualmente corresponde a diagnósticos realizados cuando la infección ya se encuentra avanzada.

Para revertir esta tendencia, AHF Argentina organiza la novena edición de La Noche de los Testeos, una campaña nacional que facilita el acceso a pruebas gratuitas, rápidas y confidenciales en distintas ciudades del país.

El país registra alrededor de 6.900 nuevas infecciones por VIH al año y se calcula que el 13% de las personas que viven con VIH desconoce su diagnóstico, lo que retrasa el inicio del tratamiento y favorece el avance de la infección.

Las actividades de la campaña

El 13 % de las
El 13 % de las personas con VIH desconoce su diagnóstico, según datos del Ministerio de Salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Noche de los Testeos es coordinada por AHF Argentina y diversas organizaciones aliadas. El evento tendrá lugar hoy sábado, con actividades planificadas en centros comunitarios y espacios públicos de ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Alejandro Korn, Morón, Tandil, Libertador General San Martín, Santiago del Estero, La Rioja, Corrientes y Formosa.

Todas las actividades garantizan gratuidad y confidencialidad.

En Buenos Aires, los Centros Comunitarios de Salud Sexual abrirán en horarios especiales para la realización de testeos rápidos de VIH y sífilis.

En otras ciudades, se dispondrán puestos móviles y campañas de información en plazas y avenidas principales, en coordinación con ONGs y organizaciones locales.

El método de testeo empleado se destaca por su sencillez y rapidez: se requiere solo un pinchazo en el dedo y una gota de sangre para obtener el resultado en 20 minutos. No es necesario estar en ayunas ni realizar preparativos previos.

El 49 % de los
El 49 % de los diagnósticos de VIH en Argentina ocurre en etapas avanzadas (Imagen ilustrativa Infobae)

Las pruebas rápidas de VIH permiten una detección oportuna y facilitan el acceso a recursos de prevención, como la profilaxis previa a la exposición y la profilaxis posterior a la exposición, además de la entrega gratuita de preservativos y lubricantes.

Según MedlinePlus, el VIH es el virus de la inmunodeficiencia humana. Daña el sistema inmunitario al destruir glóbulos blancos encargados de la defensa ante infecciones, lo que deja a la persona vulnerable a enfermedades graves si no se actúa a tiempo. No todas las personas con VIH desarrollan sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida), etapa más avanzada de la infección.

En fases iniciales, el VIH puede presentarse sin síntomas o con signos similares a los de una gripe, lo que dificulta su identificación sin un análisis específico. MedlinePlus subraya que la única forma segura de conocer el estado serológico es realizarse una prueba, tanto en el sistema de salud tradicional como en recursos comunitarios como los que propone la campaña. El diagnóstico precoz resulta fundamental para iniciar la terapia antirretroviral, reducir la carga viral a niveles indetectables y evitar la transmisión.

Voces y mensajes de la campaña

Las pruebas rápidas y gratuitas
Las pruebas rápidas y gratuitas de VIH se realizan en espacios comunitarios durante la campaña nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Natalia Haag, directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, destacó el objetivo de la campaña: “La Noche de los Testeos busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país”.

Además, señaló los beneficios del tratamiento temprano: “Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral indetectable e intransmisible”.

La jornada promueve no solo la detección del VIH sino también el acceso a información sobre derechos sexuales y métodos de prevención. Se acompaña la entrega de preservativos y asesoramiento personalizado, con el fin de reducir el estigma y garantizar un enfoque integral de salud.

Tanto AHF Argentina como las organizaciones aliadas insisten en que el acompañamiento tras el diagnóstico resulta esencial para el bienestar de quienes participan.

El Ministerio de Salud y MedlinePlus coinciden en que actualmente no existe una cura para el VIH. Sin embargo, la terapia antirretroviral permite transformar la infección en una enfermedad crónica tratable.

Iniciar el tratamiento de manera temprana mejora la calidad de vida y reduce el riesgo de complicaciones. Métodos preventivos como la profilaxis previa y posterior a la exposición, junto con la entrega de preservativos, constituyen pilares centrales de la respuesta sanitaria en el país.

Temas Relacionados

VIHDiagnóstico tempranoLa Noche de los TesteosAHF ArgentinaMinisterio de SaludBuenos AiresTerapia antirretroviral

Últimas Noticias

Cómo funcionan los bigotes de las ratas para orientarse en la oscuridad

Una investigación del Instituto Weizmann y universidades japonesas descubrió la manera en que estos roedores aíslan las señales generadas por sus bigotes para distinguir el tacto real del ambiente que los rodea

Cómo funcionan los bigotes de

Grasa beige: qué es y su relación con la hipertensión arterial

Científicos de la Universidad Rockefeller de los Estados Unidos hicieron experimentos con ratones con técnicas moleculares avanzadas y monitoreo continuo. Por qué los resultados podrían usarse en futuras terapias para prevenir o tratar la presión elevada

Grasa beige: qué es y

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez

Un estudio internacional de gran escala identificó que las personas mayores de 80 años con memoria comparable a la de adultos de mediana edad presentan una combinación genética distintiva

Los súper ancianos revelan una

El psicólogo Jonathan Haidt alerta sobre el impacto de las redes sociales en menores

La preocupación por el bienestar de niños y adolescentes ha crecido tras la publicación de «The Anxious Generation», donde se expone evidencia sobre riesgos de depresión, acoso y daño psicológico entre los usuarios jóvenes de plataformas digitales

El psicólogo Jonathan Haidt alerta

Un nuevo biomarcador cerebral podría transformar la detección temprana del Alzheimer

Un equipo científico consiguió observar señales eléctricas específicas en el cerebro que permiten prever el riesgo de desarrollar la enfermedad, lo que habilita intervenciones clínicas anticipadas y un monitoreo más preciso

Un nuevo biomarcador cerebral podría
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026: sedes, medallas y la gran atracción en la apertura

Otra salida de un juvenil reabre cuestionamientos en torno al representante Guastadisegno

Sebastián Báez cayó en la final del ATP de Auckland y se quedó con las ganas de coronar con un título su gran arranque de año

Andrea Collarini se repuso de un arranque difícil y avanzó a la final del AAT Challenger en Palermo

Independiente venció 2-0 a Montevideo Wanderers en la Serie Río de la Plata y cerró la pretemporada invicto

TELESHOW
Marcelo de Bellis y Marisol

Marcelo de Bellis y Marisol Grasso, vacaciones en familia y relax en Punta del Este

Vanina Escudero se reencuentra con su pasado en Mar del Plata: “Mis hijos no conocían y todo tiene otro sabor”

Morena Miño habla de su maternidad y su vida como influencer: “Quise darle a mi bebé la familia que yo no tuve”

Mariano Mellino será el artista principal de “Juntos x la Patagonia”, un evento solidario en Bariloche para luchar contra los incendios

El emotivo mensaje de Valentina Zenere por la celebración de sus 29 años: “Tengo todo para ser feliz”

INFOBAE AMÉRICA

10 años de Meridiano: ¿hacia

10 años de Meridiano: ¿hacia dónde se dirige la cámara argentina de galerías de arte?

El acuerdo con Mercosur pone en jaque a los productores de carne, soja y miel en España por las importaciones baratas y la reducción en los controles

Sobrevivió a Dachau y al día siguiente, convirtió el horror en dibujos

Al menos 52 presos en Irán fueron ejecutados por el régimen, en simultáneo con las protestas

“En la vida anterior fuimos amantes...”: el autor de “Mis días en la librería Morisaki” vuelve con audacia