Por qué los lugares conocidos ayudan al cerebro a fijar los recuerdos

Volver a una casa conocida, caminar por una plaza habitual o sentarse siempre en el mismo banco del colectivo no solo genera comodidad, también le da al cerebro un marco estable para organizar los recuerdos. Sin que lo notemos, los espacios familiares funcionan como una estructura de apoyo para fijar experiencias nuevas.

Un estudio reciente de la Universidad de Columbia, realizado junto a equipos de Johns Hopkins y Princeton, aporta evidencia de que la clave está en la solidez de los mapas mentales que el cerebro construye de cada espacio. La investigación, publicada en la revista Nature Human Behaviour, sugiere que los entornos familiares no solo resultan más cómodos, sino que también facilitan la formación de nuevos recuerdos.

Estos mapas mentales son representaciones internas del entorno que permiten al cerebro ubicar objetos, recorridos y relaciones espaciales. Funcionan como una especie de plano que ayuda a organizar la información y a conectar experiencias nuevas con conocimientos previos. Cuando esa representación es estable, el aprendizaje asociado a ese lugar se vuelve más resistente al paso del tiempo.

Cómo el cerebro construye y utiliza mapas mentales

El equipo liderado por Chris Baldassano diseñó un experimento con entornos virtuales detallados. Los participantes recorrieron un “palacio de la memoria digital” compuesto por 23 habitaciones, todas distintas en forma, colores y sonidos ambientales. Antes de la prueba principal, los voluntarios se familiarizaron con cada sala para que el cerebro generara una huella clara de cada espacio.

Al día siguiente, observaron videos de esas habitaciones mientras se registraba su actividad cerebral mediante resonancia magnética funcional, una técnica que permite detectar qué zonas se activan durante distintas tareas. Luego, volvieron a recorrer el entorno virtual y memorizaron la ubicación de nuevos objetos colocados en distintas salas. Finalmente, dentro del escáner, debían recordar tanto el objeto como el lugar donde lo habían visto.

Este procedimiento permitió medir qué tan estable era la representación mental de cada habitación y cómo esa estabilidad influía en la memoria de los objetos asociados. Cuanto más definido era el patrón cerebral de un espacio, mayor era la probabilidad de que los recuerdos vinculados a él se conservaran con precisión.

La importancia de una base sólida para fijar recuerdos

Los resultados mostraron que los objetos ubicados en habitaciones con representaciones cerebrales claras se recordaban mejor que aquellos situados en espacios menos diferenciados. En otras palabras, cuando el cerebro tiene una “imagen” sólida del lugar, puede usarla como ancla para incorporar información nueva.

Baldassano comparó este proceso con una red de asociaciones: las experiencias tienden a agruparse alrededor de espacios conocidos, reforzándose entre sí. Por su parte, Rolando Masís-Obando, uno de los investigadores, explicó que aprender algo nuevo se parece a construir sobre una base firme. Si el mapa mental es consistente, los recuerdos se fijan con mayor estabilidad.

El estudio también observó que ciertos tipos de habitaciones facilitaban este proceso. Los espacios pequeños, con esquinas definidas y presencia de ventanas, generaban representaciones más nítidas, posiblemente porque ofrecen más referencias visuales para que el cerebro distinga cada entorno de los demás.

Por qué este hallazgo es relevante para el aprendizaje

Estos resultados dan respaldo científico a una técnica de memorización conocida desde la antigüedad, el método de loci, que consiste en asociar información a lugares familiares para recordarla con mayor facilidad. La investigación muestra que no se trata solo de una estrategia útil, sino de un mecanismo que coincide con la forma en que el cerebro organiza la memoria espacial.

Comprender este vínculo entre espacio y recuerdo puede tener aplicaciones en educación, rehabilitación cognitiva y entrenamiento en entornos virtuales. Diseñar espacios de aprendizaje que favorezcan mapas mentales claros podría ayudar a mejorar la retención de información compleja.

Además, estos conocimientos pueden ser útiles para desarrollar herramientas digitales más efectivas, como plataformas educativas inmersivas o programas de estimulación cognitiva para personas con dificultades de memoria.

Qué dice la neurociencia sobre el rol del espacio en la memoria

Desde hace años se sabe que el hipocampo, una región profunda del cerebro, cumple un papel central en la orientación espacial y en la memoria episódica, es decir, el recuerdo de experiencias personales. Este estudio refuerza la idea de que el conocimiento del entorno no es un detalle secundario, sino una pieza fundamental para organizar la información que se incorpora día a día.

La estabilidad de un mapa mental no solo facilita el recuerdo, sino que también permite integrar nuevas experiencias sin sobrecargar el sistema de memoria. De este modo, el cerebro utiliza el contexto como una estructura de apoyo para construir recuerdos más duraderos.

Un paso más para entender cómo se forman los recuerdos

Aunque la investigación se realizó en entornos virtuales, los autores consideran que los resultados pueden trasladarse a situaciones reales, donde los espacios cotidianos también actúan como organizadores de la experiencia. Comprender cómo el cerebro usa el entorno para fortalecer la memoria abre nuevas posibilidades para mejorar el aprendizaje y diseñar estrategias de intervención más efectivas.

Este avance no ofrece soluciones inmediatas, pero aporta una pieza clave para entender por qué los recuerdos asociados a lugares familiares suelen ser más persistentes. En ese vínculo entre espacio y experiencia podría encontrarse una de las bases más importantes de la memoria humana.