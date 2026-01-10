Ciencia

La combinación de seis vegetales y probióticos reduce la progresión de un tipo de cáncer, según un estudio

Un ensayo clínico identificó porcentajes de mejoría en marcadores de inflamación y bienestar general entre hombres con diagnóstico leve

Un ensayo clínico demuestra que la combinación de seis vegetales reduce la progresión del cáncer

Incorporar una dieta rica en verduras y otros alimentos vegetales se asocia con múltiples beneficios para la salud, desde el refuerzo del sistema inmunológico hasta la disminución del riesgo de enfermedades crónicas.

Una nueva investigación fue más allá y, además de respaldar esta relación, encontró que puede frenar un tipo de cáncer. Una pauta alimentaria específica basada en seis ingredientes de origen vegetal, acompañada de probióticos, podría contribuir a este fenómeno.

Se trata de beneficios en el bienestar masculino, ya que el plan alimentario favorece el freno del cáncer de próstata. La búsqueda de alternativas menos invasivas al tratamiento convencional ha llevado a explorar cómo la alimentación puede influir en la evolución de esta enfermedad.

Según el estudio, la combinación de determinados vegetales y probióticos actúa sobre el llamado “eje intestino-próstata”, ejerciendo un posible efecto protector.

Cómo es la dieta de vegetales

La investigación identificó una combinación concreta de brócoli, cúrcuma, granada, té verde, jengibre y arándano como alimentos clave en el plan alimentario estudiado. A estos se suma la suplementación con probióticos (en especial, cepas de Lactobacillus) para potenciar el equilibrio de la microbiota intestinal.

El estudio destaca que la dieta basada en brócoli, cúrcuma, granada, té verde, jengibre y arándano mejora la salud

Durante el ensayo clínico, más de 200 hombres con cáncer de próstata de bajo riesgo fueron divididos en dos grupos: uno recibió el suplemento vegetal junto a un placebo, y el otro añadió un probiótico a la misma base vegetal. La intervención se extendió por cuatro meses y la evolución de la enfermedad se monitoreó a través de niveles en sangre de antígeno prostático específico (PSA) y resonancias magnéticas.

Entre quienes consumieron el suplemento vegetal y el probiótico, el 85,5% mantuvo la enfermedad estable, el 6,7% presentó regresión y solo el 7,8% mostró avance. En el grupo de suplemento y placebo, el 82% mantuvo su diagnóstico sin cambios, mientras que el 18% evidenció progresión.

El resultado más contundente fue la ralentización de la progresión de la enfermedad en quienes siguieron la pauta alimentaria completa, especialmente al analizar los cambios en el PSA y los marcadores de inflamación. En palabra de los expertos: “Mejorar el equilibrio de las bacterias en el intestino puede ralentizar la actividad del cáncer de próstata y, al mismo tiempo, mejorar aspectos importantes de la salud masculina, como los síntomas urinarios y la fuerza física”.

Estas mejoras también se reflejaron en el bienestar general de los participantes, con una cuarta parte reportando beneficios en síntomas urinarios y condiciones inflamatorias.

La intervención alimentaria mostró que el 85,5% de los pacientes mantuvo el cáncer de próstata estable y un 6,7% evidenció regresión de la enfermedad

Los autores catalogaron este hallazgo como “clínicamente relevante”, ya que los hombres tienden a utilizar modificaciones en el antígeno prostático específico en sangre. “En la actualidad, alrededor del 60 por ciento de los hombres con enfermedades de menor riesgo optan inicialmente por la vigilancia activa, pero, de manera alarmante, más del 50 por ciento opta por abandonarla en un plazo de cinco años”, explicaron los investigadores al respecto.

Sin embargo, aseguraron que seguirán estudiando al respecto: “Si bien los resultados son alentadores, se planea un seguimiento más prolongado para evaluar si estos suplementos harán que menos hombres necesiten intervenciones importantes como cirugía o radioterapia”.

Recomendaciones y advertencias

Las conclusiones del estudio sugieren incorporar habitualmente estos seis alimentos de origen vegetal y probióticos a la dieta, en conjunto con otras prácticas saludables como el ejercicio regular, evitar el tabaco y aumentar la ingesta de alimentos ricos en omega-3.

No obstante, los autores subrayan que el periodo evaluado fue de únicamente cuatro meses, lo que limita la interpretación de los resultados a largo plazo. Por ello, advierten que aún se requiere más investigación antes de hacer recomendaciones generales o reemplazar los tratamientos habitualmente prescritos. Es fundamental mantener el seguimiento médico y considerar estas pautas como un complemento y no una sustitución de las terapias convencionales.

El futuro de las investigaciones apunta a esclarecer si mantener esta pauta alimentaria y de estilo de vida puede disminuir la necesidad de intervenciones médicas más agresivas en el tratamiento del cáncer de próstata de bajo riesgo.

