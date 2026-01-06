Cómo los viajes aéreos influyeron en la transmisión de enfermedades y el avance de las pandemias

Un estudio internacional confirma que el tráfico aéreo fue clave en la rápida expansión de la gripe H1N1 y el COVID-19 en grandes ciudades (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuestión de días, las grandes ciudades vieron cómo un virus invisible se expandía a gran velocidad. Así, la gripe H1N1, que también fue conocida como la pandemia de gripe A, y el COVID-19 cruzaron fronteras y se instalaron en áreas metropolitanas antes de que los sistemas de alerta sanitaria pudieran advertir su presencia. Ante esta realidad, un nuevo estudio revela el papel decisivo que tuvo el tráfico aéreo en la rápida expansión inicial de ambas pandemias y abre interrogantes sobre la eficacia de las estrategias de control en sociedades hiperconectadas.

Un estudio que compara dos pandemias

Un equipo internacional de científicos de la Columbia University’s Mailman School of Public Health, la Dalian University of Technology, Princeton y los National Institutes of Health utilizó modelos computacionales para analizar datos de movilidad aérea, desplazamientos urbanos y eventos de “supercontagio” en más de 300 ciudades estadounidenses. Por primera vez, estos modelos permitieron comparar el patrón geográfico de ambas pandemias a nivel metropolitano y detectar puntos en común en la dinámica de transmisión.

El análisis demostró que la velocidad y extensión de los brotes no respondieron únicamente a factores locales, sino a la interacción de miles de trayectos diarios entre ciudades conectadas por el sistema aéreo nacional. Esta perspectiva permitió a los investigadores identificar patrones de dispersión previamente subestimados en estudios centrados solo en la movilidad urbana.

La movilidad aérea superó a los desplazamientos urbanos como principal factor en la dispersión inicial de los virus pandémicos, según la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de la transmisión en áreas urbanas

Las simulaciones revelaron que tanto la gripe H1N1 como el COVID-19 circularon ampliamente por las principales zonas urbanas en cuestión de semanas, lo que permite entender cómo las grandes ciudades se convirtieron rápidamente en focos de contagio nacional. Nueva York y Atlanta figuraron como núcleos de transmisión clave, facilitando la llegada temprana de los virus a otras regiones.

Este proceso de expansión ocurrió antes de que las autoridades pudieran implementar medidas de control o detectar oficialmente los primeros casos en los sistemas de salud. Según los autores, la rapidez con la que los virus se establecieron en áreas metropolitanas plantea desafíos adicionales para la vigilancia epidemiológica y la capacidad de respuesta gubernamental.

El peso del tráfico aéreo en la dispersión inicial

De acuerdo con el informe, el tráfico aéreo nacional fue el factor determinante en la dispersión inicial de los virus, superando en impacto a los desplazamientos urbanos cotidianos. La conectividad entre las principales ciudades y el volumen de vuelos diarios crearon un entorno propicio para la transmisión veloz de agentes infecciosos entre distintas regiones del país.

La rápida expansión de los virus ocurrió antes de que las autoridades pudieran detectar los primeros casos, desafiando la vigilancia epidemiológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los especialistas destacan que la aleatoriedad en la ruta de transmisión, combinada con la alta movilidad de la población, dificulta la detección temprana de brotes y complica la contención efectiva. Sen Pei, profesor adjunto de ciencias de la salud ambiental en Columbia University, explicó: “La propagación rápida y poco predecible de las pandemias de gripe H1N1 en 2009 y COVID-19 en 2020 demuestra los desafíos que supone detectarlas y controlarlas a tiempo”.

Pei añadió que reforzar la vigilancia en aguas residuales, junto con un control efectivo de infecciones, podría contribuir a desacelerar la difusión inicial de futuras pandemias. Esta recomendación surge a partir de la rápida dispersión documentada en el estudio, que evidencia la necesidad de estrategias preventivas más robustas en los primeros días de un brote.

Variables ocultas en la expansión de los virus

Aunque la movilidad aérea fue central, la investigación también identificó otros elementos capaces de alterar el ritmo y el alcance del contagio. Entre los más relevantes se encuentran las características demográficas de cada ciudad, los calendarios escolares, las vacaciones de invierno y las condiciones meteorológicas. Estos factores pueden modificar la velocidad de transmisión y la magnitud de los brotes, generando escenarios variables según la región y el momento del año.

Los investigadores recomiendan reforzar la vigilancia en aguas residuales y el control de infecciones para desacelerar la difusión de futuras pandemias (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio señala que la combinación de estos elementos con la movilidad aérea crea una compleja red de transmisión difícil de anticipar, especialmente en las primeras semanas de una pandemia. Los autores sugieren que entender este entramado resulta fundamental para diseñar políticas de prevención más efectivas y adaptadas a las particularidades de cada comunidad.

Herramientas predictivas y preparación para el futuro

El trabajo, dirigido por Renquan Zhang junto a Jeffrey Shaman, Bryan T. Grenfell y Cécile Viboud, incorporó herramientas predictivas capaces de anticipar la intensidad y el calendario de los brotes epidémicos. Estas herramientas, basadas en el análisis de datos en tiempo real, permiten a las autoridades planificar respuestas más rápidas y precisas ante la aparición de nuevos virus.

De acuerdo con la Columbia University’s Mailman School of Public Health, los hallazgos aportan bases para reforzar la preparación y vigilancia epidemiológica en entornos urbanos, aprovechando la experiencia acumulada y los avances tecnológicos. Además, la investigación ofrece un marco replicable para analizar la fase inicial de nuevas epidemias, permitiendo mejorar la respuesta ante futuros agentes infecciosos y reducir el impacto sanitario y social de próximos brotes.