Un estudio vinculó la teobromina del chocolate y el café con menor ritmo de envejecimiento

Un abordaje científico relacionó la teobromina del chocolate oscuro y el café con un envejecimiento celular más lento según relojes epigenéticos (Imagen ilustrativa infobae)

Un estudio publicado en la revista Aging sugirió que la teobromina, presente en el chocolate oscuro y el café, se vincula con un ritmo más lento de envejecimiento celular. El trabajo difundido por The Washington Post utiliza relojes epigenéticos para analizar la relación entre este compuesto y la salud celular, abriendo nuevas líneas de investigación sobre el impacto de alimentos cotidianos en la longevidad.

Los autores advirtieron que la evidencia es solo asociativa y no establece causalidad, ni determina la cantidad exacta de chocolate o café que podría resultar beneficiosa.

La teobromina, principal alcaloide del cacao y presente en el café, mostró efecto sobre la metilación del ADN (Imagen Ilustrativa Infobae)

Teobromina: composición y función en el organismo

La teobromina es un alcaloide que se encuentra principalmente en el cacao y, en menor proporción, en el café y el té. Pertenece al grupo de las metilxantinas, como la cafeína, aunque sus efectos difieren. Esta sustancia puede influir en la expresión genética a través de cambios epigenéticos, eje central del estudio dirigido por Jordana Bell, profesora de epigenómica en el King’s College London.

El proceso clave es la metilación del ADN, que consiste en la adición de marcas químicas capaces de modificar la activación de ciertos genes sin alterar la secuencia genética. Estos patrones epigenéticos evolucionan con el tiempo y permiten estimar la edad biológica en función del ADN, según explicó Bell.

José M. Ordovás, investigador sénior de Tufts University, comparó estos marcadores con “signos de puntuación en la gramática del genoma”, ya que regulan la actividad genética sin modificar su estructura.

Los hallazgos excluyeron otros componentes del chocolate como la cafeína, que no presentó asociación con el ritmo de envejecimiento celular (AdobeStock)

Resultados y metodología

El equipo de Bell analizó a 509 mujeres del cohorte TwinsUK en Reino Unido y a 1.160 personas del grupo KORA en Alemania, con una edad promedio de 60 años. Mediante el análisis de sangre, se midieron los niveles de teobromina y se estudiaron los patrones de metilación del ADN utilizando relojes epigenéticos.

Los resultados mostraron una relación entre niveles sanguíneos elevados de teobromina y un ritmo epigenético de envejecimiento más lento, de acuerdo con dos de los modelos moleculares empleados. Este efecto no se observó con otros componentes del chocolate, como la cafeína.

Bell señaló que la teobromina podría influir en la actividad de ciertos genes relacionados con el envejecimiento y la salud, y que posiblemente actúe en conjunto con otras sustancias del chocolate, como los polifenoles.

Estos polifenoles, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, su influencia positiva en el funcionamiento cerebral y la diversidad del microbioma intestinal, se asocian también con un riesgo reducido de enfermedades crónicas.

Los polifenoles del chocolate oscuro, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias, aportan beneficios en cerebro, microbioma y riesgo de enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones del estudio y advertencias

Pese a los resultados alentadores, los autores y especialistas consultados por The Washington Post recomendaron cautela. El estudio mostró una asociación, no causalidad, y no se cuantificó la ingesta concreta de chocolate o café entre los participantes, solo los niveles de teobromina en sangre como biomarcador.

El especialista Ordovás remarcó que, aunque algunos participantes respondieron cuestionarios alimentarios, los datos no detallaron tipo, cantidad ni porcentaje de cacao consumido. Además, la investigación se apoyó en datos transversales, por lo que no es posible deducir el efecto a largo plazo de la teobromina sobre el envejecimiento celular.

Los relojes epigenéticos ofrecen una estimación dinámica de la edad biológica en comparación con la cronológica, pero no son definitivos. Bell indicó que estos marcadores pueden guiar futuras intervenciones nutricionales, pero requieren más evidencia antes de establecer recomendaciones firmes.

Papel de los polifenoles y consideraciones prácticas

El análisis sobre la teobromina se suma a la literatura científica que señala los beneficios de otros compuestos del cacao, en especial los polifenoles. Alexis Supan, nutricionista de la Cleveland Clinic, recomendó elegir chocolate oscuro con al menos 70% de cacao para maximizar la presencia de compuestos beneficiosos y reducir azúcares y grasas saturadas.

Además, Supan sugirió revisar la lista de ingredientes y priorizar productos donde el cacao sea el componente principal, evitando aquellos procesados con el método holandés, ya que este proceso reduce el contenido de polifenoles.

Nutricionistas recomendaron elegir chocolate oscuro con al menos 70% de cacao y evitar procesados con método holandés para maximizar los beneficios (REUTERS)

Además, se detalló en la necesidad de equilibrar el consumo de chocolate oscuro con la ingesta diaria de azúcares añadidos: una porción de 28 gramos puede representar hasta un tercio del límite diario recomendado para mujeres y un cuarto para hombres.

La especialista en nutrición también alertó sobre la posible presencia de metales pesados como cadmio y plomo en algunos chocolates, un riesgo especial para mujeres embarazadas y niños pequeños.

El formato de consumo —barra o bebida— no altera el aporte de teobromina si el producto cumple con los criterios mencionados. Sin embargo, en preparaciones con otros ingredientes, como tortas o galletas, la proporción de cacao disminuye y con ello el potencial efecto saludable.

Perspectiva de los expertos

Frente a estos resultados, los especialistas consultados llaman a la prudencia. El investigador Bell recordó que la teobromina es solo uno de los múltiples factores que inciden en el envejecimiento y la salud. Sumado a que Ordovás apuntó que la metilación representa solo una parte del proceso, frente a otros elementos como la dieta general, la actividad física y el manejo del estrés.

Expertos advierten que el consumo de chocolate debe ser moderado debido a sus azúcares, grasas y la posible presencia de metales pesados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Supan añadió que, aunque los datos refuerzan algunos beneficios del chocolate oscuro, el bienestar y la longevidad dependen de un enfoque integral, no de un solo compuesto. Recomendó no consumir chocolate si no resulta satisfactorio, ya que el placer y el equilibrio son claves en la alimentación.

De acuerdo con los expertos, una pequeña cantidad de chocolate oscuro puede disfrutarse dentro de un estilo de vida saludable y equilibrado, sin sentimiento de culpa.