Ciencia

Investigadores del Hospital Garrahan y la UBA desarrollaron una herramienta clave para el diagnóstico de enfermedades raras

La primera curva argentina de longitud telomérica nacional permitirá anticipar riesgos y mejorar la atención de pacientes con trastornos genéticos complejos

Guardar
El Hospital Garrahan y la
El Hospital Garrahan y la Universidad de Buenos Aires desarrollaron una referencia nacional que permite identificar con mayor precisión enfermedades hereditarias raras asociadas al envejecimiento celular acelerado en la población argentina (Garrahan)

Investigadores del Hospital Garrahan junto a especialistas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), presentaron la primera curva argentina de longitud telomérica, una herramienta inédita en el país que permitirá mejorar el diagnóstico de enfermedades raras asociadas al envejecimiento celular acelerado.

Este avance, posiciona nuevamente al Hospital Garrahan como referente nacional y regional en el estudio de trastornos genéticos complejos.

Hasta ahora, los profesionales de la salud en Argentina dependían de curvas de referencia extranjeras para medir la longitud de los telómeros, estructuras que protegen el ADN y funcionan como indicadores de la edad celular.

Esta dependencia dificultaba la precisión diagnóstica en la población local, ya que las curvas foráneas no reflejaban las características genéticas propias de los pacientes argentinos.

La disponibilidad de datos propios
La disponibilidad de datos propios mejora la precisión diagnóstica y permite adaptar la evaluación de la longitud telomérica a las características genéticas de los pacientes argentinos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alejandro Chaves, autor principal del estudio y miembro del equipo de investigación del Hospital Garrahan, explicó que esta situación “dificultaba el diagnóstico de desórdenes de la biología de los telómeros, afecciones hereditarias poco frecuentes que pueden aparecer en la infancia y que exigen decisiones clínicas complejas, como la evaluación para un trasplante de células madre”, en un comunicado del hospital.

La herramienta desarrollada por el Garrahan y la UBA se basa en el análisis de 159 muestras de personas sanas, desde recién nacidos hasta adultos de 50 años.

A partir de estos datos, los investigadores construyeron una escala que permite determinar, según la edad, si la longitud de los telómeros de un paciente se encuentra dentro de los valores esperados o si presenta una reducción anormal.

El estudio contó con la participación de profesionales de Hematología y Oncología del Garrahan, así como de matemáticos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quienes aportaron su experiencia en biología molecular, clínica, estadística y coordinación de investigación. El Hospital Garrahan destacó el carácter colaborativo y multidisciplinario del trabajo, que integró diversas áreas del conocimiento para alcanzar un resultado de alto nivel científico.

El trabajo conjunto de hematólogos,
El trabajo conjunto de hematólogos, oncólogos y matemáticos del Hospital Garrahan y la Universidad de Buenos Aires permitió crear una herramienta científica de alto impacto para la medicina personalizada en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

La validación clínica de la curva se realizó mediante el análisis de pacientes con diagnóstico confirmado de enfermedades teloméricas. Todos los casos evaluados presentaron valores por debajo de los niveles críticos establecidos por la nueva referencia argentina, lo que confirma la utilidad de la herramienta para la práctica médica.

Silvina Ruvinsky, coordinadora de Investigación del Garrahan, subrayó el impacto de este avance: “Los equipos médicos podrán identificar precozmente a quienes necesitan estudios genéticos específicos. También podrán evitar exploraciones innecesarias si no presentan riesgo y orientar mejor el tratamiento de niños con enfermedades muy complejas”.

La implementación de la curva argentina de longitud telomérica permitirá a otros laboratorios del país que utilicen la misma metodología mejorar la precisión en el diagnóstico de enfermedades teloméricas y otras afecciones raras relacionadas con el envejecimiento celular.

Además, la disponibilidad de datos propios facilitará la identificación temprana de pacientes en riesgo y optimizará la toma de decisiones clínicas, reduciendo la necesidad de estudios invasivos o costosos en casos no justificados.

Temas Relacionados

Hospital GarrahanUniversidad de Buenos AiresCurva argentina de longitud teloméricaEnfermedades rarastelómerosADNúltimas noticias

Últimas Noticias

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Un estudio realizado en futbolistas profesionales evidenció que estos periodos pueden condicionar la gravedad y la recuperación de las lesiones. Especialistas y estrategias personalizadas permiten adaptar rutinas y mejorar el cuidado en el alto rendimiento

Mujeres, deporte y hormonas: cómo

Consejos respaldados por expertos para retrasar la aparición de canas y mitos frecuentes sobre su cuidado

Recomendaciones prácticas y advertencias sobre productos prometidos contrastan con la realidad científica, generando debate sobre lo que realmente puede influir en la salud capilar

Consejos respaldados por expertos para

Cómo logra el cerebro diferenciar las señales del rostro y el contexto al comprender las emociones en otros

El equipo de la Universidad de California reveló un mecanismo cerebral capaz de seleccionar de forma dinámica cuáles indicios emocionales interpretar primero en cada situación social, facilitando el entendimiento interpersonal y la interacción cotidiana entre individuos

Cómo logra el cerebro diferenciar

Moverse todos los días está asociado a un sistema inmune más joven y a un menor riesgo de cáncer

Entre el 26% y el 34% de las muertes oncológicas ligadas a la inflamación podrían evitarse con actividad física suficiente, según un estudio. Los investigadores advierten sobre el impacto del sedentarismo en la salud

Moverse todos los días está

Las 10 imágenes más impactantes del Telescopio James Webb en 2025: qué revelaron sobre el universo

El observatorio de la NASA y la ESA dejó postales inolvidables. Sus investigaciones ayudan a comprender los fenómenos cósmicos, desde estrellas moribundas hasta galaxias y mundos cercanos al Sol

Las 10 imágenes más impactantes
DEPORTES
Verstappen reveló el número que

Verstappen reveló el número que usará en la F1 tras perder el título: por qué un ex piloto fue clave y el inesperado debate con su pareja

Un prestigioso ranking ubicó a River Plate como el club con mejores juveniles de Argentina y tercero en el mundo: el top 10

Mujeres, deporte y hormonas: cómo el ciclo menstrual puede aumentar el riesgo de lesiones más graves

Cuándo se jugará el partido número 1.000 del Mundial y quienes lo van a disputar

Los 11 datos y curiosidades de Qatar 2022: de la premonición del Dibu Martínez a la frase de Messi tras el penal de Montiel

TELESHOW
El homenaje íntimo de Wanda

El homenaje íntimo de Wanda Nara a su hijo Constantino por su cumpleaños: “Gracias por venir a mi vida”

Los productores ejecutivos de Percy Jackson y los dioses del Olimpo hablan de la segunda temporada: “Superó las expectativas”

Mario Pergolini cuestionó el rol de Esteban Lamothe como galán de ficción: “Lindo no sos”

Momi Giardina y La Joaqui se enfrentaron en MasterChef Celebrity: “Hay que ganar no tirándole tierra al otro”

Lissa Vera contó detalles de la escandalosa vuelta de Bandana a los escenarios: “No somos las mismas”

INFOBAE AMÉRICA

A qué países y personas

A qué países y personas alcanzan las nuevas restricciones a la inmigración en EEUU: estudiantes y parientes de ciudadanos

El turismo uruguayo espera un 10% más de argentinos en el verano aunque cree que gastarán menos

A pocos días de la fecha prevista para su firma, los líderes de la UE siguen divididos por el acuerdo comercial con el Mercosur

Las excusas de los dueños de un fondo ganadero que estafó ahorristas en Uruguay: la sequía y un competidor que los perjudicó

Horror en Minnesota: detuvieron a un joven que arrastró el cadáver de una mujer por las escaleras de un edificio