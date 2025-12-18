Ciencia

Cáncer de páncreas: una inmunoterapia universal podría cambiar el tratamiento de la enfermedad

Investigadores de la Universidad de California desarrollaron una terapia celular innovadora que en modelos preclínicos logró frenar y controlar tumores en estadios avanzados

El cáncer de páncreas es
El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos, con una tasa de supervivencia a cinco años de apenas entre 2 y 3% (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigadores de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA) desarrollaron una inmunoterapia celular de nueva generación que podría cambiar el tratamiento del cáncer de páncreas metastásico, una de las enfermedades oncológicas más letales y con menos avances terapéuticos en las últimas décadas.

Según un comunicado de la UCLA y las conclusiones del estudio publicado en PNAS, la terapia, denominada CAR-NKT, demostró en modelos preclínicos la capacidad de atacar y controlar tumores pancreáticos, incluso en fases avanzadas, superando barreras que han limitado a las terapias celulares previas.

El cáncer de páncreas se caracteriza por su agresividad y por la dificultad de detectarlo en etapas tempranas. La mayoría de los pacientes recibe el diagnóstico cuando la enfermedad ya se propagó a otros órganos, lo que reduce drásticamente las posibilidades de supervivencia. Los especialistas coinciden en que la tasa de supervivencia a cinco años para los casos metastásicos se sitúa entre el 2 y el 3%, y la mediana de supervivencia suele medirse en meses.

La mayoría de los pacientes
La mayoría de los pacientes reciben el diagnóstico cuando el cáncer ya se ha diseminado a otros órganos (Freepik)

El tipo más frecuente de esta enfermedad es el adenocarcinoma ductal, que se origina en las células que recubren los conductos encargados de transportar las enzimas digestivas fuera del páncreas, según la American Cancer Society. Entre los síntomas más habituales se encuentran ictericia, orina oscura, heces de color claro, dolor abdominal o en la espalda, fatiga, náuseas, pérdida de peso, falta de apetito y aparición reciente de diabetes. En algunos casos, los pacientes pueden experimentar coágulos de sangre o picazón en la piel, mientras que el cáncer neuroendocrino pancreático puede presentar síntomas diferentes, como diarrea y anemia.

Las terapias celulares actuales, como las CAR-T, revolucionaron el tratamiento de ciertos cánceres hematológicos, pero mostraron una eficacia limitada frente a tumores sólidos como el de páncreas, debido a la capacidad de estos tumores para crear barreras físicas y evadir la respuesta inmunitaria.

Cómo actúa la inmunoterapia desarrollada por investigadores de la UCLA

Imagen microscópica que muestra una
Imagen microscópica que muestra una célula CAR-NKT modificada con células madre (azul) atacando una célula tumoral sólida humana (violeta) (Crédito: Laboratorio de Lili Yang/UCLA)

El páncreas, ubicado detrás de la parte baja del estómago, cumple funciones esenciales en la digestión y el control de la glucosa sanguínea, de acuerdo con información de Mayo Clinic. Este órgano mide aproximadamente 15 centímetros de largo y menos de 5 centímetros de ancho, y se divide en cabeza, cuerpo y cola, cada uno con una ubicación específica en el abdomen.

La nueva terapia CAR-NKT desarrollada por el equipo liderado por la doctora Lili Yang, profesora de microbiología, inmunología y genética molecular en la UCLA, introduce una estrategia innovadora.

Según el comunicado de la universidad, la terapia utiliza células T asesinas naturales invariantes (NKT) modificadas genéticamente con un receptor de antígeno quimérico (CAR) dirigido a la mesotelina, una proteína presente en las células de cáncer de páncreas y en otros tipos de tumores. Estas células se producen a partir de células madre sanguíneas donadas, lo que permite su fabricación en masa y almacenamiento para uso inmediato.

En tanto, el doctor Yanruide (Charlie) Li, investigador postdoctoral y primer autor del estudio, explicó: “Básicamente, estamos rodeando el tumor sin ninguna vía de escape”. Esta capacidad de atacar el tumor desde múltiples ángulos permite que la terapia supere la evasión inmunitaria y las barreras físicas que han limitado a las terapias previas. El estudio en PNAS destaca que las células CAR-NKT muestran una actividad antitumoral robusta y multifacética, impulsada tanto por mecanismos citotóxicos mediados por el CAR como por la acción natural de las células NKT.

El páncreas está ubicado detrás
El páncreas está ubicado detrás de la parte baja del estómago y regula tanto la digestión como los niveles de glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de la UCLA evaluó la terapia CAR-NKT en modelos preclínicos avanzados que simulan las condiciones del cáncer de páncreas humano, incluyendo modelos ortotópicos (con tumores en el propio páncreas) y modelos metastásicos dirigidos al hígado, uno de los principales sitios de propagación.

El doctor Caius Radu, colaborador del estudio y profesor de farmacología molecular y médica en la UCLA, señaló: “El hecho de que esta terapia funcionara en ambos entornos es realmente alentador”.

En estas pruebas, las células CAR-NKT demostraron una notable capacidad para localizar e infiltrarse en los tumores, guiadas por altos niveles de receptores de quimiocinas que actúan como un sistema de GPS molecular.

Según los investigadores, la terapia desaceleró de forma consistente el crecimiento tumoral y prolongó la supervivencia en diferentes modelos murinos, manteniendo su eficacia incluso en entornos tumorales agresivos e inflamatorios. Además, el estudio en PNAS subraya que las células CAR-NKT presentaron un perfil de seguridad favorable, sin provocar enfermedad de injerto contra huésped ni síndrome de liberación significativa de citocinas, problemas que pueden limitar otras inmunoterapias.

¿Un tratamiento para todos?

Las nuevas inmunoterapias, como CAR-NKT,
Las nuevas inmunoterapias, como CAR-NKT, buscan vencer las barreras de los tumores sólidos y mejorar los resultados en cáncer de páncreas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales obstáculos de las terapias celulares actuales es la necesidad de personalizar el tratamiento para cada paciente, lo que implica altos costos y largos tiempos de fabricación. El comunicado de la UCLA destaca que la terapia CAR-NKT puede producirse en masa a partir de células madre sanguíneas donadas, gracias a la compatibilidad natural de las células NKT con cualquier sistema inmunitario.

Esto permite disponer de un producto listo para usar, con un costo estimado de USD 5.000 por dosis, una fracción del precio de las terapias personalizadas actuales, que pueden superar los cientos de miles de dólares y requieren semanas de preparación. Este avance podría facilitar el acceso a la inmunoterapia para pacientes que, por la rapidez de progresión de la enfermedad, no pueden esperar largos periodos de fabricación.

El diagnóstico suele retrasarse porque los síntomas iniciales pueden ser vagos o confundirse con otras afecciones. Algunas personas reportan molestias como dolor de espalda o de estómago hasta un año antes de recibir el diagnóstico, síntomas que pueden intensificarse tras las comidas o al acostarse.

El doctor Pablo Capitanich, jefe del Sector Cirugía Vías Biliares y Páncreas del Hospital Alemán, advirtió en una nota a Infobae que la falta de síntomas tempranos y de métodos efectivos de cribado complica la detección precoz.

Tanto Capitanich como especialistas de Cleveland Clinic señalan al tabaquismo como el principal factor de riesgo evitable, junto con la obesidad, el sedentarismo, la diabetes de larga evolución, la pancreatitis crónica y el consumo excesivo de alcohol.

A nivel genético, entre un 5 y 10% de los casos están asociados a mutaciones hereditarias en genes como BRCA1, BRCA2 o PALB2, o al síndrome de Lynch. La exposición a pesticidas y petroquímicos también aumenta el riesgo, aunque muchos de estos factores pueden modificarse mediante cambios en el estilo de vida.

Entre un 5 y 10%
Entre un 5 y 10% de los casos están asociados a mutaciones hereditarias en genes como BRCA1, BRCA2 o PALB2 (Freepik)

La terapia CAR-NKT se dirige a la mesotelina, una proteína que también se expresa en otros tipos de cáncer, como el de mama, ovario y pulmón. El comunicado de la UCLA informa que el equipo ya ha demostrado la eficacia de la terapia en estudios preclínicos contra el cáncer de mama triple negativo y el cáncer de ovario.

Esto abre la posibilidad de que un mismo producto celular pueda emplearse para tratar múltiples tipos de tumores sólidos. Tras completar los estudios preclínicos, el equipo de la UCLA se prepara para solicitar la autorización de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para iniciar los ensayos clínicos en humanos.

La doctora Lili Yang subrayó la relevancia del avance: “El desarrollo de una terapia que ataque tanto al tumor primario como a sus metástasis en estudios preclínicos —una que esté lista para usar— representa un cambio fundamental en cómo podríamos tratar esta enfermedad”. Por su parte, el Dr. Li expresó la motivación del equipo: “Satisfacer esta necesidad médica crítica insatisfecha es lo que nos motiva”. El Dr. Radu añadió: “El hecho de que esta terapia funcionara en ambos entornos es realmente alentador”.

El equipo de la UCLA considera que la terapia CAR-NKT representa una opción potente, segura, escalable y asequible, y se encuentra a la espera de demostrar su eficacia en pacientes, con la expectativa de que los resultados preclínicos puedan replicarse en la práctica clínica.

